  • Megjelenítés
FONTOS Véget ér a Fed szigorítása: új korszak jön a részvény- és devizapiacokon?
Brüsszel durva csapást mérne Magyarországra - Szijjártó Péter azonnal bírósághoz fordul a döntés után
Üzlet

Brüsszel durva csapást mérne Magyarországra - Szijjártó Péter azonnal bírósághoz fordul a döntés után

MTI
|
Portfolio
Magyarország és Szlovákia az orosz energiaimportot tiltó REPowerEU-rendelet megsemmisítését fogja kezdeményezni az Európai Bíróságon, s kérni fogja annak felfüggesztését az eljárás időtartamára - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy Brüsszel a jövő héten szavazásig akarja vinni az orosz kőolajat és földgázt Európából kitiltó rendeletet, amely szerinte ellehetetlenítené Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását, valamint durva áremelkedésekhez vezet.

Ráadásul ez egy óriási jogi csalás, hiszen ez valójában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangú szavazással lehetne elfogadni, ez teljesen szembemegy az Európai Unió alapszerződésével, ami kimondja, hogy az energiapolitika nemzeti hatáskör, és ez totálisan ellentétes Brüsszel saját hatásvizsgálatával is

- jelentette ki posztjában.

Bejegyzésében azt is kijelentette: Szlovákia kormányával közösen, a döntést követően azonnal megsemmisítési indítvánnyal fordulnak az Európai Bírósághoz. Kérni fogják a rendelet hatályának felfüggesztését is a bírósági ítélet megszületéséig.

Még több Üzlet

Magyarország autóipara is szenved a "német-betegségben"

Megdőlt a hajnali melegrekord Budapesten

Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron

Kapcsolódó cikkünk

Szijjártó Péter: megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány a Paksi Atomerőműbe

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Soós Lajos

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
A háború egyik legnagyobb légicsapását hajtotta végre Oroszország, ebből nehéz lesz felállni
Váratlanul gáláns ajánlat érkezett Washingtonból: százszámra érkezhetnek az amerikai páncélosok az orosz határra
Olyan lépésre készül egy ukrán cég, amilyenre a háború kitörése óta nem volt példa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility