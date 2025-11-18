155 fölött a japán jen - aggódik a pénzügyminiszter

Japán pénzügyminisztere tovább erősítette figyelmeztetését a jen gyengülése kapcsán, miután az árfolyam áttörte a 155 jen/dolláros szintet. A hírek szerint a vártnál nagyobb gazdaságélénkítő csomag körvonalazódik, ami erősíti azt a nézetet, hogy Sanae Takaichi miniszterelnök fiskális ösztönzőkre építő politikája lassíthatja a Bank of Japan kamatemeléseit.
„Rendkívül egyoldalú és gyors mozgásokat látok a devizapiacon” – mondta kedden Satsuki Katayama pénzügyminiszter újságíróknak. „Mély aggodalommal figyelem a helyzetet.” Hozzátette, hogy a kormány kiemelt éberséggel követ minden túlzott volatilitást vagy rendezetlen piaci mozgást.
A jen jelenleg nagyjából 155,20 körül forog a dollárral szemben, kissé ledolgozva korábbi veszteségeit.
Katayama figyelmeztetése akkor érkezett, amikor a jen átlépte a lélektani 155-ös szintet a dollárral szemben, erősítve a piaci félelmeket egy esetleges devizapiaci intervencióról. A jen az euróval szemben is tovább gyengült, 180 fölé, ami az euró 1999-es bevezetése óta a leggyengébb szint.
A legutóbbi leértékelődés részben abból az aggodalomból fakad, hogy Takaichi közelgő gazdaságélénkítő csomagja és az azt finanszírozó pótköltségvetés a vártnál nagyobbra duzzadhat, ami óvatosságra késztetheti a jegybankot. Katayama szerint a csomag „eddig valamelyest nagyobb lett”, részleteket azonban nem közölt.
A hétvégi sajtóhírek szerint a csomag mérete elérheti a 17 billió jent (109 milliárd dollár), míg a pótköltségvetés nagyjából 14 billió jen lehet.
Katayama azt is hangsúlyozta, hogy valóban indokolt lehet egy jelentős fiskális csomag összeállítása, miután a japán gazdaság hat negyedév után először zsugorodott július és szeptember között. „Vannak, akik azt mondják, hogy a számok nem voltak olyan rosszak, mint a korábbi pesszimista forgatókönyvek” – mondta, hozzátéve, hogy a fogyasztás és a beruházások nőttek. „Ugyanakkor az export visszaesett az amerikai vámok miatt, így bőven van ok gazdaságélénkítő intézkedésekre.”
A csomag finanszírozása nagy valószínűséggel új államkötvény-kibocsátást igényel, tovább növelve a világ legeladósodottabb fejlett gazdaságának adósságterhét. A költségvetési aggályok eközben felfelé tolták az államkötvényhozamokat, különösen a hosszú lejáratoknál, ami gyengítheti a keresletet a szerdai 20 éves aukció előtt.
Japán növekedési stratégiáért felelős minisztere, Minoru Kiuchi kedden jelezte: a kormány továbbra is szorosan figyeli a hozamok alakulását.
Később kedden Takaichi és Kazuo Ueda, a japán jegybank kormányzója találkoznak. A befektetők azt figyelik, vajon Takaichi puhul-e valamelyest a kamatemelésekkel kapcsolatos álláspontját illetően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megérkezett az első hó: errefelé várható még havazás a héten Magyaroszágon
Ezt mutatják az előrejelzések.
Tőzsdei grafikonokat elemző mesterséges intelligenciát fejlesztettek
Gombnyomásra érkeznek az elemzések.
Hát ez is eljött: döntött az ENSZ BT, mehetnek a katonák a forrongó régióba
Átment Trump nagy terve.
Megszólalt a Concorde a Wizz Airről: közel kétszer ennyit érhet a részvény
Megerősítette vételi ajánlását.
155 fölött a japán jen - aggódik a pénzügyminiszter
Közben jön a fiskális csomag.
Nyugdíjasok egy csoportja a legkockázatosabb pénzügyi játszmák kellős közepén találta magát
Álmukban sem gondolták volna, hogy mi lesz a pénzükkel.
Nagy bejelentés az ingatlanpiacon: megveszi az MBH Bank az Otthon Centrumot
A Biggeorge Holdingtól.
Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról
A tegnapi gyorsjelentés után.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Megjelent a rendelet a CSOK Pluszról: ahol jön a baba, ott végleg eltekintenek az életkori előírásoktól
A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkérelem beadásakor még nem töltötte be a 41. életévét. A jelenleg érvényben lévő szabál
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
Sok mindent újra kell gondolni.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!