Véleményt mondott a Concorde az AutoWallisról

Az AutoWallis harmadik negyedéves számai jól illusztrálják a vállalat jelenlegi helyzetét: a forgalom és az értékesített autók száma jelentősen nő, miközben a profitabilitás egyre inkább nyomás alá kerül. A társaság árbevétele 2025 harmadik negyedévében 22,6 százalékkal, 117,8 milliárd forintra ugrott, a csoport mégis gyengébb eredményt produkált, mint egy évvel korábban: az EBITDA 10, az üzemi eredmény (EBIT) közel 30, a nettó profit pedig 15 százalékkal csökkent.

A volumen továbbra is impozáns: a negyedévben 13 092 járművet adott el a cég, ami 20 százalékos növekedés tavalyhoz képest, az exportarány pedig 59-ről 67 százalékra kúszott fel. A bruttó marzs ugyan némileg javult az előző negyedévhez viszonyítva, éves alapon így is szűkült (18,9-ről 17,8 százalékra), az EBITDA-marzs 5,2-ről 3,8, az EBIT-marzs 3,5-ről 2 százalékra csúszott le.

Üzletágak szintjén jól kirajzolódik, honnan jön a nyomás.

A nagykereskedelmi üzletág árbevétele 7,7 százalékkal, 56,7 milliárd forintra nőtt, de a nyereségesség látványosan romlott: az EBITDA kevesebb mint felére esett, a marzs mindössze 2 százalék volt, az adózás előtti eredmény 882 millió forint, 1,6 százalékos marzzsal. Az elemzés szerint ebben szerepe van az egyes márkák eltérő teljesítményének, illetve a KGM (korábbi SsangYong) márkaváltás körüli átmeneti költségeknek. Az Opel korábbi gyengélkedése fokozatosan háttérbe szorul, a KGM márka újrapozicionálása viszont rövid távon rontja a nagykereskedelmi profitot.

Ezzel szemben a kiskereskedelmi üzletág egyértelműen a pozitív pólus: az árbevétel 43 százalékkal, 58 milliárd forintra emelkedett, az EBITDA 75 százalékkal nőtt, a marzs 3,3 százalékra javult. Az adózás előtti eredmény itt 626 millió forint volt, 1,1 százalékos marzzsal, ami ugyan még mindig nem kiugró, de jól látszik a fokozatos feljavulás. A kiskereskedelemben és a szervizszolgáltatásokban nemcsak az akvizíciók húzzák a számokat, hanem az organikus növekedés is, amit a szolgáltatási órák 45 százalékos ugrása is jelez.

A mobilitási üzletág – autóbérlés, carsharing – ismét a csoport egyik legjövedelmezőbb területe volt. A bevételek 3,2 milliárd forintra emelkedtek, ami a legjobb negyedévnek számít árbevétel alapján, miközben az EBITDA 1,47 milliárd forint körül alakult, 46 százalékos marzzsal. Az adózás előtti eredmény 314 millió forint, 9,9 százalékos marzzsal, ami a második legjobb negyedév a profit szempontjából. A flottaméret 4,0 ezer autó fölé hízott, a bérlések száma és a bérleti napok is szépen nőttek. Ugyanakkor az elemzés óvatosan figyelmeztet: a mobilitási üzletág eredményei ciklikusak, szezonális hatások és makrokörnyezet is erősen befolyásolhatják a jövőt, így ez a „profitbástya” sem tekinthető betonbiztosnak minden negyedévben.

A Concorde értékelése szerint vegyes a kép: egyrészt a forgalom és az értékesítési volumenek alakulása azt mutatja, hogy az AutoWallis régiós jelenléte tovább erősödik, a cég folyamatosan képes új piacokat és márkákat integrálni. Másrészt a profitabilitás tartós gyengélkedése már nem magyarázható pusztán „rossz negyedévvel”: a 9 havi eredményeket is jelentős, nem realizált árfolyamnyereség dobta meg, amit ráadásul a beszerzési oldalon (COGS) jellemzően ellensúlyoznak a devizahatások.

A menedzsment az elemzői tájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi, megemelkedett költségszint részben átmeneti jellegű. Ide tartoznak a márkaváltások, az integrációk, illetve azok a fejlesztések, amelyek hosszabb távon a hatékonyságot javítják. A cég szerint 2026-tól több olyan hatékonyságnövelő lépés lép életbe, amelynek eredményeként a költségszintnek nem szabad követnie a bevétel és a volumen további bővülését.

Ugyanakkor a brókercég megjegyzi: a mostani marzsszintek mellett a 2028-ra kitűzött, ambiciózus eredménycélok (amelyekre a befektetői sztori jelentős része épül) elérésével kapcsolatban egyre több a kérdőjel, különösen, ha a deviza- és kamatkörnyezet esetleg kedvezőtlenül változik.

Mindezek ellenére az elemzőház nem változtat a befektetési ajánlásán: továbbra is vételre javasolja az AutoWallis részvényeit, 12 hónapos célárát 200 forinton tartja. Ez a tegnapi 151 forintos záróárhoz képest érdemi, mintegy 32,5 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ