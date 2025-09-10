Nagy forgalommal emelkedik a 4iG árfolyama

Nagy forgalommal veszik a mai kereskedésben a 4iG részvényeit, a társaság papírjai 4 százalékos pluszban állnak, 2,8 milliárd forintos forgalom mellett, amivel
az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.
A vállalat a napokban jelentette be, hogy megvásárolja a Rába többségi tulajdonrészét, amivel védelmi üzletágát fejlesztené, emellett Jászai Gellért a napokban Törökországban folytatott tárgyalásokat, többek között a Bayraktar drónok gyártójával.
A geopolitikai feszültségek közben erősödnek a lengyelországi eseményekkel, ami a védelmi szektornak kedvez, az európai védelmi cégek részvényei is erősödnek:
- A Rheinmetall 2,4%-os
- a Thales 4,1 százalékos
- a BAE Systems 1,7 százalékos
- a Dassault 2,6 százalékos pluszban áll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Durván elszálltak a horvát árak
Az euróbevezetés is közrejátszhatott ebben.
Ezért bukik meg minden kormány Franciaországban
Állandósulni látszik a politikai- és adósságválság.
Egy külföldi hírszerzés tett keresztbe Izrael nagy terveinek: így menekülhetett meg a Hamász vezetősége Katarban
Nyomon követték az eseményeket.
Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
Felelős egyelőre nincs.
Drasztikus lépést jelentett be a Wizz Air
Felszámolják a fontos bázist.
Kiderült, hogy nem csak a lengyel gépek vadásztak éjszaka orosz drónokra
Besegített egy másik NATO-tagállam is.
Történelmi ítélet született: eurómilliárdokat zúdíthatnak a gázra és az atomra
Jöhetnek a befektetők.
Nukleáris repülőgép-hordozóval robbanna be a világ tengeri nagyhatalmai közé Kína ősi riválisa
Lefaragna a komoly lemaradásból.
A "hedonisztikus fenntarthatóság" és az innovatív urbanizmus szimbiózisa
A koppenhágai CopenHill egyszerre modern erőmű, városi park és közösségi tér, amely 2021-ben elnyerte az Év Épülete díjat.
GINOP Plusz 2.1.1-24: A visszatérő K+F pályázat nagy fordulatai
Minden idők egyik legnagyobb innovációs pályázati kerete nyílt meg: több mint 106 milliárd forint várja azokat a cégeket, akik mernek nagyot álmodni.
Zsiday Viktor: Az adósságpálya könnyen fenntarthatatlanná válhat
Eddig az volt a szokás, hogy háborúk idején adósodtak el az országok, most újdonság, hogy békeidőben növekszik az adósság a fejlett országokban - mondta a... The post Zsiday Viktor: Az adóss
Jövőre a fizetés kisebb részét teheti ki egy hitel törlesztőrészlete: Hány embert érinthet ez a változás?
A jegybank 2026. január elsejétől módosítja a jövedelem terhelhetőségére vonatkozó szabályokat. Ez határozza meg azt, hogy a havi fizetésnek legfeljebb mekkora részét lehet hiteltörlesztés
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
Rejtett transzferár kockázatok
A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.