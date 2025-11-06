  • Megjelenítés
FONTOS Jön az új FixMÁP, mutatjuk a friss kamatát!
Összeáll a Snapchat mögötti cég és a Perplexity AI, széttépik a részvényt
Összeáll a Snapchat mögötti cég és a Perplexity AI, széttépik a részvényt

Portfolio
A Snap részvényei 18 százalékot emelkedtek a csütörtöki nyitás előtti kereskedésben a Perplexity AI-val kötött, 400 millió dolláros partnerség hírére.
A megállapodás megnyugtatta a befektetőket: a közösségimédia-vállalat esélyt kap, hogy felzárkózzon nagyobb riválisaihoz a mesterségesintelligencia-versenyben. A Snapchat anyacégének papírjai már szerdán, a zárás utáni kereskedésben is 16 százalékkal erősödtek a bejelentést követően.

ogZQMwZE

A Perplexity mesterséges intelligenciával működő keresője a Snapchatbe integrálódik, hogy javítsa a platform versenypozícióját olyan riválisokkal szemben, mint a TikTok és a Meta, amelyeket a globális hirdetők jelenleg előnyben részesítenek.

A számítási kapacitás költségeinek alakulása nem egyértelmű, de egészen meghökkentő belegondolni, hogy a Snap relatíve szűk költségvetéssel olyasmit szállíthat, ami megközelíti a Meta AI-t

- írták az RBC elemzői.

Evan Spiegel vezérigazgató szerint a felhasználói kérdésekre adott válaszokat a Perplexity fogja kontrollálni a Snapchatbe épített chatboton keresztül. Hozzátette, hogy ezeket a válaszokat nem használják majd hirdetések értékesítésére.

A megállapodásból származó bevételek várhatóan 2026-tól jelennek meg. A startup egyéves időszak alatt 400 millió dollárt fizet a Snapnek készpénz és részvény kombinációjában.

Szerdán a Snap a harmadik negyedévben az elemzői várakozásokat meghaladó árbevételről számolt be. A negyedik negyedévre 1,68–1,71 milliárd dollár közötti bevételt jelzett előre, szemben az 1,69 milliárd dolláros konszenzussal.

A Meta, az Alphabet és a Reddit is kedvező negyedéves bevételekről adott hírt. A Pinterest ezzel szemben kedden elmaradt a negyedéves árbevételi várakozásoktól, és arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában lassulhatnak a hirdetési költések, mivel a vámköltségek nyomást gyakorolnak a marketingbüdzsékre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Fórum

