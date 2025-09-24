  • Megjelenítés
A legismertebb gazdasági elemzőkkel jön a Portfolio Gazdasági Fóruma Győrben
Portfolio
2025. október 14-én ismét izgalmas gazdasági eseményre kerül sor Győrben: a Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fóruma várja az érdeklődőket az ETO Park Hotel Business and Stadium-ban. A konferencia, amelynek weboldalán további részletek találhatók, a régió gazdasági életének kulcsfontosságú kérdéseit veszi górcső alá.

A vidéki nagyvárosok kiemelkedő szerepet játszanak Magyarország gazdasági életében, és a Portfolio ezt felismerve rendezi meg ismét vidéki Gazdasági Fórumjait. A győri állomás különösen fontos, hiszen a nyugat-magyarországi régió innovációs és üzleti központjaként szolgál.

A konferencia célja, hogy támogassa a helyi és régiós vállalatokat - a mikrovállalkozásoktól egészen a nagyvállalatokig - a megalapozott üzleti döntéshozatalban, a kihívások leküzdésében, valamint hatékonyságuk és versenyképességük növelésében. Az esemény átfogó képet nyújt az aktuális gazdasági és pénzügyi helyzetről, valamint bemutatja a rendelkezésre álló lehetőségeket.

A fórum olyan kulcsfontosságú kérdésekre keresi a választ, mint a magyar gazdaság jövőbeli pályája, a forint árfolyamának alakulása, az inflációs kilátások, valamint a vállalatok működési hatékonyságának javítási lehetőségei. Emellett szó lesz a finanszírozási forrásokról, kormányzati támogatásokról, energiabeszerzési módszerekről és a digitalizáció szerepéről is.

Az előadók között több neves szakembert is üdvözölhetünk:

  • Kasziba Levente — igazgató, EU Üzleti Igazgatóság, Magyar Fejlesztési Bank
  • Madár István — vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Nagy Viktor — vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Nagy Péter Gábor — igazgató, Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
  • Pintér Bence — polgármester, Győr Megyei Jogú Város
  • Suppan Gergely — a költségvetés makrogazdasági megalapozásáért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium
  • Nagy Attila — vezető online vagyonkezelő, senior vagyonkezelő, HOLD Alapkezelő
  • Pókos Gergely — ügyvezető igazgató, OTP Bank Zöld Program Igazgatóság
  • Mézes-Lendvai Dorottya — generációs együttműködés-fejlesztő, szakmai vezető, Coreheed Consulting
  • Prohászka Andrea — ügyvezető igazgató, TUTTI Élelmiszeripari Kft.
  • llés István — partner, igazgatósági tag, Apelso Trust
  • Szalai Sándor — KKV értékesítési vezető, E.ON Energiamegoldások
  • Szilágyi Péter — kockázatkezelési vezető, Coface
  • Vass Róbert — dunántúli lakossági régióvezető, OTP Bank
  • Vidovszky Áron — üzletágvezető, Portfolio Investment Services

Szó lesz még többek között:

  • A magyar versenyképességről régiós összevetésben
  • Az innovációvezérelt növekedés elemeiről
  • Hazai forrásokról és hitelprogramokról
  • Energiahatékonysági beruházásokról
  • Pályázati lehetőségekről
  • Munkaerőpiaci kihívásokról
  • A digitalizáció szerepéről a vállalati hatékonyság növelésében

A Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fóruma tehát egy olyan esemény, amely nem csak átfogó képet ad a régió gazdasági helyzetéről, de konkrét eszközöket és stratégiákat is kínál a vállalkozások számára a fejlődéshez és a versenyképesség növeléséhez.

