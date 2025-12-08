Nem várt helyről kapott döfést Európa: durva listát hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok

Az amerikai külügyminisztérium összeállított egy listát azokról az európai országokról, amelyek segítették Ukrajnát, miközben egyidejűleg orosz energiahordozót (kőolajat és gázt) vásároltak. A számok alapján Európa nagy része több „támogatást” nyújtott Oroszországnak, mint Ukrajnának, viszont vannak erős kérdőjelek.

Az amerikai külügyminisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentum a 2022 január és 2024 december közötti időszakot vizsgálta, tehát legalább egy év, a 2025-ös hiányzik a statisztikákból. Ez azért is releváns, mert az országok jelentős részénél 2025-re lényegében

megszűnt az orosz import, míg Ukrajna támogatása emelkedett.

— Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025

Az amerikai dokumentumok szerint az európai országok közül csak öt nyújtott olyan támogatást Ukrajnának, amely összértéke meghaladta az orosz energiaimportot: az Egyesült Királyság, Dánia, Svédország, Norvégia és Svájc.

A papír szerint a legnagyobb támogató – 17,5 milliárd dollár – Németország, amely állam orosz gázszámlája eléri a 20 milliárd dollárt.

A legkiugróbb eltérést Törökország (kb. 0 támogatással szemben kb. 32 milliárd dollárnyi import), Olaszország (3 vs. 27,5 milliárd dollár) és Magyarország (kb. 0 és 22 milliárd) produkálta.

Az amerikai adatokat azonban rengeteg kritika éri, és a valóságtartalmát többen is megkérdőjelezik. A holland kormányzat hivatalos jelentése szerint az ország importja 22 millió dollár körül mozgott (2025-tel együtt), a dinamika azonban ennél is árulkodóbb: ebből 18 millió dollár 2022-ben ment az orosz energiahordozókra, míg 2024-ben és 2025-ben is bőven évi 1 millió dollár alatt volt. A támogatás (2025-tel együtt) is elérte már a 14-16 milliárd dollárt, szemben az adattáblában állított 9 milliárddal.

Az eredeti poszt alatt Litvánia volt energiaügyi minisztere (2020-2024), Dainius Kreivys is jelezte, hogy 2022. áprilisa óta az ország egyetlen eurót sem költött orosz energiahordozókra.

Erre Cristopher Landau, az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese annyit reagált:

Köszönöm a visszajelzést! Megkérem a minisztériumi csapatomat, hogy holnap vegye fel a kapcsolatot a nagykövetségével, és ha a kapott adatok helytelenek, szívesen kijavítom a bejegyzést.

