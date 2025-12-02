  • Megjelenítés
Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom
Üzlet

Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom

Portfolio
A TAE Technologies közös vállalatot hozott létre az Egyesült Királyság Atomenergia-hatóságával a fúziós technológiához szükséges semleges nyalábok fejlesztésére.

Az Alphabet leányvállalata, a Google, és a Chevron által támogatott TAE Technologies kedden közölte, hogy a semleges nyalábok fejlesztésére hozta létre az új vállalkozást. A megállapodás értelmében

az Egyesült Királyság Atomenergia-hatósága 5,6 millió eurós tőkerészesedést szerez a TAE Beam UK nevű közös cégben.

A nukleáris fúzió jelenleg korai fázisban lévő technológia, amely a Napban zajló folyamatokhoz hasonló reakcióval termelne áramot. Ígérete szerint bőséges energiát kínálna szennyezés, radioaktív hulladék és üvegházhatású gázok nélkül.

Az atomenergia iránti érdeklődés erősödésével Olaszország, az Egyesült Királyság, Kína és az Egyesült Államok is olyan, nukleáris technológiákkal foglalkozó cégeket vizsgál, amelyek megoldásai az energetikán túl az egészségügyben és a védelemben is alkalmazhatók.

Még több Üzlet

Nagy a bizonytalanság a magyar tőzsdén

Kínai lett a Media Markt

Radioaktív hulladék tárolására kiírt közbeszerzést nyert meg a Mészáros és Mészáros Zrt

A TAE Technologies szerint a partnerség révén költséghatékonyabban fejlesztheti és viheti piacra a következő generációs semleges nyalábrendszereket fúziós alkalmazásokhoz. A projekt várhatóan 18–24 hónapon belül szállítja az első, rövid impulzusú nyalábokat – közölte a cég.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility