Nyugdíjasok egy csoportja a legkockázatosabb pénzügyi játszmák kellős közepén találta magát

A Wall Street alternatív vagyonkezelői egyre nagyobb vállalati nyugdíjvagyonokat irányítanak bermudai biztosítói leánycégekhez. A Bloomberg által bemutatott munkás, Bill Schoen közel négy évtizedet dolgozott egy pittsburghi acélműben. Sepregetett, salakot hordott, továbbá 69 napig sztrájkolt is a nyugdíjáért.

Nyugdíjba vonulásakor havi 2000 dolláros, élethosszig szóló járandóságot állapítottak meg számára.

Néhány éve levelet kapott: volt munkáltatója, az Allegheny Technologies Inc. (ATI) a nyugdíjprogramot az Apollo Global Management Inc. biztosítási ágához, az Athene-hez helyezi át. A 76 éves Schoen és egykori kollégái utánajártak, mit jelent ez arra a 1,5 milliárd dollárnyi fedezetre nézve, amely a nyugdíjukat biztosítja. Végül ügyvédeket is fogadtak, hogy megpróbálják visszafordítani az ügyletet.

A 8200 érintett nyugdíjas hirtelen a Wall Street egyik legnagyobb tranzakciós kavalkádjának kellős közepén találta magát. Az elmúlt évtizedben ugyanis a magántőke- és más alternatív alapkezelők – köztük az Ares Management Corp., a Blackstone Inc., a Brookfield Corp. és a KKR & Co. – alapjaiban alakították át az életbiztosítás korábban nyugodt világát.

Biztosítókat vásároltak, építettek fel vagy partnerségeket kötöttek, így ma már együttesen több száz milliárd dollár felett rendelkeznek.

Hagyományosan az életbiztosítók főként a piac legbiztonságosabb eszközeibe, például magas minősítésű kötvényekbe és nagynevű részvényekbe fektettek. A Wall Street megjelenésével azonban merészebb, magasabb hozamot célzó stratégiák terjedtek el.

Sok szereplő a kötelezettségek egy részét offshore leányvállalatokhoz helyezi, amelyekre a hazainál kevésbé szigorú előírások vonatkoznak. A biztosítók és tengerentúli egységeik összetettebb, potenciálisan kevésbé likvid eszközökbe irányítják a pénzt – például egzotikus értékpapírokba, valamint a magánhitelhez (private credit) és a magántőkéhez (private equity) kötődő ügyletekbe.

Az Athene szerint a modell biztonságos:

Szigorúan szabályozott iparágban működünk, és bermudai viszontbiztosító leányvállalatainknál ugyanakkora szerződői tartalékokat tartunk, mint amerikai biztosító leányainknál: az USA-ban 1 milliárd dollárnyi tartalék ugyanannyit jelent, mint Bermudán.

Továbbá az Athene a nyugdíjpénzeket nem az általános számlán, hanem elkülönített számlán tartja.

Az átalakuló biztosítási modell kettős képet mutat. Washingtonban vita zajlik arról, hogy meg kell-e nyitni a magánpiacokat a kisbefektetők előtt. Donald Trump felvetette a szabályok lazítását, hogy az amerikai kisemberek és 401(k) megtakarításaik is beléphessenek a professzionálisoknak és a tehetőseknek fenntartott, nem nyilvános eszközökbe, például a private creditbe.

Eközben a magántőkéhez kötődő biztosítók már most is ilyen átláthatatlanabb piacokra terelik a nyugdíjmegtakarításokat – azokét is, akik ezt nem kérték.

Schoen és kollégái számára ez kockázatot jelent: ha az Athene "fogadásai" félremennek, elúszhat a megélhetésüket biztosító pénz. Ha viszont a húzások bejönnek, a többlethozamot az Apollo realizálja, miközben az ő havi csekkjük nem nő.

Az Athene eddig legalább 49 ügyletben – többek között az Alcoa Corp., az AT&T Inc. és a Lockheed Martin Corp. cégekkel – váltott át közel 53 milliárd dollárnyi vállalati nyugdíjcélú megtakarítást járadékokra, mintegy 535 ezer ember számára.

E tranzakciók közül több is peres eljárás tárgya, ami visszafogja az új megállapodásokat, bár az Athene további ügyleteket tervez.

A bíróságon a nyugdíjasok keresetét vizsgáló tisztviselő az elutasítást javasolta, arra hivatkozva, hogy a havi kifizetések jelenleg is teljesülnek. Az elnöklő bíró Schoen ügyvédeinek érveit mérlegeli.

Az Athene elutasítja a kereseteket:

Ezek alaptalan panaszok, amelyeket csoportos perekkel foglalkozó ügyvédek gerjesztenek, hogy a nyugdíjasok kárára gazdagodjanak.

Az Apollo 2009-ben alapította meg az Athene-t, amely biztosítási kötelezettségeket kezdett felvásárolni. Az Athene 2017-ben kezdett vállalati nyugdíjakat járadékokká alakítani, miközben sok cég szívesen szabadult volna e kötelezettségektől. Korábban a 2008-as válság komoly károkat tett a portfóliókban, a későbbi piaci felpattanás idején pedig sok munkáltató pótbefizetésekkel "felturbózta" az alapokat, majd továbbadta őket.

Az Apollo biztosítási offenzívája a Wall Street egyik leglátványosabb menetelését produkálta.

A cég nettó eredménye tavaly 27-szerese volt a 2014-esnek, részvényei tíz év alatt több mint 1000%-ot emelkedtek. A közben kikristályosodó módszertan az iparág mintájává vált. 2014-ben az amerikai biztosítók 205 milliárd dollárnyi viszontbiztosítást vettek igénybe Bermudán. 2024-re ez 928 milliárdra nőtt.

Az élen az Athene állt: viszontbiztosításának 96%-a, mintegy 200 milliárd dollár, Bermudához tartozott. A saját offshore leányok használata is terjed, 2024-ben az Athene bermudai viszontbiztosítási támogatásának teljes, 192 milliárd dolláros összege a saját leányvállalatától jött. A KKR-hez és a Blackstone-hoz köthető biztosítók is hasonló modellt követnek. A korábban réspiacnak számító számviteli megoldás mára a modern biztosítás egyik sarokköve lett.

