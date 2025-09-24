A legismertebb gazdasági elemzőkkel jön a Portfolio Gazdasági Fóruma Győrben

A vidéki nagyvárosok kiemelkedő szerepet játszanak Magyarország gazdasági életében, és a Portfolio ezt felismerve rendezi meg ismét vidéki Gazdasági Fórumjait. A győri állomás különösen fontos, hiszen a nyugat-magyarországi régió innovációs és üzleti központjaként szolgál.
A konferencia célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat - a mikrovállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig - a megalapozott üzleti döntéshozatalban, a kihívások leküzdésében, valamint hatékonyságuk és versenyképességük növelésében. Az esemény átfogó képet nyújt az aktuális gazdasági és pénzügyi helyzetről, valamint bemutatja a rendelkezésre álló lehetőségeket.
A fórum olyan kulcsfontosságú kérdésekre keresi a választ, mint a magyar gazdaság jövőbeli pályája, a forint árfolyamának alakulása, az inflációs kilátások, valamint a vállalatok működési hatékonyságának javítási lehetőségei. Emellett szó lesz a finanszírozási forrásokról, kormányzati támogatásokról, energiabeszerzési módszerekről és a digitalizáció szerepéről is.
Az előadók között több neves szakembert is üdvözölhetünk:
- Kasziba Levente — igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank
- Madár István — vezető elemző, Portfolio Csoport
- Nagy Viktor — vezető elemző, Portfolio Csoport
- Nagy Péter Gábor — igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
- Pintér Bence — polgármester, Győr Megyei Jogú Város
- Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
- Nagy Attila — vezető online vagyonkezelő, senior vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő
- Pókos Gergely — ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság
- Mézes-Lendvai Dorottya — generációs együttműködés-fejlesztő, szakmai vezető, Coreheed Consulting
- Prohászka Andrea — ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.
- llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust
- Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
- Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető, Coface
- Vass Róbert — dunántúli lakossági régióvezető, OTP Bank
- Vidovszky Áron — üzletágvezető, Portfolio Investment Services
Szó lesz még többek között:
- A magyar versenyképességről régiós összevetésben
- Az innovációvezérelt növekedés elemeiről
- Hazai forrásokról és hitelprogramokról
- Energiahatékonysági beruházásokról
- Pályázati lehetőségekről
- Munkaerőpiaci kihívásokról
- A digitalizáció szerepéről a vállalati hatékonyság növelésében
A Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fóruma tehát egy olyan esemény, amely nem csak átfogó képet ad a régió gazdasági helyzetéről, de konkrét eszközöket és stratégiákat is kínál a vállalkozások számára a fejlődéshez és a versenyképesség növeléséhez.
A címlapkép illusztráció.
