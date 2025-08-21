Fontos ellenállásig pofozták a forint

A régiós devizák máshogy reagálnak?
A magyar forint 0,24%-kal gyengült, 395,75-ön állt az euróval szemben, visszaesve a hét elején elért 11 hónapos csúcsról.
A cseh korona hasonló mértékben 0,18%-kal gyengült, 24,53-on állt az euróval szemben.
Lengyelországban a statisztikai hivatal adatai szerint a bérek a vártnál kisebb mértékben emelkedtek júliusban, ami növeli a jegybanki monetáris lazítás folytatásának esélyét. A zloty azonban stabilan tartja a 4,251-es euróárfolyamot.
Újra teszteli az ellenállást a forint
Az euróárfolyam már ismét 395,8 felett van, várhatóan újra teszteli majd a 396-os ellenállást az árfolyam.
Kapós volt ma is az államadósság
Az Államadósság Kezelő Központ a meghirdetettnél jóval nagyobb mennyiségben, összesen 74,5 milliárd forint értékben értékesített 3, 5 és 10 éves államkötvényeket a csütörtöki aukción. A 3 éves papírokból 16,5 milliárdot, az 5 évesből 18 milliárdot, a 10 évesből pedig 40 milliárdot fogadott el az intézmény a beérkezett ajánlatok alapján.
A 3 éves kötvények átlaghozama 6,46 százalék lett, ami megegyezett az előző aukciós szinttel, míg az 5 éves papírok átlaghozama 6,63 százalékra mérséklődött, 2 bázisponttal alacsonyabbra.
Ezzel szemben a 10 éves kötvények átlaghozama 7,03 százalékra emelkedett, 8 bázisponttal meghaladva a korábbi aukciós eredményt.
A másodpiaci referenciahozamok kedden a 3 éves lejáratra 6,43, az 5 évesre 6,62, míg a 10 évesre 7,01 százalékon álltak, vagyis az aukciós hozamok ezekhez közeli szinten alakultak.
Kicsit korrigált a forint
Miután az euróhoz képest az árfolyam már 396 felett is járt, most egy óvatos visszaerősödéssel 395,75 környékéig jött le az árfolyam.
A dollár esetében 339,4 közelében mozog a váltás.
Egyre közelebb a kritikus szint
Az euróárfolyam már 395,9-nél jár, de a forintgyengülés üteme lassult.
Nincs tovább: döntési pontnál a dollár
2008 óta tartó trendvonalnál csücsül a dollár hónapok óta, egy olyan évben, amikor már több mint 10%-ot gyengült a zöldhasú. Eközben éppen elesett a munkaerőpiac, az infláció mintha újra gyorsulna. De nemcsak a dollár érdekes. Az arany sem megy semerre, és a dollárgyengülésre jól reagáló tőzsdék is mintha a kifulladás jeleit mutatnák. Az év elején a dollár mutatta meg mindenkinek az irányt. Most ismét döntési helyzetbe érkeztünk, ami kijelölheti az irányt a következő időszakra.
Nincs megállás
A forintárfolyam csak rövid időre stabilizálódott a 395,5-ös szinten az euróhoz képest: a Jackson Hole-i találkozó előtti bizonytalan piaci helyzetben, a magyar határhoz közeli kárpátaljai Munkács orosz rakétázása miatt a forint gyengül tovább. Most már újra a 396-os szint közelében, 395,85-nél mozog a váltás.
A dollárhoz képest pedig 339,65-nél jár a kurzus egy látványosabb visszakorrigálás után.
Kimondták az áment a dollárra
Az ING friss elemzése szerint a következő években az euró fokozatos erősödése várható a dollárral szemben, amit a Fed lazító politikája és az euróövezet stabil növekedési kilátásai támogathatnak. Úgy látják, most a dollár gyengülésének fő mozgatórugója a romló amerikai munkaerőpiaci helyzet és a Fed várható kamatcsökkentési ciklusa.
Az elemzők három negyedpontos vágást valószínűsítenek 2025 második felében, majd további lazítást 2026-ban, amivel a végső kamatszint 3,25%-ra csökkenhet. Ez összhangban áll a piaci árazással, és kedvező kilátásokat jelent az euró számára.
A dollár további gyengülését támogatja, hogy a kamatcsökkentések olcsóbbá teszik a fedezeti műveleteket, így újabb eladói nyomás érkezhet az amerikai devizára. Emellett a szezonális hatások és a Fed vezetésének jövő évi cseréje is erősítheti az euróval szembeni leértékelődést.
Az ING év végére 1,20 körüli euró/dollár árfolyamot vár, 2026 végére pedig 1,22–1,25 közötti szintet.
Az euró erősödését segíti a külföldi befektetők tartós érdeklődése az euróövezeti eszközök iránt: május–júniusban 236 milliárd euró értékű kötvény- és részvényvásárlás történt. A bank szerint a német gazdaság fiskális élénkítése akár 2%-os növekedést hozhat, amely aránytalanul nagy pozitív hatással bírhat az euró árfolyamára. A fő kockázatok közé a tartósan magas amerikai infláció, valamint geopolitikai feszültségek és az EU-t érintő amerikai vámok tartoznak.
Egyelőre fékezett a gyengülés
A forint végül lefordult 395,6-nál az euróval szemben, és a gyengülés megállt azután, hogy a német és a francia bmi-adatok is messze felülmúlták a várakozásokat, egyes komponenseknél többéves csúcsokat hozva.
Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt
Franciaországban augusztusban mind a szolgáltatási, mind a feldolgozóipari mutatók többéves csúcsot értek el, ami a gazdasági aktivitás lassulásának mérséklődését jelzi. A kompozit bmi is emelkedett, felülmúlva az elemzői várakozásokat, és a foglalkoztatás is növekedett, ami közel másfél éve nem fordult elő. Németországban a feldolgozóipar bővülése rekordközeli szintre gyorsult, ami tovább erősítette a nyári növekedési trendet, még ha a szolgáltatások gyengébben teljesítettek is.
Minden harmadik német cég küzd ezzel a problémával: a helyzet csak rosszabbodni fog
A gazdasági visszaesés ellenére tovább erősödött a szakemberhiány Németországban – derül ki a müncheni Ifo Intézet friss felméréséből a Handelsblatt szerint.
Gyengül tovább a forint
Az euróhoz képest már 396 – egészen pontosan 395,8 – közelébe gyengült a forint, amire közel 10 napja nem volt példa. Ez lélektani határ is, mert ennek áttörése után az euró megindulhat vissza a 400-as réteghez.
Megütötték a forintot reggel
Már több mint fél egység felett gyengült a magyar deviza az euróhoz képest, az árfolyam már 395,4 fölé ment fel.
A dollárral szemben ennél is látványosabb a gyengülés, 340 felett van a váltás, ami több mint egy hete nem látott mélypontot jelent.
Ezt a gazdasági mutatót a világ lakmuszpapírjának nevezik - most nagyon furcsa jelzést küdött
A világgazdaság egyik zsinórmértékének tekintett dél-koreai export erőteljes növekedést mutatott augusztusban, elsősorban a félvezetők szállításának köszönhetően, ami ellensúlyozta az amerikai vámok okozta nyomást – írta a Bloomberg.
Begyújtotta a rakétákat a világ egyik leggazdagabb országa
A gazdaság a vártnál gyorsabban növekedett a második negyedévben, miközben az első negyedéves adatokat felfelé módosították. Fontos megjegyezni, hogy a bővülés úgy mutat robosztus teljesítményt, hogy ebbe nem számolták még bele a tengeri olaj- és földgázkitermelés teljesítményét.
Majdnem egy éve nem volt ilyen a jüannal
A Kínai Népbank a piacnyitás előtt 7,1287-es dollárárfolyamon rögzítette a jüan napi középárfolyamát csütörtökön,
ami 2024. november 6. óta a legerősebb szint, és a lélektani határt jelentő 7,13-as szint alatt maradt, jelezve a központi bank szándékát a valuta támogatására.
A rögzített árfolyam 461 ponttal erősebb a Reuters becslésénél. A spot jüan a rögzített középárfolyamtól naponta 2%-kal térhet el mindkét irányban.
A spot jüan 7,1777-es dollárárfolyamon nyitott, majd mostanra már csak a 7,1729-en kereskedtek vele, ami 41 ponttal erősebb az előző késői záráshoz képest, és 0,62%-kal gyengébb a középárfolyamnál.
Trump vámjai megtörték a japán exportot: 2021 óta nem látott visszaesés
A japán gyáripari tevékenység augusztusban már második hónapja zsugorodott, miközben az amerikai vámok negatívan befolyásolták a külföldi keresletet – számolt be a Reuters.
Egyetlen szó is eldöntheti a forint sorsát, feszülten figyelnek a piacok
A globális piacokon a befektetők most leginkább a ma kezdődő jackson hole-i jegybankári konferenciára figyelnek, ahol a péntekre várható Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédében kulcsfontosságú jelzések lehetnek arról, hogy szeptemberben elindul-e az amerikai kamatcsökkentési ciklus.
A Fed múlt havi jegyzőkönyve alapján csak kisebbség támogatta a kamatvágást, a többség kivárás mellett döntött, így a piac most egyértelmű iránymutatásra vár.
A dollár rövid ideig gyengült, amikor Donald Trump amerikai elnök szerdán felszólította a lemondásra a Fed egyik kormányzóját, Lisa Cookot, majd ismét stabilizálódott az ázsiai kereskedésben. A politikai nyomásgyakorlás ugyanakkor felerősíti a befektetők bizonytalanságát a Fed függetlenségével kapcsolatban, ami a dollár kilátásait is befolyásolhatja a következő napokban. Ha Powell pénteken egyértelműen megnyitja az utat a szeptemberi kamatvágás előtt, az gyengítheti az amerikai devizát, ami a forint szempontjából kedvezőbb árfolyammozgást hozhat.
Az euró-dollár árfolyam az elmúlt napokban mérsékelt gyengülést mutatott: szerdán többször is próbálkozott az 1,167-es szint áttörésével, de végül lefelé korrigált, és a mai kereskedésben egyelőre 1,165 alatt stabilizálódott. Csütörtök reggel 1,1648 körül jegyzik a kurzust, ami alig tér el a tegnapi záróértéktől. A befektetők egyelőre kivárnak a jackson hole-i konferencia előtt.
Az euró-forint árfolyam augusztus 20-án erősebb ingadozást mutatott: a forint napközben jelentősebben gyengült, 395 közelébe emelkedett az euró, majd kisebb korrekcióval stabilizálódott. A mai kereskedésben 394,65 forinton áll az árfolyam, ami alig tér el a tegnapi zárószinttől, így a forint lényegében stagnál az euróval szemben.
Az elmúlt naphoz képest tehát mérsékelt elmozdulás látható, a piac most inkább oldalazó mozgást mutat.
Az amerikai dollár árfolyama augusztus 20-án szintén élénk mozgást mutatott: a forint a nap elején még erősödni tudott a 337-es szint alá, majd estére ismét gyengült, 339 közelébe emelkedett a dollár. A csütörtöki kereskedésben 338,86 forinton áll az árfolyam, ami gyakorlatilag megegyezik a tegnapi zárószinttel.
A mai napon több fontos adat is piacmozgató hatással bírhat: reggel az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatóipari bmi-mutatói érkeznek Franciaországból, Németországból és a teljes eurózónából, amelyek iránymutatást adnak a gazdasági aktivitásról és az euró árfolyamáról. Délután az Egyesült Államokból jönnek a legfontosabb adatok:
14:30-kor jön ki a heti friss munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index, majd 16:00-kor a Conference Board vezető kompozit indikátora.
Majd az euróövezet fogyasztói bizalmi felmérése lehet érdekes. Ezek különösen a dollár és az euró mozgását befolyásolhatják a jackson hole-i jegybankári konferencia előtti kiváró hangulatban.
