Komoly segítséget kaphatnak a magyar cégek az ESG-jelentés elkészítéséhez

A Portfolio Checklist szerdai adásában (12.27-től) az ESG-jelentések aktualitásairól beszélgettünk Molnár Csaba Gáborral, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának ESG vezetőjével. 2026-ban az ESG már nem pusztán egy jó gyakorlat, hanem határidők, kötelezettségek és auditálható adatok világa – ráadásul a beszállítói láncban is egyre keményebb elvárások jönnek. A cégek most ugyanazt próbálják kibogozni: kire vonatkozik, mikortól, pontosan milyen dokumentumokat kell előállítani, és hogyan lesz ebből ad hoc adminisztráció helyett működő folyamat. A Portfolio Green Transition & ESG 2026 konferencián (március 5-én) ehhez kaphatnak a résztvevők műsorunk vendégétől gyakorlati kapaszkodókat.

Podcastunk első felében egyébként arról volt szó, hogy jelentősen bővülhet az új építésű lakások kínálata: újabb 11 lakásfejlesztés kaphat kiemelt státuszt az Otthon Start Program részeként, ami közel 4300 új otthon megjelenését hozhatja főként Budapesten. De mit jelent ez a rozsdaövezetek szempontjából, és milyen hatással lehet az új lakások mellett a használt piac árazására is 2026-ban? Erről Gulyás Veronikával, a Portfolio ingatlanpiaci újságírójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • 4300 Otthon Start-lakás épül– (02:01)
  • ESG-fejlemények 2026-ban – (12:27)
