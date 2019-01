Nem tűnik fontosnak, mégis a cég sikere múlhat a névválasztáson

2012-ben Vilagitas.eu néven indultunk. Ennél rosszabb nevet nem is választhattunk volna. Rövid időn belül megjelentek a piacon a mienkhez nagyon hasonló nevű cégek a miénkhez hasonló megjelenésű weboldalakkal. Nem volt mit tenni, ügyvédhez fordultunk

Azt javaslom minden kkv-nak, gondoljon arra, hogy később akár exporttevékenységet is fog folytatni, vagyis olyan nevet válasszon, amit egy magyar, román, horvát vagy szerb nemzetiségű felhasználó, partner, vásárló is ki tud mondani

Egy jó név elengedhetetlen egy sikeres vállalkozáshoz, nagyon nehéz azonban megtalálni a megfelelőt, ahogy azt, aegyik alapítója is alátámasztja.- mondta a Portfolio-nak az OTP Business Nagykövet Program résztvevője. Véleménye szerint nagyon nehéz elrugaszkodni a konkrét terméktől, viszont érdemes egy kicsit távolabb lépni és olyan cégnevet, illetve jogvédett márkanevet kitalálni, ami könnyen megjegyezhető, könnyen kiejthető és leírható, mégis egyedi."A Light1 névre esett a választásunk.Minden domaint bejegyeztettünk a környező országokban is, átneveztük a céget Light1Shop Kft.-re. Rengeteg pénzt és energiát fektettünk az átnevezésbe, de aztán az első, benzinkútnál kért számla kiállításánál kiderült, mindez hiábavaló volt: a pénztáros nem értette a cégnevet. Magyarországon egy angol szó és egy szám összeillesztése nem biztos, hogy működik" - jegyezte meg. Végül néhány hónap múlva a fényáram mértékegységéből (Lumen) és az online értékesítésre való utalásból (net)született meg a Lumenet mozaik szó, majd megszerezték az összes domain végződést Európában ehhez az elnevezéshez.- mondta Zabari István, majd hozzátette: nagyon sokat számít egy vállalkozás sikerének szempontjából az is, hogy milyen bankot választ."Az OTP rugalmassága számukra óriási könnyebbséget jelent. A saját bankárunkkal kényelmes az ügyintézés, egy eurós folyószámla elindításához elég egy telefon" - mutatott rá Zabari István. A cégvezető arról is beszélt, hogy gyümölcsöző kapcsolatokra tett szert az OTP Business, tavaly ősszel indított Nagykövet Programjának keretében."Hasonló gondolkodású emberek, ha egy asztalhoz ülnek, abból csodák születhetnek" - fogalmazott az üzletember a csaknem 50 banki ügyfél részvételével, havonta szervezett rendezvényekről.