Frontális baleset miatt teljes szélességében lezártak egy magyar főutat
Frontális baleset miatt teljes szélességében lezártak egy magyar főutat

MTI
Frontálisan ütközött két autó a 33-as főúton vasárnap délután Debrecen és Tiszafüred között, az érintett útszakaszt Debrecen közelében teljes szélességében lezárták - tájékoztatta a hajdú-bihari rendőr-főkapitányág az MTI-t.

A térségi katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyeletese arról számolt be, hogy a debreceni hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével egy embert kiszabadítottak az egyik gépkocsiból. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az MTI más forrásból származó információi szerint a balesetben

egy ember súlyosan, egy pedig könnyeben megsérült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

