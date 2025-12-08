Ford-vezér: ez nem átmenet, hanem az európai autóipar leépülése

Brüsszel nincs egyedül az ellentmondásos szabályozásokkal. A brit kormány nemrég mérföldenként 3 penny útadót jelentett be az elektromos autókra, miközben akár 3750 fontos kedvezményt kínál új villanyautó vásárlására.
Az egyik láb a gázon, a másik a féken – az ilyen ellentmondások zavart és frusztrációt keltenek a vásárlókban
- írja Farley.
Az európai döntéshozók fenntartható autóipart szeretnének.
Ám irreális szabályokat hozni, majd minden év végén módosítani őket, mert a fogyasztók nem jönnek, a felfordulás receptje
- teszi hozzá.
A Ford vezére szerint ez a megközelítés felborítja a terméktervezés, a mérnöki munka és az ellátási láncok összetett rendszerét, amely hosszú átfutási időt és milliárdos befektetéseket igényel.
Európának sürgősen olyan szabályozási keretre van szüksége, amely reális és kiszámítható, és legalább tízéves tervezési horizontot biztosít.
A cégvezér szerint egyik oldalon a világ legszigorúbb karbonszabályozásával nézünk szembe, amely a fogyasztói kereslettől teljesen elrugaszkodott tempójú elektromosításra kényszerít. A másik oldalon Kínából érkező, államilag támogatott elektromos autók árasztják el a piacot, amelyeket eleve úgy terveztek, hogy árban alákínáljanak az európai munkaerőnek és gyártásnak.
Kína gyártókapacitása bőven elegendő lenne ahhoz, hogy Európa minden új autóvásárlóját kiszolgálja
A kínai márkák piaci részesedése mindössze 12 hónap alatt megduplázódott a régióban, augusztusban rekordszintű 5,5 százalékot érve el. Eközben az elektromos autók EU-s piaci részesedése mintegy 16 százalékon stagnál, jóval elmaradva a 2025-ös brüsszeli célok teljesítéséhez szükséges 25 százaléktól.
Az EU járműgyártása jelenleg mintegy 3 millió darabbal marad el a Covid előtti szinttől. Gyárak állnak le, kapacitások tűnnek el. Egyedül 2024-ben 90 ezer munkahely szűnt meg az autóiparban. Ezek azok a munkahelyek, amelyek az európai társadalmi stabilitás alapját adják.
Ez nem átmenet, inkább az európai autóipar leépülése.
Az iparág nem kér mentőcsomagot, és nem igényel protekcionizmust a hatékonytalanság védelmére - véli Farley. A Ford folytatja a szerkezetátalakítást: régi létesítményeket zárt be, csökkentette a létszámot, visszavágta a költségeket. Milliárdokat fektetett európai gyártókapacitásának átalakításába, és szélesebb választékot kínál vásárlóinak az elektromos vagy hibrid járművekre való átálláshoz.
Ha azonban Európa el akarja kerülni, hogy a 20. századi ipar múzeumává váljon, sürgős irányváltásra és hosszú távú tervre van szükség.
A "kötelezzük el, és majd megveszik" típusú szabályozás megbukott - írja Farley. A cégvezér szerint a karboncélokat össze kell hangolni a tényleges piaci elfogadottsággal, és reális, megbízható, legalább tízéves horizontot kell biztosítani a gyártóknak. Ennek része, hogy a fogyasztók hosszabb ideig használhassanak hibrid járműveket – áthidalva a szakadékot ahelyett, hogy olyan ugrásra kényszerítenék őket, amelyre még nem állnak készen.
Farley szerint ösztönözni kell az átállást. Az európai gyártók több száz milliárd eurót fektettek be az elektromos járművek fejlesztésébe. A kormányoknak ehhez mérhető elkötelezettséggel kell támogatniuk a vásárlást, és olyan töltőinfrastruktúrát kell kiépíteniük, amely nemcsak a gazdag városi központokat, hanem a vidéki térségeket is lefedi - javasolja Farley.
A haszonjárművek jelenlegi szabályozása az európai gazdaság gerincét terheli túl. Az új kisteherautóknak mindössze 8 százaléka elektromos, a szabályozás mégis úgy kezeli őket, mintha luxuslimuzinok lennének. Pedig ezek a vízvezeték-szerelők, virágkötők és építők munkaeszközei - írja Farley.
A haszonjárművekre vonatkozó agresszív karboncélok méltánytalanul sújtják azokat a kis- és középvállalkozásokat, amelyek az európai GDP több mint felét termelik.
Farley szerint a Ford több mint egy évszázada tekinti Európát otthonának, része kíván lenni a kontinens zöld jövőjének, és folytatni tervezi befektetéseit.
Európa azonban bináris választás előtt áll: vagy elősegíti egy virágzó, versenyképes autóipar működését, amely a zöld technológiában világelső, vagy ragaszkodik az elérhetetlen célokhoz, és végignézi, ahogy piacát az import uralja, saját gyárai pedig lassan rozsdásodnak.
- zárja gondolatait a Ford vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Bill Pugliano/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
