155 fölött a japán jen - aggódik a pénzügyminiszter

A japán jen ismét átlépett egy kritikus szintet a dollárral és az euróval szemben, miközben a kormány egyre nagyobb gazdaságélénkítő csomagra készül. A pénzügyminiszter rendkívüli aggodalmát fejezte ki a „rendkívül egyoldalú” árfolyammozgások miatt, és a piac beavatkozási kockázatát kezdi árazni.

Japán pénzügyminisztere tovább erősítette figyelmeztetését a jen gyengülése kapcsán, miután az árfolyam áttörte a 155 jen/dolláros szintet. A hírek szerint a vártnál nagyobb gazdaságélénkítő csomag körvonalazódik, ami erősíti azt a nézetet, hogy Sanae Takaichi miniszterelnök fiskális ösztönzőkre építő politikája lassíthatja a Bank of Japan kamatemeléseit.

„Rendkívül egyoldalú és gyors mozgásokat látok a devizapiacon” – mondta kedden Satsuki Katayama pénzügyminiszter újságíróknak. „Mély aggodalommal figyelem a helyzetet.” Hozzátette, hogy a kormány kiemelt éberséggel követ minden túlzott volatilitást vagy rendezetlen piaci mozgást.

A jen jelenleg nagyjából 155,20 körül forog a dollárral szemben, kissé ledolgozva korábbi veszteségeit.

Katayama figyelmeztetése akkor érkezett, amikor a jen átlépte a lélektani 155-ös szintet a dollárral szemben, erősítve a piaci félelmeket egy esetleges devizapiaci intervencióról. A jen az euróval szemben is tovább gyengült, 180 fölé, ami az euró 1999-es bevezetése óta a leggyengébb szint.

A legutóbbi leértékelődés részben abból az aggodalomból fakad, hogy Takaichi közelgő gazdaságélénkítő csomagja és az azt finanszírozó pótköltségvetés a vártnál nagyobbra duzzadhat, ami óvatosságra késztetheti a jegybankot. Katayama szerint a csomag „eddig valamelyest nagyobb lett”, részleteket azonban nem közölt.

A hétvégi sajtóhírek szerint a csomag mérete elérheti a 17 billió jent (109 milliárd dollár), míg a pótköltségvetés nagyjából 14 billió jen lehet.

Katayama azt is hangsúlyozta, hogy valóban indokolt lehet egy jelentős fiskális csomag összeállítása, miután a japán gazdaság hat negyedév után először zsugorodott július és szeptember között. „Vannak, akik azt mondják, hogy a számok nem voltak olyan rosszak, mint a korábbi pesszimista forgatókönyvek” – mondta, hozzátéve, hogy a fogyasztás és a beruházások nőttek. „Ugyanakkor az export visszaesett az amerikai vámok miatt, így bőven van ok gazdaságélénkítő intézkedésekre.”

A csomag finanszírozása nagy valószínűséggel új államkötvény-kibocsátást igényel, tovább növelve a világ legeladósodottabb fejlett gazdaságának adósságterhét. A költségvetési aggályok eközben felfelé tolták az államkötvényhozamokat, különösen a hosszú lejáratoknál, ami gyengítheti a keresletet a szerdai 20 éves aukció előtt.

Japán növekedési stratégiáért felelős minisztere, Minoru Kiuchi kedden jelezte: a kormány továbbra is szorosan figyeli a hozamok alakulását.

Később kedden Takaichi és Kazuo Ueda, a japán jegybank kormányzója találkoznak. A befektetők azt figyelik, vajon Takaichi puhul-e valamelyest a kamatemelésekkel kapcsolatos álláspontját illetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images