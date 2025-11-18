Tőzsdei grafikonokat elemző mesterséges intelligenciát fejlesztettek

November 25-ei AI & Digital Transformation konferenciánkon AI use case-ekről, üzleti tapasztalatokról, gyakorlati megoldásokról lesz szó egy egész napon át, érdemes regisztrálni az eseményre!
Az egyéni befektetőknek pénzügyi híreket, eszközöket és adatokat kínáló Investing.com új,
mesterséges intelligenciára épülő grafikonelemzést tett elérhetővé.
A rendszer piaci szakértőként értelmezi a chartokat: felismeri a gyertyadiagram-alakzatokat, a támasz- és ellenállásszinteket, a kitöréseket és a trendfordulókat.
A cég szerint az eszköz, amelyet kifejezetten napon belüli kereskedőknek és aktív piaci szereplőknek fejlesztettek, a többórás manuális elemzést tömör, cselekvésorientált kereskedési tervekké alakítja.
A felhasználók bármely nyersanyag, kriptovaluta, devizapár, index, ETF vagy részvény oldalán az "Analyze Chart" gombra kattintva indíthatják az elemzést. Az AI ilyenkor azonosítja az alakzatokat és a kulcsszinteket, a tucatnyi technikai mutató közül kiválasztja a legrelevánsabbakat, majd összefoglalót készít arról, mi hajthatja az adott ármozgást.
A funkció gyakorlatilag az összes globális és helyi tickerkódot támogatja – a nagy amerikai indexektől a regionális részvényekig és nyersanyagokig, világszerte.
