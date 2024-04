Rákapcsolt a legnagyobb magyar call center: év végére már 750-en is dolgozhatnak náluk

Két éve lépett tőzsdére az eSense: a call center-szolgáltatásokkal, munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó cégcsoport nemrég tette közzé első, teljes évre vonatkozó beszámolóját. A 2023-as év intenzív üzleti tevékenységet, ezzel pedig erős növekedést hozott a cégcsoport számára, ugyanakkor a gyorsan változó és növekvő piac komoly kihívások elé is állította a vállalatot.

Közzétette éves beszámolóját Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call centeres cége, az eSense Nyrt. A cég közel 800 millió forinttal növelte árbevételét, adózott eredménye 83 millió forintról 253 millióra, EBITDA-ja pedig a 2022-es 189 millió forintról 2023-ra 362 millióra emelkedett.

Az eSense Nyrt. konszolidált átfogó eredménykimutatása (ezer forint) 2023.12.31 2022.12.31 Árbevétel 3 917 346 3 134 557 Üzemi tevékenység eredménye 268 046 100 408 Adózás előtti eredmény 278 681 100 078 Adózott eredmény 253 613 83 859 Teljes átfogó eredmény 253 613 83 859 Egy részvényre jutó eredmény forintban 25,36 8,39 EBITDA 362 237 189 111 Forrás: eSense Nyrt. éves jelentés, 2024. április

Az anyavállalat főtevékenysége a munkaerőkölcsönzés, emellett ügyfélszolgálatok, diszpécserközpontok és információs vonalak kialakításával, telefonos értékesítéssel, pénzügyi szolgáltatások közvetítésével, telefonos kintlévőség-kezeléssel és piackutatással, valamint felnőttképzési és tanácsadási szolgáltatásokkal is foglalkozik.

Varga Gábor vezérigazgató az elmúlt év teljesítményét értékelve a Portfolio-nak elmondta: a 2023-as év fontos és intenzív volt a cégcsoport számára, ezért is van nagy jelentősége annak, hogy kiugróan javultak a pénzügyi és az üzleti eredmények 2022-höz képest.

„Egyszerre kellett két jelentős kihívást menedzselnünk: a magas infláció következtében kialakult általános költség- és bérnövekedést, illetve ezzel párhuzamosan egy, a cég életében korábban még nem tapasztalt rendkívül dinamikus növekedést. Mindkét kihívást sikerrel teljesítettük” – tette hozzá.

750 főre nőhet a cégcsoport év végére

Ahogy a korábbi években, 2023-ben is a cég egyik legfontosabb prioritása volt a munkavállalói elégedettség és az elkötelezettség fenntartása, illetve növelése. A call center iparág sikeressége jelentős részben múlik a dolgozók munkavégzésének minőségén: az eSense-nél jó a közösség, a kényelmes a munkakörnyezet, illetve a befogadó, támogató és pozitív a vállalati kultúra segítenek abban, hogy könnyen beilleszkedjenek az új munkatársak és kontrollálni tudják az üzletág jellemzően magasabb fluktuációs számait.

Nyíregyházán beköltöztek a város egyetemi campusára, egy modern épületbe, Miskolcon pedig nemrég létrehoztak egy új irodát a belvárosban. Folyamatosan fejlesztik ezt a területet: a 2023. január óta eltelt egy évben több mint 40 százalékkal nőtt az eSense csoport dolgozói létszáma, jelenleg már több mint 650 munkavállalójuk van. A beszámolóból kiderül az is, hogy a munkavállalói létszám növekedésével a bérek és juttatások összege is jelentősen megnőtt.

Varga Gábor úgy látja, a létszámnövekedés megalapozott volt, hiszen a megbízások száma is jelentősen növekedett, korábbi feladataik bővültek, valamit új megbízásokat is elnyert a cégcsoport. Ma már szinte mindegyik magyarországi pénzintézet az ügyfelük valamilyen formában, legyen az értékesítés vagy ügyfélszolgálat, kiszervezett vagy kölcsönzött munkaerő.

A nyereségesség szempontjából fontos tényező, hogy a növekedés jelentős méretgazdaságosság mellett tudott megvalósulni, elsősorban annak a több, mint egy évtizede folyamatosan fejlesztett üzleti támogató informatikai rendszerüknek köszönhetően, ami lehetővé teszi a hatékony adminisztrációt, a toborzás-kiválasztást és az oktatási folyamatokat minimális overhead költségnövekedés mellett.

Jelentősen támogatta a profitabilitást a több évre elnyert HIPA támogatás is, amelyet a nyíregyházi leányvállaltnál, a CallComm Zrt.-nél vállalt 100 fős létszámbővítésre, és a munkavállalók képzésre nyertek el. Az idei év egyik fontos célkitűzése az eSense csoportnál, hogy a 2023-ban érkezett új kollégákat integrálják, ugyanakkor további létszámbővülés várható:

az év végéig a tervek szerint a munkavállalók száma elérheti a 750 főt.

A vezérigazgató úgy látja, hogy a call centeres munka bármilyen életszakaszban nagyon jó lehetőség: pályakezdőként ugródeszka, munkába való visszatérésként egy rugalmas lehetőség, karrierváltásként pedig egy új szakma, amihez nem kell előképzettség. Call centeresnek lenni megtanulható feladat: kitartás, nyitottság és jó kommunikációs készség kell hozzá. Ezt aktív munkáltatói márkaépítő tevékenységgel, edukációs kampányokkal támogatják.

A call center tipikusan egy olyan megoldandó terület a nagyvállalatok számára, amely jellemzően sok munkavállalót igényel és nagy fluktuációval jár, vagyis nagyon költséges és nehezen kezelhető kérdés. Saját erőforrással pedig nehéz az alkalmazkodás és ez rugalmatlanná teszi a vállalatokat. Éppen ezért egyre többen ismerik ezt fel és szervezik ki az ügyfélszolgálatot, vagy kölcsönzik a munkavállalókat, így ez jelentheti a későbbi növekedés alapját a cégcsoport számára.

Növekszik a piac, ezért is fontos a tőzsdei jelenlét

„A hosszútávú trend egyértelműen növekvő piacot vetít előre, de természetesen ez mindig függ a gazdaság aktuális állapotától és a piaci környezettől. A tavalyi növekedésünk különösen annak tükrében kiugró eredmény, hogy a magyarországi piac sem tudott érdemben más teljesítményt nyújtani tavaly, mint a magyar gazdaság. Az idei évről pedig azt gondoljuk, hogy most fog beérni 2023 munkája, pénzügyi befektetése és mindezek miatt a cégcsoport történetének legjobb pénzügyi eredményére számítunk 2024-ben” – tette hozzá, és kiemelte, hogy kitörési pontnak a piaci átlagnál sokkal jobb transzparenciát, a piaci kompatibilitást (például az ESG-kritériumok alkalmazását) és az egyedi technológiai megoldásokat tartják. 2023 volt az eSense első teljes éve a tőzsdén, ami a korábbi évekhez képest sokkal transzparensebb, körültekintőbb és szabályozottabb működést jelent.

Mivel az egyetlen hazai call centeres cég, ami jelen van a BÉT-en, több olyan plusz feltételnek kell megfelelniük, amelyek a versenytársainkra nem vonatkoznak:

„Mi szándékosan választottuk ezt az utat, nem csak a jövőbeni forrásbevonási lehetőség miatt, hanem azért is, hogy megmutassuk, ilyen versenyfeltételek mellett is képesek vagyunk komoly eredményeket elérni. Az üzletágban ma még mindig jelentős a nem teljesen fehér foglalkoztatás, ami azon túl, hogy törvényességi aggályokat vet fel, nem tesz jót az üzletág, a szakma imázsának sem. Mi pedig szeretnénk ez utóbbin javítani a saját érdekünkben is. Ügyfeleink magyar és külföldi nagyvállalatok, bankok, biztosítók, amelyek a folyamatosan szigorodó európai és magyar szabálykörnyezetben működnek, a beszállítóikat egyre komolyabb feltételek mellett választják ki, gondolok itt például az ESG keretrendszerre, amelyet az ágazatunkban elsőként mi alakítottunk ki tavaly. Nem volt kötelező ESG jelentést készítenünk, de a fentiek miatt nem is volt kérdés, hogy megcsináljuk” – érzékeltette a helyzetet a vezérigazgató.

A menedzsment számol azzal, hogy a további növekedéshez szükséges akvizíciók megvalósításához a forrásbevonást is a tőzsde segítségével valósítják meg.

Nem csak a core tevékenységüket szeretnék növelni, hanem az információtechnológia által kínált lehetőségekkel, mint az AI vagy a gépi tanulás is szintet lépnének, és adott esetben házon belülre hoznák a fejlesztéseket.

„A tőkepiacihelyzettel kapcsolatosan nagyon várjuk, hogy az átlagos kamatszint lejjebb menjen és több likviditás folyjon a tőzsdére, ami reményeink szerint éves távlatban már javíthatja a tőkepiaci hozamok attraktivitását a bankbetétekkel szemben. Bízunk benne, hogy egy ígéretes és profin előkészített tervvel megtaláljuk a befektetőinket és meggyőzzük őket, hogy az eSense részvény az átlagosnál jobb hozamot jelenthet majd számukra” – tette hozzá Varga Gábor.

