  • Megjelenítés
Fontos ellenállásig pofozták a forint
Deviza

Fontos ellenállásig pofozták a forint

Portfolio
A piacok fókuszában ma a jackson hole-i konferencia áll, ahol a befektetők Jerome Powell pénteki beszédéből várnak iránymutatást a szeptemberi amerikai kamatdöntés esélyeiről. Addig is az eurózóna reggeli bmi-adatai, valamint délután az amerikai munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index mozgathatják meg a devizapiacokat. A forint árfolyama egyelőre szűk sávban mozog az euróval és a dollárral szemben. Reggel már elindult a gyengülés, a fontos ellenállásnak tűnő 396-os szint közelébe verték az árfolyamot. Igazán nagy elmozdulások csak a fontosabb amerikai makroadatok megjelenése után, illetve Jerome Powell megszólalásaira várhatók.
Megosztás

A régiós devizák máshogy reagálnak?

A magyar forint 0,24%-kal gyengült, 395,75-ön állt az euróval szemben, visszaesve a hét elején elért 11 hónapos csúcsról.

A cseh korona hasonló mértékben 0,18%-kal gyengült, 24,53-on állt az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Lengyelországban a statisztikai hivatal adatai szerint a bérek a vártnál kisebb mértékben emelkedtek júliusban, ami növeli a jegybanki monetáris lazítás folytatásának esélyét. A zloty azonban stabilan tartja a 4,251-es euróárfolyamot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Újra teszteli az ellenállást a forint

Az euróárfolyam már ismét 395,8 felett van, várhatóan újra teszteli majd a 396-os ellenállást az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kapós volt ma is az államadósság

Az Államadósság Kezelő Központ a meghirdetettnél jóval nagyobb mennyiségben, összesen 74,5 milliárd forint értékben értékesített 3, 5 és 10 éves államkötvényeket a csütörtöki aukción. A 3 éves papírokból 16,5 milliárdot, az 5 évesből 18 milliárdot, a 10 évesből pedig 40 milliárdot fogadott el az intézmény a beérkezett ajánlatok alapján.

A 3 éves kötvények átlaghozama 6,46 százalék lett, ami megegyezett az előző aukciós szinttel, míg az 5 éves papírok átlaghozama 6,63 százalékra mérséklődött, 2 bázisponttal alacsonyabbra.

Ezzel szemben a 10 éves kötvények átlaghozama 7,03 százalékra emelkedett, 8 bázisponttal meghaladva a korábbi aukciós eredményt.

A másodpiaci referenciahozamok kedden a 3 éves lejáratra 6,43, az 5 évesre 6,62, míg a 10 évesre 7,01 százalékon álltak, vagyis az aukciós hozamok ezekhez közeli szinten alakultak.

Megosztás

Kicsit korrigált a forint

Miután az euróhoz képest az árfolyam már 396 felett is járt, most egy óvatos visszaerősödéssel 395,75 környékéig jött le az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár esetében 339,4 közelében mozog a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Egyre közelebb a kritikus szint

Az euróárfolyam már 395,9-nél jár, de a forintgyengülés üteme lassult.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nincs tovább: döntési pontnál a dollár

2008 óta tartó trendvonalnál csücsül a dollár hónapok óta, egy olyan évben, amikor már több mint 10%-ot gyengült a zöldhasú. Eközben éppen elesett a munkaerőpiac, az infláció mintha újra gyorsulna. De nemcsak a dollár érdekes. Az arany sem megy semerre, és a dollárgyengülésre jól reagáló tőzsdék is mintha a kifulladás jeleit mutatnák. Az év elején a dollár mutatta meg mindenkinek az irányt. Most ismét döntési helyzetbe érkeztünk, ami kijelölheti az irányt a következő időszakra.

Tovább a cikkhez
Nincs tovább: döntési pontnál a dollár
Megosztás

Nincs megállás

A forintárfolyam csak rövid időre stabilizálódott a 395,5-ös szinten az euróhoz képest: a Jackson Hole-i találkozó előtti bizonytalan piaci helyzetben, a magyar határhoz közeli kárpátaljai Munkács orosz rakétázása miatt a forint gyengül tovább. Most már újra a 396-os szint közelében, 395,85-nél mozog a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest pedig 339,65-nél jár a kurzus egy látványosabb visszakorrigálás után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kimondták az áment a dollárra

Az ING friss elemzése szerint a következő években az euró fokozatos erősödése várható a dollárral szemben, amit a Fed lazító politikája és az euróövezet stabil növekedési kilátásai támogathatnak. Úgy látják, most a dollár gyengülésének fő mozgatórugója a romló amerikai munkaerőpiaci helyzet és a Fed várható kamatcsökkentési ciklusa.

Az elemzők három negyedpontos vágást valószínűsítenek 2025 második felében, majd további lazítást 2026-ban, amivel a végső kamatszint 3,25%-ra csökkenhet. Ez összhangban áll a piaci árazással, és kedvező kilátásokat jelent az euró számára.

A dollár további gyengülését támogatja, hogy a kamatcsökkentések olcsóbbá teszik a fedezeti műveleteket, így újabb eladói nyomás érkezhet az amerikai devizára. Emellett a szezonális hatások és a Fed vezetésének jövő évi cseréje is erősítheti az euróval szembeni leértékelődést.

Az ING év végére 1,20 körüli euró/dollár árfolyamot vár, 2026 végére pedig 1,22–1,25 közötti szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró erősödését segíti a külföldi befektetők tartós érdeklődése az euróövezeti eszközök iránt: május–júniusban 236 milliárd euró értékű kötvény- és részvényvásárlás történt. A bank szerint a német gazdaság fiskális élénkítése akár 2%-os növekedést hozhat, amely aránytalanul nagy pozitív hatással bírhat az euró árfolyamára. A fő kockázatok közé a tartósan magas amerikai infláció, valamint geopolitikai feszültségek és az EU-t érintő amerikai vámok tartoznak.

Megosztás

Egyelőre fékezett a gyengülés

A forint végül lefordult 395,6-nál az euróval szemben, és a gyengülés megállt azután, hogy a német és a francia bmi-adatok is messze felülmúlták a várakozásokat, egyes komponenseknél többéves csúcsokat hozva.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt

Franciaországban augusztusban mind a szolgáltatási, mind a feldolgozóipari mutatók többéves csúcsot értek el, ami a gazdasági aktivitás lassulásának mérséklődését jelzi. A kompozit bmi is emelkedett, felülmúlva az elemzői várakozásokat, és a foglalkoztatás is növekedett, ami közel másfél éve nem fordult elő. Németországban a feldolgozóipar bővülése rekordközeli szintre gyorsult, ami tovább erősítette a nyári növekedési trendet, még ha a szolgáltatások gyengébben teljesítettek is.

Tovább a cikkhez
Európa két nagygazdasága váratlanul elképesztő adatokat közölt
Megosztás

Minden harmadik német cég küzd ezzel a problémával: a helyzet csak rosszabbodni fog

A gazdasági visszaesés ellenére tovább erősödött a szakemberhiány Németországban – derül ki a müncheni Ifo Intézet friss felméréséből a Handelsblatt szerint.

Tovább a cikkhez
Minden harmadik német cég küzd ezzel a problémával: a helyzet csak rosszabbodni fog
Megosztás

Gyengül tovább a forint

Az euróhoz képest már 396 – egészen pontosan 395,8 – közelébe gyengült a forint, amire közel 10 napja nem volt példa. Ez lélektani határ is, mert ennek áttörése után az euró megindulhat vissza a 400-as réteghez.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Megütötték a forintot reggel

Már több mint fél egység felett gyengült a magyar deviza az euróhoz képest, az árfolyam már 395,4 fölé ment fel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben ennél is látványosabb a gyengülés, 340 felett van a váltás, ami több mint egy hete nem látott mélypontot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ezt a gazdasági mutatót a világ lakmuszpapírjának nevezik - most nagyon furcsa jelzést küdött

A világgazdaság egyik zsinórmértékének tekintett dél-koreai export erőteljes növekedést mutatott augusztusban, elsősorban a félvezetők szállításának köszönhetően, ami ellensúlyozta az amerikai vámok okozta nyomást – írta a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Ezt a gazdasági mutatót a világ lakmuszpapírjának nevezik - most nagyon furcsa jelzést küdött
Megosztás

Begyújtotta a rakétákat a világ egyik leggazdagabb országa

A gazdaság a vártnál gyorsabban növekedett a második negyedévben, miközben az első negyedéves adatokat felfelé módosították. Fontos megjegyezni, hogy a bővülés úgy mutat robosztus teljesítményt, hogy ebbe nem számolták még bele a tengeri olaj- és földgázkitermelés teljesítményét.

Tovább a cikkhez
Begyújtotta a rakétákat a világ egyik leggazdagabb országa
Megosztás

Majdnem egy éve nem volt ilyen a jüannal

A Kínai Népbank a piacnyitás előtt 7,1287-es dollárárfolyamon rögzítette a jüan napi középárfolyamát csütörtökön,

ami 2024. november 6. óta a legerősebb szint, és a lélektani határt jelentő 7,13-as szint alatt maradt, jelezve a központi bank szándékát a valuta támogatására.

A rögzített árfolyam 461 ponttal erősebb a Reuters becslésénél. A spot jüan a rögzített középárfolyamtól naponta 2%-kal térhet el mindkét irányban.

A spot jüan 7,1777-es dollárárfolyamon nyitott, majd mostanra már csak a 7,1729-en kereskedtek vele, ami 41 ponttal erősebb az előző késői záráshoz képest, és 0,62%-kal gyengébb a középárfolyamnál.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés
Megosztás

Trump vámjai megtörték a japán exportot: 2021 óta nem látott visszaesés

A japán gyáripari tevékenység augusztusban már második hónapja zsugorodott, miközben az amerikai vámok negatívan befolyásolták a külföldi keresletet – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Trump vámjai megtörték a japán exportot: 2021 óta nem látott visszaesés
Megosztás

Egyetlen szó is eldöntheti a forint sorsát, feszülten figyelnek a piacok

A globális piacokon a befektetők most leginkább a ma kezdődő jackson hole-i jegybankári konferenciára figyelnek, ahol a péntekre várható Jerome Powell, a Federal Reserve elnökének beszédében kulcsfontosságú jelzések lehetnek arról, hogy szeptemberben elindul-e az amerikai kamatcsökkentési ciklus.

A Fed múlt havi jegyzőkönyve alapján csak kisebbség támogatta a kamatvágást, a többség kivárás mellett döntött, így a piac most egyértelmű iránymutatásra vár.

A dollár rövid ideig gyengült, amikor Donald Trump amerikai elnök szerdán felszólította a lemondásra a Fed egyik kormányzóját, Lisa Cookot, majd ismét stabilizálódott az ázsiai kereskedésben. A politikai nyomásgyakorlás ugyanakkor felerősíti a befektetők bizonytalanságát a Fed függetlenségével kapcsolatban, ami a dollár kilátásait is befolyásolhatja a következő napokban. Ha Powell pénteken egyértelműen megnyitja az utat a szeptemberi kamatvágás előtt, az gyengítheti az amerikai devizát, ami a forint szempontjából kedvezőbb árfolyammozgást hozhat.

Az euró-dollár árfolyam az elmúlt napokban mérsékelt gyengülést mutatott: szerdán többször is próbálkozott az 1,167-es szint áttörésével, de végül lefelé korrigált, és a mai kereskedésben egyelőre 1,165 alatt stabilizálódott. Csütörtök reggel 1,1648 körül jegyzik a kurzust, ami alig tér el a tegnapi záróértéktől. A befektetők egyelőre kivárnak a jackson hole-i konferencia előtt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró-forint árfolyam augusztus 20-án erősebb ingadozást mutatott: a forint napközben jelentősebben gyengült, 395 közelébe emelkedett az euró, majd kisebb korrekcióval stabilizálódott. A mai kereskedésben 394,65 forinton áll az árfolyam, ami alig tér el a tegnapi zárószinttől, így a forint lényegében stagnál az euróval szemben.

Az elmúlt naphoz képest tehát mérsékelt elmozdulás látható, a piac most inkább oldalazó mozgást mutat.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az amerikai dollár árfolyama augusztus 20-án szintén élénk mozgást mutatott: a forint a nap elején még erősödni tudott a 337-es szint alá, majd estére ismét gyengült, 339 közelébe emelkedett a dollár. A csütörtöki kereskedésben 338,86 forinton áll az árfolyam, ami gyakorlatilag megegyezik a tegnapi zárószinttel.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai napon több fontos adat is piacmozgató hatással bírhat: reggel az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatóipari bmi-mutatói érkeznek Franciaországból, Németországból és a teljes eurózónából, amelyek iránymutatást adnak a gazdasági aktivitásról és az euró árfolyamáról. Délután az Egyesült Államokból jönnek a legfontosabb adatok:

14:30-kor jön ki a heti friss munkanélküliségi kérelmek és a Philadelphia Fed index, majd 16:00-kor a Conference Board vezető kompozit indikátora.

Majd az euróövezet fogyasztói bizalmi felmérése lehet érdekes. Ezek különösen a dollár és az euró mozgását befolyásolhatják a jackson hole-i jegybankári konferencia előtti kiváró hangulatban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2216566505-amerika-árfolyam-befektetés-gazdaság-pénzügy-piac-részvény-részvényárfolyam-tőzsde
Portfolio signature
Nincs tovább: döntési pontnál a dollár
Pénzcentrum
Költséges hobbi a gyerekvállalás: csak a gyerektelen magyarok sarcolása hozhat új nyugdíjrendszert?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility