Egy top-vezetőnek is mindig lehet újat mutatni

Gergely András 2023. március 02. 13:30

A felsővezetők az elmúlt 2-3 évben olyan változásokkal szembesültek, amelyekkel azelőtt soha. A Covid-járvány robbanásszerűen felgyorsította a digitalizációs folyamatokat, hetek alatt változtak meg a munkaszervezési- és menedzsment folyamatok, sokkal nehezebb az új kollégák integrációja, és a meglévők motiválása. Az energiaválság, és általában a gazdasági környezet hektikus változásai rendkívül felértékelték a rugalmas, a helyzetet gyorsan értékelni és cselekedni képes vezetői attitűdöket. A körülmények gyors változásához a SEED Executive School képzési programja is alkalmazkodik, a megújult kurzusokban kiemelt figyelmet kapnak a digitalizációs és HR kihívások. Az eddigi résztvevők döntő része multinacionális vállalatoktól érkezett, de idén a hazai dinamikusan fejlődő, regionális terjeszkedésben lévő vállalatok vezetőinek képzésére is nagyobb hangsúlyt fog fektetni, az eddigi kizárólag angol nyelvű kurzusok mellett márciusban magyar nyelvű programok is indulnak.