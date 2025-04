Nem mágia, valóság: így simítható ki a vizsgadrukk örökre két napos rákészüléssel

Verebes, a mágus óta tudjuk, hogy minden fejben dől el. Mi a ti mágiátok?

A matek mumusként él a fejekben, ez többnyire egy para, és ezt a gombot kell tudnunk átkapcsolni. Hányszor lehet hallani, hogy hát én tök hülye vagyok a matekhoz, meg hogy nem vagyok egy matekzseni. Mivel a legtöbben nem születtünk zseninek, akkor marad az, hogy hülye vagyok. És ha elég sokszor mondom ezt, el is hiszem, meg otthon is elhiszik, és ezzel el van intézve, el lehet engedni a tárgyat.

Ehhez képest ti azt ígéritek, hogy két nap alatt felhoztok bárkit egy jó szintre.

Sokszor nem azon múlik, hogy tudod-e a matekot, vagy sem, hanem hogy a vizsgahelyzetben mennyire tudsz jól teljesíteni. A középiskolai felvételizőknek ráadásul ez az első komolyabb vizsgaszituációjuk. Mi egy innovatív módszertannal álltunk hozzá a matematikához, de utána én a coaching részét is erős lábakra akartam helyezni. Egy brief coaching tanfolyamra építve állítottam össze az első anyagokat, de azóta a közösségi médiában is sokak által követett pszichológusokkal is egyeztettünk, hogy mit kellene még beemelni. A legalapvetőbb lépés a légkör megteremtése, mert ezzel a mentális stressz javarészétől meg lehet szabadulni.

Dübörög az Érettségi Fesztivál (erről lásd keretes írásunkat – a szerk.), de a középiskolai felvételi előkészítő is a portfóliótokba tartozik. Saját tapasztalatból is mondhatom, hogy az általános iskolásokat talán még inkább megviseli lelkileg egy ilyen éles stresszhelyzet.

Így van, ott a mentális támogatást kifejezetten előtérbe helyezzük. Náluk három frontról érkezik a szorongás. Tapasztalatom szerint azonban legkevésbé belülről, a szülők és a tanárok részéről sokkal inkább.

Minden a légkörből indul ki: a fesztiválhangulat segít a stresszoldásban

A Rapid Edu egyik fejlesztése az Érettségi fesztivál, amely nevéhez hűen fesztivál kulisszák közé csábítja a tudásra vágyók fiatalokat. Idén már hat egymást követő hétvégén, összesen 12 napon át zajlik a felkészítés a négy fő tárgyból (matek, magyar, töri, angol) középszinten, míg az emelt szintű matekosokat kétszer két napra várják. A szünetekben dj-k mozgatják meg a résztvevőket.

Mennyiben matek specifikus a felkészítés, lehet-e használni más vizsga- vagy egyéb stresszhelyzetekben pl. nyilvános szereplések, állásinterjúk előtt?

Abszolút alkalmazható! Ha valaki már hatodikban vagy nyolcadikban megtanul felkészülni lelkileg egy megterhelő helyzetre, a későbbiekben is visszaemlékezhet , hogy a matektól mindig is paráztam, aztán elmentem a kétnapos felkészítőre, és minden jó lett, mert megértette, hogy mire kell figyelnie. Ez élettapasztalat is lehet, hogy ha legközelebb is problémával szembesülünk, egy másik módszer vagy személy segíthet annak megugrásában.

Te a Cápák között című műsor előtt is alkalmaztad magadon a technikát, ahol aztán Balogh Petya beszállt a cégedbe?



Szerencsés helyzetben voltam, mert addigra már mentálisan felkészült voltam az életben. Volt egy hosszabb önismereti utam, ami által sokat fejlődtem lelkileg, így magabiztos és hiteles tudtam lenni a saját szerepemben. Ha csak magadat kell adnod, az szerintem könnyebbség. A Cápák között műsorban pontosan tudtam, mire számítsak, minden kérdésre volt válaszom.

A Rapid Edu rendezvényein, de akár a Portfolio Gen Z Festen is szelfizhetsz Zolával

Említed, hogy a légkörből indul minden, márpedig ez elsősorban azon múlik, aki átadja a tudást.

Nagyon fontos, hogy ki az, aki előad, milyen szemlélettel teszi ezt, és hogyan viszonyul a diákokhoz. Nem alá-fölérendeltségi viszonyban gondolkodunk, hanem együtt tanulunk velük. Ha egy diák más megoldási módot javasol, annak külön örülni szoktam, de ha mondjuk, az enyém a rövidebb, akkor talán azt érdemes használni a középiskolai felvételinél, mert ott nagyobb az időnyomás, mint az érettséginél.

Erre ráépülhet, hogy minél több automatizmust járattok be, ami szintén növeli az önbizalmat, és ezáltal eléritek azt a bizonyos „ha álmodból felkeltenek, akkor is tudni fogod” állapotot?

Ez a három faktor, − az önbizalom, tudás és mentális felkészültség − egyértelműen erősíti egymást. Sikerélményt okozunk a diákoknak, tapasztalatunk szerint például a matekhoz is mindenki ért, ha jól van megszólítva. Behozzuk a popkulturális utalásokat is pl. a Gyűrűk Urából, ami megfűszerezi és érdekessé teszi az egészet. Nem mindegy, hogyan csomagoljuk be az anyagot.

Nincs mese, Zola telt házat vonz

Az élő felkészítők mellett online tananyagok is segítik a Rapid Edu közönségét, mégpedig a Rapid PLAY videókurzus-platformon, amely logikájában az oktatást a Netflix és a TikTok találkozási pontján ötvözi. Előfizetéses rendszerben működik, mint a Netflix, de akciófilmek helyett pörgős, rövid videókban tanít matekot, törit – sőt, egyre több iskolán kívüli tudást is. A cél, hogy a diákok ne csak a tananyagokhoz férjenek hozzá, hanem például mentális felkészítést is kapjanak. Ennek része lehet akár egy „office jóga” blokk, amely segít felfrissülni a tanulás közbeni hosszú ücsörgés után. A platform így egyszerre szolgálja a tanulmányi és a személyes fejlődést.

Ha valaki a matek bizonyos részeiből, pl. valószínűségszámításból, reménytelen, akkor azzal is tudod csökkenteni a terheket, hogy azt sulykolod, hogy inkább arra koncentráljon mindenki, amiben jó?

Igen, ezt mindig kiemelem, hogy bizonyos feladatokra csak azok figyeljenek, akik a maximális pontszámra pályáznak. Nem szeretném, ha valaki belesodródna egy olyan feladatba, amit nem ért, és emiatt elbizonytalanodna és a vizsgán csak az időt égetné vele. Ugyanakkor mivel nagycsoportos foglalkozásokról van szó, muszáj minden feladattípust bemutatnom azoknak is, akik a legjobb eredményre törekszenek.

És aki teljes antitalentum? Őket is meg tudjátok szólítani?

Ők is jelentkeznek hozzánk. Az egyik kedvenc esetem, amikor egy diák tizedikben megbukott matematikából, majd együtt készültünk a pótfelvételire, és végül ötös lett az érettségije. Ez azt bizonyítja, hogy sokszor csak hozzáállás kérdése az egész. Ha elkezd sikerélményeket szerezni a diák, elhiszi magáról, hogy képes rá, és utána már nem kérdés, hogy jó eredményt ér el. Rengeteg olyan visszajelzésünk van, hogy valaki épphogy átment kettessel a próbaérettségin, majd a kétnapos felkészítés után négyes-ötös vizsgát tett élesben.

Gódor Zoltán, Zola szerint a lelki felkészítés legalább olyan fontos, mint a tárgyi tudás

Van valamilyen bevált konkrét technika, amelyet alkalmaztok?

Az egyik ilyen gyakorlat az úgynevezett "csodakérdés". Arra kérjük a diákot, képzelje el, hogy péntek este lefekszik aludni, és éjszaka megtörténik a csoda − minden úgy alakul szombaton a felvételi napján, ahogy neki jó. Arra kérjük, képzelje el, milyen jeleket észlelne a nap során, amik arra utalnak, hogy minden rendben lesz. Például mosolyogva kel fel, a kedvenc reggelije várja az asztalon, a testvére nem szekálja. Végigmegyünk az egész napon, és ezzel a diák elkezdi felismerni, mi az, ami jó neki, mire érdemes figyelnie, miből tud pozitív megerősítést kapni.

Ez egyfajta önismereti út is egyben.

Igen, ezért is jó, hogy két alkalmas ez a mentális felkészítés. Az első alkalommal felvázoljuk a dolgokat, a második alkalommal pedig visszacsatolunk. Megkérdezzük, érzett-e változást az eltelt egy hét alatt. Használunk skálázós kérdéseket is, ahol, ha pl. 8-ast ad magának, akkor nem az a fókusz, hogy miért nem 10-es, hanem miért 8-as, azaz arra akarjuk ráébreszteni őket, hogy mi mindent megtettek a felkészülés érdekében, és nincs miért izgulniuk. A diákok egy általános keretrendszer alapján, mégis egyénileg válaszolnak a kérdésekre. Megbeszéljük velük az eredményeket, és kapnak egy munkafüzetet, amivel nyomon követhetik a folyamatot.

Hogy éled meg ezt az egész utazást, amit a Rapid Edu jelent?

A legmeghatározóbb élményem a Corvinus Egyetem legprominensebb 500 fős előadótermében volt, ahol a kétnapos matekelőadás végén olyan vastapsot kaptam, amit egy rocksztár szokott. Még a portások is megjegyezték, hogy ilyen tapsvihart még nem hallottak ebben az épületben. Én a mai napig bizonytalan vagyok, hogy vajon tetszik-e a diákoknak, amit adunk, de a végén a visszajelzések mindig nagyon pozitívak.

