Nem várt helyről kapott döfést Európa: durva listát hozott nyilvánosságra az Egyesült Államok

Az amerikai külügyminisztérium által nyilvánosságra hozott dokumentum a 2022 január és 2024 december közötti időszakot vizsgálta, tehát legalább egy év, a 2025-ös hiányzik a statisztikákból. Ez azért is releváns, mert az országok jelentős részénél 2025-re lényegében
megszűnt az orosz import, míg Ukrajna támogatása emelkedett.
In connection with my trip to Europe this week, I asked the @StateDept whether the nations of Europe had provided more money to (a) Russia or (b) Ukraine between the invasion in February 2022 and President Trump’s return to office in January 2025. I was surprised that the answer… pic.twitter.com/fZZuyL2rNU https://twitter.com/StateDept?ref_src=twsrc%5Etfw— Christopher Landau (@DeputySecState) December 6, 2025
Az amerikai dokumentumok szerint az európai országok közül csak öt nyújtott olyan támogatást Ukrajnának, amely összértéke meghaladta az orosz energiaimportot: az Egyesült Királyság, Dánia, Svédország, Norvégia és Svájc.
A papír szerint a legnagyobb támogató – 17,5 milliárd dollár – Németország, amely állam orosz gázszámlája eléri a 20 milliárd dollárt.
A legkiugróbb eltérést Törökország (kb. 0 támogatással szemben kb. 32 milliárd dollárnyi import), Olaszország (3 vs. 27,5 milliárd dollár) és Magyarország (kb. 0 és 22 milliárd) produkálta.
Az amerikai adatokat azonban rengeteg kritika éri, és a valóságtartalmát többen is megkérdőjelezik. A holland kormányzat hivatalos jelentése szerint az ország importja 22 millió dollár körül mozgott (2025-tel együtt), a dinamika azonban ennél is árulkodóbb: ebből 18 millió dollár 2022-ben ment az orosz energiahordozókra, míg 2024-ben és 2025-ben is bőven évi 1 millió dollár alatt volt. A támogatás (2025-tel együtt) is elérte már a 14-16 milliárd dollárt, szemben az adattáblában állított 9 milliárddal.
Az eredeti poszt alatt Litvánia volt energiaügyi minisztere (2020-2024), Dainius Kreivys is jelezte, hogy 2022. áprilisa óta az ország egyetlen eurót sem költött orosz energiahordozókra.
Erre Cristopher Landau, az Amerikai Egyesült Államok külügyminiszter-helyettese annyit reagált:
Köszönöm a visszajelzést! Megkérem a minisztériumi csapatomat, hogy holnap vegye fel a kapcsolatot a nagykövetségével, és ha a kapott adatok helytelenek, szívesen kijavítom a bejegyzést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
