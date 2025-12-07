Orbán Viktor a NATO második legerősebb országába utazott

A részletekről Deák Dániel politikai elemző számolt be szintén a Facebook-oldalán. Mint elmondta, washingtoni, illetve moszkvai tárgyalásai után ezúttal

Erdogan török elnök meghívására Isztambulba utazik a miniszterelnök.

Orbán Viktor magas szintű delegációval érkezik az országba, és részt vesznek a Törökország-Magyarország magas szintű stratégiai együttműködési tanács hetedik ülésén – közölte a politikai elemző.

A magyar miniszterelnök a török elnökkel az aktuális regionális és globális kérdésekről is tárgyal, így természetesen szóba kerül a háború és az energiaellátás ügye, mely kapcsán Magyarországon fontos partnere Törökország.

Törökország az Egyesült Államok után a második legerősebb NATO-tagállam, regionális nagyhatalom, mellyel Orbán Viktor az elmúlt évtizedben szintén szoros és baráti kapcsolatot alakított ki – tette hozzá az elemző.

A miniszterelnökkel tart Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is, derült ki a miniszter alábbi posztjából. Mint írja,

A 2023 óta tartó stratégiai partnerségnek most újabb lendületet adunk!

