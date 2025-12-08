Milyen vámháború? Hatalmas mérföldkőhöz ért Kína

A kínai vámhivatal hétfőn közzétett adatai szerint az ország kereskedelmi többlete az év első 11 hónapjában elérte az 1076 milliárd dollárt. Ez az érték csak az áruforgalmat tartalmazza, a szolgáltatásokat nem.

A 2024-es teljes évre vonatkozó áruforgalmi többlet még éppen 1000 milliárd dollár alatt maradt.

A rekordméretű többlet a Washington és Peking közötti kereskedelmi feszültségek enyhülése után következett be, miután a felek októberben egyéves fegyverszünetet kötöttek. Kína jelentős export-import különbözete azonban továbbra is kritikát vált ki kereskedelmi partnereiből - Emmanuel Macron francia elnök a múlt héten kínai látogatása során "elviselhetetlen" egyensúlytalanságokról beszélt.

A novemberi adatok szerint az export éves szinten 5,9 százalékkal nőtt, miután októberben váratlanul visszaesett. Az import 1,9 százalékkal emelkedett, így a havi többlet 112 milliárd dollár lett. Bár a Kína és az USA közötti kereskedelem jelentősen visszaesett - a kínai export az Egyesült Államokba 29 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest -, más régiókba, különösen Délkelet-Ázsiába irányuló szállítmányok gyorsan növekedtek.

Közgazdászok szerint a délkelet-ázsiai országokba irányuló szállítmányok egy része - amelyek novemberben 8 százalékkal nőttek - később az USA-ba kerül továbbszállításra. Carlos Casanova, az UBP ázsiai főközgazdásza szerint "a probléma lényege, hogy az USA nem lépett fel határozottan a harmadik országokon keresztül történő átszállítások ellen".

Peking erősen támaszkodik az exportra a gazdasági aktivitás fenntartásához a gyenge belföldi kereslet és az ötödik éve tartó ingatlanpiaci lassulás közepette. Hszi Csinping elnök a Kommunista Párt gazdaságpolitikai ülésén hangsúlyozta a belföldi fogyasztás növelésének szükségességét, ugyanakkor megismételte az "új növekedési motorok" - például az elektromos járművek és robotok - fejlesztésének fontosságát.

Az Európai Unióba irányuló export is jelentősen, 14,8 százalékkal nőtt novemberben az előző év azonos időszakához képest, szemben az októberi 0,9 százalékos növekedéssel. Lynn Song, az ING kínai főközgazdásza szerint a renminbi gyengülése a dollárral összhangban és az euróval szemben növelte a kínai export versenyképességét és hozzájárult az EU-val szembeni kereskedelmi többlethez.

A Morgan Stanley elemzői szerint Kína részesedése a globális exportból a jelenlegi 15 százalékról 2030-ra 16,5 százalékra emelkedhet. "Tekintettel domináns pozíciójára olyan gyorsan növekvő feltörekvő ágazatokban, mint az elektromos járművek, akkumulátorok és robotika, úgy véljük, Kína továbbra is erősíteni fogja pozícióját a globális gyártásban és kereskedelemben" - írták az elemzők.

Címlapkép forrása: Shutterstock