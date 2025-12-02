Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom

A TAE Technologies közös vállalatot hozott létre az Egyesült Királyság Atomenergia-hatóságával a fúziós technológiához szükséges semleges nyalábok fejlesztésére.

Az Alphabet leányvállalata, a Google, és a Chevron által támogatott TAE Technologies kedden közölte, hogy a semleges nyalábok fejlesztésére hozta létre az új vállalkozást. A megállapodás értelmében

az Egyesült Királyság Atomenergia-hatósága 5,6 millió eurós tőkerészesedést szerez a TAE Beam UK nevű közös cégben.

A nukleáris fúzió jelenleg korai fázisban lévő technológia, amely a Napban zajló folyamatokhoz hasonló reakcióval termelne áramot. Ígérete szerint bőséges energiát kínálna szennyezés, radioaktív hulladék és üvegházhatású gázok nélkül.

Az atomenergia iránti érdeklődés erősödésével Olaszország, az Egyesült Királyság, Kína és az Egyesült Államok is olyan, nukleáris technológiákkal foglalkozó cégeket vizsgál, amelyek megoldásai az energetikán túl az egészségügyben és a védelemben is alkalmazhatók.

A TAE Technologies szerint a partnerség révén költséghatékonyabban fejlesztheti és viheti piacra a következő generációs semleges nyalábrendszereket fúziós alkalmazásokhoz. A projekt várhatóan 18–24 hónapon belül szállítja az első, rövid impulzusú nyalábokat – közölte a cég.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images