  • Megjelenítés
Nem várt helyről kapott döfést Európa: durva listát hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok
Globál

Nem várt helyről kapott döfést Európa: durva listát hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok

Portfolio
Az amerikai külügyminisztérium összeállított egy listát azokról az európai országokról, amelyek segítették Ukrajnát, miközben egyidejűleg orosz energiahordozót (kőolajat és gázt) vásároltak. A számok alapján Európa nagy része több „támogatást” nyújtott Oroszországnak, mint Ukrajnának, viszont vannak erős kérdőjelek.

Az amerikai külügyminisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentum a 2022 január és 2024 december közötti időszakot vizsgálta, tehát legalább egy év, a 2025-ös hiányzik a statisztikákból. Ez azért is releváns, mert az országok jelentős részénél 2025-re lényegében

megszűnt az orosz import, míg Ukrajna támogatása emelkedett.

Az amerikai dokumentumok szerint az európai országok közül csak öt nyújtott olyan támogatást Ukrajnának, amely összértéke meghaladta az orosz energiaimportot: az Egyesült Királyság, Dánia, Svédország, Norvégia és Svájc.

Még több Globál

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Ates: durva trükkel kozmetikázza veszteségeit az orosz hadsereg

Megvan, ki lesz Nicușor Dan utódja Bukarestben

A papír szerint a legnagyobb támogató – 17,5 milliárd dollár – Németország, amely állam orosz gázszámlája eléri a 20 milliárd dollárt.

A legkiugróbb eltérést Törökország (kb. 0 támogatással szemben kb. 32 milliárd dollárnyi import), Olaszország (3 vs. 27,5 milliárd dollár) és Magyarország (kb. 0 és 22 milliárd) produkálta.

Az amerikai adatokat azonban rengeteg kritika éri, és a valóságtartalmát többen is megkérdőjelezik. A holland kormányzat hivatalos jelentése szerint az ország importja 22 millió dollár körül mozgott (2025-tel együtt), a dinamika azonban ennél is árulkodóbb: ebből 18 millió dollár 2022-ben ment az orosz energiahordozókra, míg 2024-ben és 2025-ben is bőven évi 1 millió dollár alatt volt. A támogatás (2025-tel együtt) is elérte már a 14-16 milliárd dollárt, szemben az adattáblában állított 9 milliárddal.

Az eredeti poszt alatt Litvánia volt energiaügyi minisztere (2020-2024), Dainius Kreivys is jelezte, hogy 2022. áprilisa óta az ország egyetlen eurót sem költött orosz energiahordozókra.

Erre Cristopher Landau, az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese annyit reagált:

Köszönöm a visszajelzést! Megkérem a minisztériumi csapatomat, hogy holnap vegye fel a kapcsolatot a nagykövetségével, és ha a kapott adatok helytelenek, szívesen kijavítom a bejegyzést.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Valaki el tudja magyarázni, mi a fene folyik a magyar gazdaságban?
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Felvételek: hajszálpontos orosz csapás érte a létfontosságú gátat, 90 millió köbméter víz sorsa a tét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility