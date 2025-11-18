Megszólalt a Concorde a Wizz Airről: közel kétszer ennyit érhet a részvény

November 26-i ingyenes rendezvényünkön szó lesz arról is, hogy hol a részvények helye a portfóliónkban. Részletek és jelentkezés itt.
A Wizz Air a működési kihívások ellenére a vártnál jobb eredményeket jelentett a 2026-os pénzügyi év második negyedévére. A bevételek bár kis mértékben elmaradtak a konszenzustól köszönhetően a RASK (elérhető utaskilométerre eső bevétel) 1 százalékos romlásának, ennek ellenére az EBITDA 681 millió euró lett. A nettó eredmény a várakozásokat felülmúlva 288 millió euró volt szemben a 262 millió eurós konszenzussal. A nettó eredményt egy többlet halasztott adó is terhelte, miközben
operatív szinten, elsősorban a költségek terén jelentős javulás volt látható éves összehasonlításban
– áll az elemzésben.
A részvények a jelentést követően közel 20%-kal ugrottak csütörtökön napközben, ugyanakkor ennek durván felét azóta ledolgozta az árfolyam.
A Wizz Air az év második felére ~10% körüli kapacitásnövekedést jelez ASK-ban és ~13%-ot ülésben, ami jóval alacsonyabb a korábban tartott szinteknél – ez kedvező fejlemény. A kihasználtság (load factor) az év második felében alacsony egyjegyű növekedést mutathat, ugyanakkor a menedzsment konzervatív a RASKkal kapcsolatban, és a további piaci stimulálás miatt alacsony egyjegyű csökkenést vár. Ezt a következő évre átcsúszó húsvéti időszak, illetve az ebből fakadó magasabb bázishatás is magyaráz. Az üzemanyag nélküli költségek (exfuel) magas egyjegyű növekedése H2-ben némileg aggasztó, de összhangban áll a várakozásokkal. A flotta optimalizálása érdekében a Wizz Air a második félévben 14 darab A320ceo repülőgépet ad vissza, a visszaadás előtt ezek a gépek pedig magas karbantartási költséget igényelnek.
A Concorde elemzője elmondta, hogy az elemzői konferenciahívás során a menedzsment több kulcstémát részletezett. A Wizz Air pontossága bár ~50%-ról ~60%-ra javult, ezzel jelentős utaskompenzációt megtakarítva, de továbbra is az iparági középmezőnyben van. A cég a nyári csúcsban továbbra is a bevételi lehetőségek és az operatív ellenállóképesség közti egyensúlyt kereste, miközben az ellátási lánc (légiirányítók, egyéb kontraktorok) még érzékelhetően akadozott az idei év/év javulás ellenére is. A középtávú növekedési pálya évi 10–12% lehet, ugyanakkor jövőre a flotta idei elkerülhetetlen bővülése miatt a kapacitásnövekedés közelebb lehet a 20%-hoz. Ezt negatívan fogadhatta a piac, ugyanakkor a menedzsment szerint ez már nem fogja tovább rontani a költségszerkezetet. Földrajzilag a fókusz változatlanul a KKE régió lesz, mely a kapacitások 70-75%-át teheti ki, míg Olaszország és London erős nyugat-európai kitettségek maradhatnak.
A jelentést követően a részvény megítélése vegyesre sikeredett, hiszen több elemzői célár csökkentés, valamint emelés is érkezett.
A Concorde nem látja annak az okát, hogy a részvényeknek ennyire depresszív árazáson kellene lenniük,
hiszen a menedzsment elmozdult abba a stratégiai irányba, melyet a befektetők és elemzők évek óta követeltek. A Concorde hozzáteszi, hogy a jelentést megelőzően már körvonalazódott, hogy idei évi várakozásait le kell vágnunk a -50 - 0 millió eurós sávba, így a most futó 2026-os pénzügyi évre nem vár profitot a várhatóan masszívan veszteséges második félév miatt. Ezt ugyanakkor a piac nagyjából beárazhatta. Szeptember 30-án a teljes készpénzállomány 1 985 millió euró volt, negyedéves összevetésben változatlan, míg a nettó adósság enyhén emelkedve 4,8 milliárd euróra nőtt. A társaság várakozásai szerint a januárban lejáró 500 millió eurós kötvényt saját készpénzállományából törleszti majd a cég, ami újabb pozitív jel a piac számára, hogy nincs likviditási probléma és látni a fényt az alagút végén.
