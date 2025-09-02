  • Megjelenítés
A zöld programokat díjazzuk - Megvannak a 2025-ös döntőbe jutott vállalatok
A zöld programokat díjazzuk - Megvannak a 2025-ös döntőbe jutott vállalatok

2025. szeptember 4-én a Green Awards powered by Green Cloud keretében a kiemelkedő fenntarthatósági programokat, projekteket, személyeket díjazzuk, az ünnepélyes díjátadóra a Sustainable World konferencián kerül sor. Elkészült a legjobb pályázatokból álló "shortlist", közülük a zsűri csütörtökön jelenti be a győzteseket.

A negyedik alkalommal meghirdetett Green Awards pályázatunk során azon jelentkezőket vártuk, akik büszkék a vállalat tevékenységére, eddigi eredményeire, egy adott programjára, innovációjára vagy éppen egy kolléga eredményeire.

A jelentkezési időszak lezárultát követően minden kategóriában a legjobb 3-6 vállalat kiválasztásának a folyamata zajlott, közülük a Sustainable World konferencia díjátadó estéjén a szakmai zsűri a nyerteseket is kihirdeti.

Szeptember 4-én a Sustainable World konferencia záróeseménye a Green Awards díjátadó, ahol kihirdetjük a 2025-ös nyerteseket.
A zsűri tagjai

Díjátadó, konferencia és a legjobbak közé jutott vállalatok

A Sustainable World konferencián szeptember 4-én összesen 7 szekcióban olyan témákkal foglalkozunk, mint a zöld gazdaság, a zöld finanszírozás, az ESG gyakorlatok, a megújuló energia, körforgásos gazdaság, klímaadaptáció, fenntarthatósági kommunikáció és a jövőbemutató vállalati megoldások.

A több, mint 65 előadóval zajló szakmai programot követően rendezzük meg a Green Awards díjátadót, ahol a shortlistesek, illetve a közülük kiválasztott győzteseket bemutatjuk, illetve átadjuk a díjakat.

Az idei év shortlistesei, akik közül a nyertesek is kikerülnek:

  1. Az Év Zöld Nagyvállalata: Cetin Hungary, K&H Bank, Kostal Csoport, MiReHu Nonprofit Kft., Spar Magyarország
  2. Az Év Zöld Kkv-ja: Innovativ Group, Kingspan, LegitiMo Jogvédelmi Biztosító, Lehel Radiátorgyár Cégcsoport
  3. Az Év Zöld Innovációja: Carbon.Crane, eChemicles, KITE - Fenntartható Termelési Rendszer, Respray Solution és Rossmann Magyarország, Resysten Clean Air - Légtisztító bevonat, Tourmix
  4. Az Év Zöld Beruházása: Budapesti Szent Ferenc Kórház - Komplex kórházfejlesztés, Cellcomp Komplex energetikai rendszerfejlesztés, Equinox System, HelloParks - Páty5, Tesco - Új logisztikai központ
  5. Az Év Jó Ügye: AutoWallis - Bátor Rally, Heti Betevő önkéntesei, K&H - Életrevalók program, MBH Bank - Székicsér-, és vadmacskavédelmi program, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary - Partifecske költőfal a gyárterületen, Tesco - "Start a jövőért" program
  6. Az Év Zöld példaképe: Bakos Bálint (alapító és vezető tervező, Equinox International), Horváth Attila (gazdasági igazgató, Provident), Kovács Szabolcs (ügyvezető, GreenSense Consulting), Ladányi Roland (ügyvezető, MiReHu Nonprofit Kft.), Sipos Katalin (ügyvezető, WWF Magyarország), Tomaj Zsófia (társalapító, Vantage Point)

A Portfolio Csoport nevében gratulálunk a legjobbak közé jutottaknak.

A tavalyi nyertesek:

Címlapkép forrása: Portfolio

