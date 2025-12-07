Brüsszel durva csapást mérne Magyarországra - Szijjártó Péter azonnal bírósághoz fordul a döntés után

Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Brüsszel a jövő héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet, amely szerinte ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet.

Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is

- jelentette ki posztjában.

Bejegyzésében azt is kijelentette: Szlovákia kormányával közösen, a döntést követően azonnal megsemmisítési indítvánnyal fordulnak az Európai Bírósághoz. Kérni fogják a rendelet hatályának felfüggesztését is a bírósági ítélet megszületéséig.

