Nagy forgalommal emelkedik a 4iG árfolyama a mai kereskedésben, amit több tényező is támogat.

Nagy forgalommal veszik a mai kereskedésben a 4iG részvényeit, a társaság papírjai 4 százalékos pluszban állnak, 2,8 milliárd forintos forgalom mellett, amivel

az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.

A 4iG napi forgalma

A vállalat a napokban jelentette be, hogy megvásárolja a Rába többségi tulajdonrészét, amivel védelmi üzletágát fejlesztené, emellett Jászai Gellért a napokban Törökországban folytatott tárgyalásokat, többek között a Bayraktar drónok gyártójával.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A geopolitikai feszültségek közben erősödnek a lengyelországi eseményekkel, ami a védelmi szektornak kedvez, az európai védelmi cégek részvényei is erősödnek:

A Rheinmetall 2,4%-os

a Thales 4,1 százalékos

a BAE Systems 1,7 százalékos

a Dassault 2,6 százalékos pluszban áll.

