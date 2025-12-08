Hatalmas áttörés a közel-keleti olajbirodalomban – Most dől el a kriptopiac jövője?

Az engedélyek az Abu Dhabi Finance Week rendezvény idején születtek meg, és lefedik a Binance szabályozott tőzsdei működését, elszámolási infrastruktúráját, valamint bróker-kereskedői tevékenységét. Ezek együttesen lehetővé teszik a cég számára, hogy Abu-Dzabiból

kereskedési helyszínt üzemeltessen, letétkezelést és elszámolást végezzen, valamint tőzsdén kívüli szolgáltatásokat is nyújtson.

A Binance szoros kapcsolatot ápol az emirátussal, miután márciusban 2 milliárd dolláros befektetést kapott az MGX mesterségesintelligencia-befektető cégtől, amelynek élén Tahnoon bin Zayed Al Nahyan sejk áll.

A kriptotőzsde még nem döntött globális központjának helyéről, de Richard Teng társvezérigazgató a tavalyi pénzügyi héten elmondta, hogy az Egyesült Arab Emírségek vonzó lehetőség. Teng korábban az Abu-Dzabi Globális Piac (Abu Dhabi Global Market, ADGM), a város nemzetközi pénzügyi szabadzónájának vezetője volt.

A mintegy 2000 milliárd dolláros szuverén vagyonnal rendelkező Abu-Dzabi lelkes befektető a kriptovaluták piacán.

Az Abu-dzabi Befektetési Tanács a harmadik negyedévben több mint megháromszorozta a bitcoinra fókuszáló, tőzsdén kereskedett alapokban (ETF-ekben) tartott pozícióját. Az ADIC, a Mubadala Investment Co. szuverén vagyonalap önállóan működő egysége a BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF-ben szeptember 30-ig közel 8 millió részvényre növelte részesedését, ami akkori árfolyamon mintegy 518 millió dollárt ért.

A Binance alapítója, Changpeng Zhao 2023-ban lemondott vezérigazgatói posztjáról, miután bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértésében. A tőzsde több mint 4,3 milliárd dollár megfizetésébe egyezett bele az évekig tartó amerikai vizsgálat lezárására. Zhaót idén októberben Donald Trump amerikai elnök kegyelemben részesítette.

