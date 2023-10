Hogy motiválja a dolgozókat a Spar és a Nestlé magyarországi vezetője?

2022-ben is kiosztották az Év Menedzsere Díjakat. A májusi díjátadó nyerteseit a Menedzserszövetség és a Portfolio a Business Menü Bombera Krisztinával című videósorozatban mutatja be.

Sorozatunk záróepizódjának vendége Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója, aki az Év Menedzsere Díjat nyerte el. A Menedzserszövetség és a Bayer Hungária Kft. Év Női Menedzsere Különdíjának kitüntetettje Heiszler Gabriella, a Spar Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója.

Noszek Péter gyakornokként kezdte pályafutását a Nestlé svájci központjában, az azóta eltelt három évtizedben három kontinens különböző országaiban vállalt pozíciókat a cégnél. 2014-ben a vállalat központjának alelnökévé, 2018-ban a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatójává nevezték ki. 2021 óta ő tölti be a közép-kelet-európai régióban a pénzügyi vezetői tisztséget is. A hazai leányvállalat élén ő az első magyar vezető, vezetése alatt a vállalat megduplázta az itthoni árbevételt. Az anyacég összesen 325 milliárd forintban fektet be Magyarországon, továbbra is hosszú távú hazai jelenléttel terveznek.

Heiszler Gabriella végigjárta a ranglétrát a Sparnál: volt belső ellenőrzési vezető, kontrolling és számviteli vezető, gazdasági cégvezető. 2017 óta tartó vezetése alatt a vállalat Magyarország ötödik legnagyobb munkaadójává vált. Szorgalmazza a saját élelmiszertermékek előállítását, ennek köszönhetően a hazai kiskereskedelmi szektorban egyedülálló módon a cég két húsfeldolgozó üzemnek is tulajdonosa.

Nézd meg te is a Business Menü videósorozat záróepizódját! Bombera Krisztina vendégei ezúttal Noszek Péter és Heiszler Gabriella voltak. A díjak átadói is feltették kérdéseiket a díjazottaknak: Kapitány István, a Menedzserszövetség elnöke, a Shell globális executive alelnöke, és Kárpát Krisztina Bayer Hungária Kft. ügyvezető igazgatója.

A beszélgetés kiemelt témái voltak a felsővezetők körében tapasztalható nemi egyenlőtlenségek, a munkavállalók motiválásának fontossága, a globális vállalatok hazai lehetőségei és nehézségei. A beszélgetés végén pedig a szokásokhoz híven szóba kerül a jövő vezetőgenerációjának felkészültsége is.

Elhangzott: Magyarországon a menedzsmentekben dolgozó férfiak és nők aránya 92-8% ezért is fontos egy külön női vezetők számára létrehozott díjjal reflektálni erre az egyenlőtlen helyzetre, elismerni a női cégvezetők kiemelkedő teljesítményét. Heiszler Gabriella, nyilván nem teljesen függetlenül attól, hogy tapasztalja maga körül nem mindennapi helyzetét, külön figyelmet fordít arra, hogy a Spar vezető pozícióiban egyelő arányban legyenek nők és férfiak. Cégen belül nincs belőle probléma, hogy nőként vezeti a vállalatot – mondja Heiszler, - azonban a regionális vezetői találkozók alkalmával, külsős partnerrel való tárgyalás során nehezebb egy női vezetőnek elfogadtatnia magát, sokszor évekig tart, amíg megszokják a jelenlétét, és egyenrangú félként kezdenek tekinteni rá.

Az alkalmazottak motiválásában a legfontosabb a fizetés, a különböző juttatások, ezt nem lehet letagadni, mondja Noszek Péter, viszont a munkahelyi környezet, a tréningek, továbbképzések jelentőségéről sem szabad elfelejtkezni, mert ezek is számítanak. Heiszler még azzal egészíti ki a felsorolást, hogy elsősorban tudatában kell lenni annak, hogy igenis számít a vezető törekvése, és fontos tudni, hogy különböző területeken dolgozó beosztottak milyen típusú dicséretnek, segítségnek örülnek.

A szellemi és fizikai munkák azonban megbecsültségben, kényelemben egyre jobban távolodnak egymástól, és ez Heiszler szerint nagy kihívás a jövőre nézve. Mindkét díjazott alkalmaz fizikai munkát végző embereket, és elismerték annak a fontosságát, hogy a munkájukkal járó kényelmetlenségeket, mint amilyen például egy boltnál a vasárnapi nyitvatartás, vagy egy gyárban a több műszak, ellensúlyozni kell minél előbb, hogy ezek a dolgozók is megbecsülve érezzék magukat.

