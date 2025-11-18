Tőzsdei grafikonokat elemző mesterséges intelligenciát fejlesztettek

Az egyéni befektetőknek pénzügyi híreket, eszközöket és adatokat kínáló Investing.com új,

mesterséges intelligenciára épülő grafikonelemzést tett elérhetővé.

A rendszer piaci szakértőként értelmezi a chartokat: felismeri a gyertyadiagram-alakzatokat, a támasz- és ellenállásszinteket, a kitöréseket és a trendfordulókat.

A cég szerint az eszköz, amelyet kifejezetten napon belüli kereskedőknek és aktív piaci szereplőknek fejlesztettek, a többórás manuális elemzést tömör, cselekvésorientált kereskedési tervekké alakítja.

A felhasználók bármely nyersanyag, kriptovaluta, devizapár, index, ETF vagy részvény oldalán az "Analyze Chart" gombra kattintva indíthatják az elemzést. Az AI ilyenkor azonosítja az alakzatokat és a kulcsszinteket, a tucatnyi technikai mutató közül kiválasztja a legrelevánsabbakat, majd összefoglalót készít arról, mi hajthatja az adott ármozgást.

A funkció gyakorlatilag az összes globális és helyi tickerkódot támogatja – a nagy amerikai indexektől a regionális részvényekig és nyersanyagokig, világszerte.

