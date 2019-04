Hamarosan Magyarországra is megérkezik az app, amely fenekestül felforgathatja a munkahelyünket

Hasonló témákról is szó lesz május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies 2019 konferenciánkon, érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

Az app a szervezeti kultúrának olyan viselkedéses elemeit méri, amelyek elengedhetetlenek a sikeres transzformációhoz: szervezeti bátorság, innováció, visszajelzés, pszichológiai biztonság, csapatok összeállításának sajátosságai

A sparQ tűpontosan kijelöli az irányt, hogy merre kell menni, min kell változtatni

Minden vállalati transzformáció sikere a munkavállalók mindsetjén múlik, bármely digitalizációra, átfogó változtatásra vagy új munkamódszer bevezetésére irányuló stratégia áldozatául eshet annak, ha a vezetés nincs tisztában a szervezeti kultúra jellemzőivel, érettségével. Különösen igaz ez a pénzintézeti szektorra, ahol az erős szabályozottság miatt különösen nehéz feladat a szervezeti transzformáció, melyet a fintech támadók, challenger bankok és biztosítók is kikényszerítenek.- mondja Füredi jÚlia.Egy több, mint ezer fős cégnél 6-8 hetes működés alatt tud annyi adatot termelni, amiből lehet látni, hogy merre van az előre és milyen szervezeti erősségekre tud támaszkodni a transzformáció, mit kell a kultúrában finomhangolni a stratégia sikerre viteléhez.A sparQ az előre programozott kérdésekkel játékos módon gyűjt nagy mennyiségű adatot a szervezetről, majd az így kapott információkat felhasználva olyan csapatokat tud létrehozni amelyek hatékonyabban és eredményesebben működnek, mint a hagyományos módon összeállítottak. Az agilis módszertannal ismerkedő nagyvállalatokon kívül a legtöbb nagy magyarországi cég többnyire silószerűen működik ma, a projekteket futószalagon szervezik a projektmenedzserek, ezek azonban sokszor nem elég hatékonyak. A csapatokat jellemzően rutinszerűen, a különböző osztályokon dolgozók közel véletlenszerű "mixéből" hozzák létre, de a bennük dolgozók sokszor kommunikációs, hozzáállásbeli nehézségek és érdekellentétek miatt nem tudnak hatékonyan együtt dolgozni.Az app egyrészt átfogó képet ad arról, hogy a szervezeten belül milyen változásokra lenne szükség egy sikeres transzformációhoz, másrészt segít kiválasztani, mely munkatársak alkotnának ütős csapatot.Az adatgyűjtést 1200 előre programozott kérdésen keresztül végzi el az app, különböző modulokban testre szabható kérdéssorokat tartalmaz. Ahhoz, hogy minél több adat 'termelődjön' a szoftver hétköznapi nyelven megfogalmazott kérdéseket, érdekes fotókat és a Tinder kapcsán ismert, addiktív swipe mechanizmust használjuk - mondja az alapító.Lehet arccal is válaszolni a kérdésekre, de anonim módon is. A cégnek ez is fontos visszajelzés, hogy milyen típusú kérdésekre hajlandóak transzparensen válaszolni a munkatársak és melyeket ugranak át kikerülve a válaszadást. A kérdések egyharmada a szervezeti viselkedésre fókuszál, a további kétharmadon a munkatársak közötti kémiát vizsgáló valamint semleges, szórakoztató kérdések osztoznak.A csapatok kialakításakor lehetőség van arra is, hogy az algoritmus által dream team-be válogatott munkatársak közül a többiek szavazhassanak a végső összeállításról. Ez növeli a csapattagok elköteleződését, motivációját hiszen a saját kollégáik bízzák meg őket a feladattal.Ma valamit magára adó nagyvállalat, nem engedheti meg magának, hogy sötétben tapogatózzon a szervezeti kultúrájával kapcsolatban.- teszi hozzá Füredi Júlia.A szoftverfejlesztést, az adatbányászatot a startupon kívüli, kiszervezett szakértők végzik el, és külön céget bíztak meg a dizájn kidolgozásával. A magyarországi cég bejegyzése heteken belül megtörténik, ekkor kezdik meg az itthoni terjeszkedést.