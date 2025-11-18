Eséssel kezdi a napot a magyar tőzsde

A gyenge nemzetközi hangulatban esik a magyar tőzsde, bár a BUX relatíve jól tartja magát európai társaihoz képest.

A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos mínuszban van, így jelenleg 106 971 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esik, a Richter árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékot esett, az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 1 százalékos mínuszban áll.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az AutoWallis és az ANY teljesít, míg a leggyengébben a Masterplast és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

