Videó: szinte teljesen leégett Zágráb ikonikus épülete

Tomislav Tomasevic polgármester hajnalban személyesen is felkereste a helyszínt. Közölte: senki sem sérült meg, és a környéken élők sincsenek veszélyben. Mint mondta, a lángokat eredetileg belülről kellett volna megfékezni, de ez túl kockázatosnak bizonyult. "A kár gyakorlatilag teljes" - fogalmazott, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy az állam és a többi tulajdonos mielőbb megkezdheti az ikonikus torony újjáépítését.
A helyzet súlyosságáról Sinisa Jembrih, a zágrábi hivatásos tűzoltóság parancsnoka is beszélt a Horvát Rádióban. Elmondása szerint amikor a tűzoltók feljutottak a felső szintekre, kiderült, hogy alattuk is ég az épület - ez pedig rendkívül kockázatos helyzetet teremtett.
Vatra cijelu noć guta Vjesnikov neboder, vatrogasci gase izvana. "Šteta je totalna" pic.twitter.com/I3ELC86Nbm https://t.co/I3ELC86Nbm— N1 Hrvatska (@N1Hrvatska) November 18, 2025
A parancsnok szerint a valószínűleg több helyen egyszerre felcsapó lángok valamilyen súlyos műszaki meghibásodás vagy elektromos hiba miatt keletkezhettek. A tűzoltóknak ezért vissza kellett vonulniuk, és kívülről folytatják az oltást, ami kevésbé hatékony, de biztonságosabb - mondta.
A Slavonska sugárúton álló Vjesnik-torony egykor a zágrábi és a horvát média központi helyszíne volt.
A hetvenes években Európa egyik legmodernebb épületének számított,
különleges barnaszínű üvegfalával és az akkor úttörőnek számító "open space" kialakítással, amelyet a New York-i Lever House ihletett. A 67 méter magas, "csokoládétoronynak" becézett épület 1972-ben fogadta első lakóit, és évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a horvát sajtó életében.
A valaha modern és ambiciózus torony azonban az elmúlt években szinte szellemépületté vált - a nyomtatott média visszaszorulása és a félresikerült privatizációs folyamatok miatt a komplexum hosszú ideje elhanyagolt állapotba került.
Címlapkép forrása: Branko Radovanović via Wikimedia Commons
