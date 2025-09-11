  • Megjelenítés
Mi lesz veled magyar búza? Drasztikus váltás kell
Mi lesz veled magyar búza? Drasztikus váltás kell

agrarszektor.hu
Az idei év újra megmutatta, hogy a klasszikus évszakok ideje lejárt. Nem véletlen, hogy egyre többen hangoztatják azt, hogy újra kell gondolni a magyarországi vetésszerkezetet, a megszokott fajták helyett pedig olyan kultúrákat kell választani, amelyek a kiszámíthatatlan időjárási körülmények között is megbízhatóbb termést és profitot ígérnek. Ilyen aduász lehet a búza is, de hogy a gazdák milyen fajtákat fognak választani, az még sok mindentől függ. A lehetséges opciókról beszélt az Alapvetés podcast mai műsorában Perczel Péter, az Isterra Közép-Európa Kft. cégvezetője és Csontos Attila, a Júlia-Malom Kft. ügyvezető igazgatója.
A 2025-ös év ismét nem volt könnyű a szántóföldi növénytermesztésben. Bár a kukorica esetében sokadik éve lehet rendkívül súlyos problémákat tapasztalni,

a búza a kiszámíthatatlan időjárási körülmények ellenére idén is hozta a megszokott termésmennyiséget.

Ennek fényében egyálalán nem meglepő, hogy egyre több termelő gondolja át a vetésszerkezetét és a folyamatosan mínuszokat hozó kukorica helyett többek között a kalászos gabonák felé fordul.

De vajon nemzetközi összehasonlításban milyen minőséget képvisel jelenleg a magyar búza és fel tudnak-e érni a hazai termelők a dobogó legfelső fokára? Mit kellene tenni ahhoz, hogy a megszokott minőség helyett prémium kategóriát tudjon felmutatni egy magyar termelő? És mire van egyáltalán kereslet a piacon? Ezekről a kérdésekről beszélt az Alapvetés podcast friss epizódjában Perczel Péter, az Isterra Közép-Európa Kft. cégvezetője és Csontos Attila, a Júlia-Malom Kft. ügyvezető igazgatója.

Az epizód az Isterra Közép-Európa Kft. és a Júlia-Malom Kft. támogatásával valósult meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

