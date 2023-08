Három akvizíciót tervez a Bravogroup Holding, milliárdos nagyságrendben

"Szó sincs búcsúzásról, ez se bennem, se az RTL-ben nem merült fel. Az amerikai verzióban is jóval több mint 5 Cápa váltja egymást rendszeresen. A magyarországi producerek is erre készülnek" - fogalmazott a Pénzcentrumnak adott interjújában Lakatos István. A Bravogroup Holding vezérigazgatója többek között a vállalat milliárdos akvizícióiról, a cápás projektek megtérülési potenciáljáról és a napelemek piacáról is nyilatkozott.

A Bravogroup Holding vezérigazgatója elmondta, hogy a cégcsoportnál jelenleg három komoly akvizíciós projekt fut egyszerre, ezek nagyobb volumenű befektetések, most ezekre kell koncentrálnia: ezért hagyja ki az RTL-en futó Cápák között üzleti show-műsor őszi évadát. Bár részleteket nem árult el, az kiderült, hogy összességében milliárdos nagyságrendű befektetésről van szó, három különböző területről.

Ez jelentős lépés a cégcsoport életében, hiszen az elmúlt években jellemzően 200-500 millió forint közötti sávban mozogtak az üzletek, most először lépik át a milliárdos küszöböt.

Lakatos István szerint körülbelül 200 millió forintnyi befektetésnél jár a Cápák között elmúlt évadaiból. A megtérülés iparágfüggő, de átlagosan 4-5 éves megtérülésekkel szokott számolni.

"A Forever Hands nyereséges és osztalékot fizet, a Little Love Box szintén nyereséges és osztalékot fizet, a Munchból ugyan kiszálltunk, mert bővült, és nagybefektetőt keresett, de ott is bőven megtérültünk, a Pulowear-be pedig még csak most szálltam be, de nem kizárt, hogy két éven belül megtérül a teljes befektetés, annyira jók a számok" - tette hozzá.

A Bravogroupnak jelentős érdekeltségei vannak a napelemek piacán is. A cégvezető úgy látja, ügyfélkörük jelentős része előbb-utóbb akkumulátorral is ki fogja ezeket a rendszereket egészíteni.

"Abban az ütemben, ahogy a tárolási költség csökken, egyre inkább érdemes lesz tárolni a megtermelt áramot, nem pedig olcsón eladni, amikor más is termel" - mondta, és hozzátette, hogy a tárolás ma még egy nagyon nehezen megoldott kérdés, de ez is egy olyan új üzletág, ahol ott szeretnének lenni.

Ugyanakkor aláhúzta, hogy nem az akkumulátorgyártásba szállnak be, mert ott "minimum 100 millió dollárosak a befektetési tételek".

Címlapkép forrása: RTL