Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról

Az AutoWallis harmadik negyedéves számai jól illusztrálják a vállalat jelenlegi helyzetét: a forgalom és az értékesített autók száma jelentősen nő, miközben a profitabilitás egyre inkább nyomás alá kerül. A társaság árbevétele 2025 harmadik negyedévében 22,6 százalékkal, 117,8 milliárd forintra ugrott, a csoport mégis gyengébb eredményt produkált, mint egy évvel korábban: az EBITDA 10, az üzemi eredmény (EBIT) közel 30, a nettó profit pedig 15 százalékkal csökkent.
A volumen továbbra is impozáns: a negyedévben 13 092 járművet adott el a cég, ami 20 százalékos növekedés tavalyhoz képest, az exportarány pedig 59-ről 67 százalékra kúszott fel. A bruttó marzs ugyan némileg javult az előző negyedévhez viszonyítva, éves alapon így is szűkült (18,9-ről 17,8 százalékra), az EBITDA-marzs 5,2-ről 3,8, az EBIT-marzs 3,5-ről 2 százalékra csúszott le.
Üzletágak szintjén jól kirajzolódik, honnan jön a nyomás.
- A nagykereskedelmi üzletág árbevétele 7,7 százalékkal, 56,7 milliárd forintra nőtt, de a nyereségesség látványosan romlott: az EBITDA kevesebb mint felére esett, a marzs mindössze 2 százalék volt, az adózás előtti eredmény 882 millió forint, 1,6 százalékos marzzsal. Az elemzés szerint ebben szerepe van az egyes márkák eltérő teljesítményének, illetve a KGM (korábbi SsangYong) márkaváltás körüli átmeneti költségeknek. Az Opel korábbi gyengélkedése fokozatosan háttérbe szorul, a KGM márka újrapozicionálása viszont rövid távon rontja a nagykereskedelmi profitot.
- Ezzel szemben a kiskereskedelmi üzletág egyértelműen a pozitív pólus: az árbevétel 43 százalékkal, 58 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA 75 százalékkal nőtt, a marzs 3,3 százalékra javult. Az adózás előtti eredmény itt 626 millió forint volt, 1,1 százalékos marzzsal, ami ugyan még mindig nem kiugró, de jól látszik a fokozatos feljavulás. A kiskereskedelemben és a szervizszolgáltatásokban nemcsak az akvizíciók húzzák a számokat, hanem az organikus növekedés is, amit a szolgáltatási órák 45 százalékos ugrása is jelez.
- A mobilitási üzletág – autóbérlés, carsharing – ismét a csoport egyik legjövedelmezőbb területe volt. A bevételek 3,2 milliárd forintra emelkedtek, ami a legjobb negyedévnek számít árbevétel alapján, miközben az EBITDA 1,47 milliárd forint körül alakult, 46 százalékos marzzsal. Az adózás előtti eredmény 314 millió forint, 9,9 százalékos marzzsal, ami a második legjobb negyedév a profit szempontjából. A flottaméret 4,0 ezer autó fölé hízott, a bérlések száma és a bérleti napok is szépen nőttek. Ugyanakkor az elemzés óvatosan figyelmeztet: a mobilitási üzletág eredményei ciklikusak, szezonális hatások és makrokörnyezet is erősen befolyásolhatják a jövőt, így ez a „profitbástya” sem tekinthető betonbiztosnak minden negyedévben.
A Concorde értékelése szerint vegyes a kép: egyrészt a forgalom és az értékesítési volumenek alakulása azt mutatja, hogy az AutoWallis régiós jelenléte tovább erősödik, a cég folyamatosan képes új piacokat és márkákat integrálni. Másrészt a profitabilitás tartós gyengélkedése már nem magyarázható pusztán „rossz negyedévvel”: a 9 havi eredményeket is jelentős, nem realizált árfolyamnyereség dobta meg, amit ráadásul a beszerzési oldalon (COGS) jellemzően ellensúlyoznak a devizahatások.
A menedzsment az elemzői tájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, megemelkedett költségszint részben átmeneti jellegű. Ide tartoznak a márkaváltások, az integrációk, illetve azok a fejlesztések, amelyek hosszabb távon a hatékonyságot javítják. A cég szerint 2026-tól több olyan hatékonyságnövelő lépés lép életbe, amelynek eredményeként a költségszintnek nem szabad követnie a bevétel és a volumen további bővülését.
Ugyanakkor a brókercég megjegyzi: a mostani marzsszintek mellett a 2028-ra kitűzött, ambiciózus eredménycélok (amelyekre a befektetői sztori jelentős része épül) elérésével kapcsolatban egyre több a kérdőjel, különösen, ha a deviza- és kamatkörnyezet esetleg kedvezőtlenül változik.
Mindezek ellenére az elemzőház nem változtat a befektetési ajánlásán: továbbra is vételre javasolja az AutoWallis részvényeit, 12 hónapos célárát 200 forinton tartja. Ez a tegnapi 151 forintos záróárhoz képest érdemi, mintegy 32,5 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megérkezett az első hó: errefelé várható még havazás a héten Magyaroszágon
Ezt mutatják az előrejelzések.
Tőzsdei grafikonokat elemző mesterséges intelligenciát fejlesztettek
Gombnyomásra érkeznek az elemzések.
Hát ez is eljött: döntött az ENSZ BT, mehetnek a katonák a forrongó régióba
Átment Trump nagy terve.
Megszólalt a Concorde a Wizz Airről: közel kétszer ennyit érhet a részvény
Megerősítette vételi ajánlását.
155 fölött a japán jen - aggódik a pénzügyminiszter
Közben jön a fiskális csomag.
Nyugdíjasok egy csoportja a legkockázatosabb pénzügyi játszmák kellős közepén találta magát
Álmukban sem gondolták volna, hogy mi lesz a pénzükkel.
Nagy bejelentés az ingatlanpiacon: megveszi az MBH Bank az Otthon Centrumot
A Biggeorge Holdingtól.
Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról
A tegnapi gyorsjelentés után.
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai. Ezután a kormány megemelte a hiánycélt, és kétszeres bankadót jelentett be. Szabó...
Megjelent a rendelet a CSOK Pluszról: ahol jön a baba, ott végleg eltekintenek az életkori előírásoktól
A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkérelem beadásakor még nem töltötte be a 41. életévét. A jelenleg érvényben lévő szabál
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
„Ami dollárban szuper hozam, forintban lehet nulla” – új szabályok diktálnak a befektetőknek
Sok mindent újra kell gondolni.
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.