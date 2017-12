Kriptopénzzel forgathatja fel a globális orvosi turizmust egy magyar startup

Az elképzelés egy blokklánc alapon működő világméretű orvoskereső platform, amely létrehozását az évről évre dinamikusan növekvő egészségügyi turizmusra alapozták. A projekt előzménye a Doklist.com oldal, mely 4 éve működik és évi 2,5 millió látogatót szolgál ki. Ez egy orvosi szolgáltatás összehasonlító, amelynek segítségével megtalálhatók azok az orvosok, akik egy-egy szakterület specialistái. A magyar sikerek után az oldalt fejlesztő Dr. Kertész Mihály és Tábori Viktor - egyben a későbbi Etheal alapítói - Brazíliát vették célba, ahol már 380 ezer orvost listáztak, szemben a 40 ezer magyarral. Ezzel olyan nemzetközi cégekkel szálltak versenybe, mint az amerikai ZocDoc, ami több mint 220 millió dollár tőkét vont be, vagy az európai Docplanner, ami több mint 50 millió dollár befektetést kapott.

Balról a második Tábori Viktor, jobbra mellette Dr. Kertész Mihály a ljubljanai közönségdíjjal

A HEAL token a rendszeren belüli kizárólagos fizetőeszköz. Csak ezzel lehet vásárolni szolgáltatásokat: például kiemelt megjelenést orvosoknak, vagy kommunikációs kutatás gyógyszercégeknek.

“A publikus token eladás megnyitását követően kevesebb mint 5 óra alatt elérte a projekt a minimum célját, az 50 millió forintot. Eddig több mint 300-an támogatták a projektet, több mint 100 millió forintnyi ethereummal"

Az Etheal orvos-beteg közötti kapcsolatteremtésre ad majd lehetőséget, valamint interakcióra ösztönzi a feleket. A lehetőségek széleskörűek, az időpontegyeztetésen túl a felhasználók véleményezhetik majd a kezelőorvost, valamint mások véleményei alapján választhatnak számukra szimpatikus orvost, illetve szolgáltatást.A rendszer alapja a blokchain, a fizetőeszköz pedig az etherum blokkjait használó HEAL token, melynek segítségével határokon átívelően, és nemzeti valutáktól függetlenül történhetnek meg a különböző fizetések.- mondta el a Portfolio-nak Kertész. HEAL tokent kap majd a beteg is a rendszeren belüli aktivitásáért. A jelenlegi rendszerekkel ugyanis véleményük szerint az a probléma, hogy nem ösztönzik a betegeket a véleményírásra.Éppen ezért az alapítók az egyik legnagyobb versenyelőnyüket is a mikroösztönzésben látják, amivel kapcsolatban az ihletet egy, a Medium.com-hoz hasonló blogplatform, a Steemit.com adta. A tartalomgyártókat a Steemit.com annak megfelelően jutalmazza, hogy mennyi lájkot és megtekintést kapnak a cikkeik, ezzel is ösztönözve a minőségi tartalomgyártást. "A mikroösztönzés sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy az elmúlt fél évben a Steemit.com havi több tízmilliós látogatottságra tudott szert tenni és az egész világon a top 20.000 leglátogatottabb weboldalból a top 2.000 weboldal közé jutott." - tette hozzá Kertész.A tőkebevonáshoz a mostanában nagyon felkapott kripto közösségi finanszírozási formát, az úgynevezett Initial Coin Offeringet (ICO) választották. Itt a hagyományos papír alapú szerződés helyett, egy teljesen automata és átlátható okosszerződés (blokchainen futó programkód) fogadja a beérkező kripto valutát, és cserébe egy saját tokent ír jóvá a támogatók digitális számláján.- mondták az alapítók. Az ICO péntek délig nyitott, addig érkezhetnek a befektetői támogatások.A cég a legnagyobb decentralizáltságról szóló d10e konferencián Ljubljanában közönségdíjas lett, ezért meghívták őket a pénteki bukaresti konferenciájukra is, ami önmagában több millió forintos támogatást jelent.