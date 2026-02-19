Komoly segítséget kaphatnak a magyar cégek az ESG-jelentés elkészítéséhez

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro – (00:00)

4300 Otthon Start-lakás épül– (02:01)

ESG-fejlemények 2026-ban – (12:27)

