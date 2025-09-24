A legismertebb gazdasági elemzőkkel jön a Portfolio Gazdasági Fóruma Győrben

A vidéki nagyvárosok kiemelkedő szerepet játszanak Magyarország gazdasági életében, és a Portfolio ezt felismerve rendezi meg ismét vidéki Gazdasági Fórumjait. A győri állomás különösen fontos, hiszen a nyugat-magyarországi régió innovációs és üzleti központjaként szolgál.

A konferencia célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat - a mikrovállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig - a megalapozott üzleti döntéshozatalban, a kihívások leküzdésében, valamint hatékonyságuk és versenyképességük növelésében. Az esemény átfogó képet nyújt az aktuális gazdasági és pénzügyi helyzetről, valamint bemutatja a rendelkezésre álló lehetőségeket.

A fórum olyan kulcsfontosságú kérdésekre keresi a választ, mint a magyar gazdaság jövőbeli pályája, a forint árfolyamának alakulása, az inflációs kilátások, valamint a vállalatok működési hatékonyságának javítási lehetőségei. Emellett szó lesz a finanszírozási forrásokról, kormányzati támogatásokról, energiabeszerzési módszerekről és a digitalizáció szerepéről is.

Az előadók között több neves szakembert is üdvözölhetünk:

Kasziba Levente — igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank

Madár István — vezető elemző, Portfolio Csoport

Nagy Viktor — vezető elemző, Portfolio Csoport

Nagy Péter Gábor — igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Pintér Bence — polgármester, Győr Megyei Jogú Város

Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

Nagy Attila — vezető online vagyonkezelő, senior vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő

Pókos Gergely — ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság

Mézes-Lendvai Dorottya — generációs együttműködés-fejlesztő, szakmai vezető, Coreheed Consulting

Prohászka Andrea — ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.

llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust

Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások

Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető, Coface

Vass Róbert — dunántúli lakossági régióvezető, OTP Bank

Vidovszky Áron — üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Szó lesz még többek között:

A magyar versenyképességről régiós összevetésben

Az innovációvezérelt növekedés elemeiről

Hazai forrásokról és hitelprogramokról

Energiahatékonysági beruházásokról

Pályázati lehetőségekről

Munkaerőpiaci kihívásokról

A digitalizáció szerepéről a vállalati hatékonyság növelésében

A Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fóruma tehát egy olyan esemény, amely nem csak átfogó képet ad a régió gazdasági helyzetéről, de konkrét eszközöket és stratégiákat is kínál a vállalkozások számára a fejlődéshez és a versenyképesség növeléséhez.

