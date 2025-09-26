  • Megjelenítés
"Az energiatárolás most virágkorát kezdi élni, Magyarországon óriási fejlesztés zajlik"

Portfolio
"Az energiaszektor a zöld átállás motorja, vagyis ami lehetővé teszi, hogy zöldüljön a gazdaság. Mire gondolok? Az elektromos hálózat az alapja annak, hogy a zöldenergiát fel lehessen venni és elszállítani, ez az úgynevezett decentralizált hálózat kiépítését feltételezi. Ebbe nagyon sok energiát és nagyon sok pénzt kell beletenni, nem utolsó sorban pedig nagyon sok időbe is kerül. Folyamatosan fejlesztjük a hálózatunkat, folyamatosan beruházunk. Az elmúlt évben rekordot döntöttünk, ez több mint 160 milliárd forintnyi beruházás volt, annak érdekében, hogy az új, decentralizált világot létre tudjuk hozni. A decentralizált világnak egy másik fontos eleme is van, az úgynevezett okosmérés. Az okosmérésből tudunk adatokat nyerni, hogy kevesebb anyagot, rezet, vasat kelljen beletenni a hálózatba és az adatalapúsággal optimalizálni tudjuk a működésünket. 2025 első félévének a végéig közel hatszázezer okosmérőt telepítettünk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok adatunk lesz a felhasználóktól, és ezzel optimalizálni tudjuk a saját működésünket, és tudunk segíteni abban is, hogy a felhasználók is optimálisabban, energiahatékonyabban működjenek. Az energiatárolás most virágkorát kezdi élni, Magyarországon egy óriási fejlesztés zajlik. Jövő év végére körülbelül annyi energiatároló megvalósul meg, mint majdnem két paksi blokk, tehát majdnem két paksi blokknak az energiáját majd el lehet tárolni." - mondta el Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese a szeptemberi Sustainable World konferencián.

