A semmiből robbant be a köztudatba, hogy teljesen átalakítsa a mindennapi munkát

AZ Y generáció munkaerőpiacon való megjelenése a hagyományos irodákban is elindított egy változást. A kreatívabb környezetre való igény és az emberközpontú munkaállomások mellett az irodák belső térkialakítása is egyre inkább kezd megváltozni, az otthonról dolgozók csoportjából pedig egyre többen döntenek úgy, hogy coworking irodában bérelnek maguknak helyet.A coworking iroda és a hagyományos irodák külön koncepciót képviselnek, az összehasonlítást azonban nehezíti, hogy kialakításában egy Google-típusú iroda nehezen különböztethető meg egy coworking irodától. A különbség az ott dolgozó emberekben van, akik helytől függetlenül végzik a munkájukat, és sokszor flexibilis munkaidőben - mondta elA coworking koncepció a 2000-es évek közepén jött létre az USA-ban, az első ilyen irodát pedig egy szoftverfejlesztő, Brad Neuberg hozta létre 2005-ben. Manapság a munkaerőpiac és az üzleti világ annyira rugalmas, hogy a munka helyétől is megkívánja a hasonló flexibilitást, a coworking pedig ezt nemcsak infrastrukturálisan, hanem szellemiségében is biztosítja. Adott egy nagy, nyitott tér, amelyben megtalálhatók a munkavégzés technikai eszközei: asztalok, székek, gyors internetkapcsolat stb. A coworking igazi varázsa azonban a munkavégzés módjában rejlik: a tér és szereplői által létrejön egy közösség, ahol a tudás, a források és az inspiráció szabadon áramolhatnak - mondta elFelmérések szerint a coworking irodában tevékenykedők hamarabb és eredményesebben találnak partnereket, befektetőt maguknak és sokkal gyorsabban érik el a céljaikat a saját irodában vagy otthonról dolgozó társaiknál. Egy közösségi iroda legnagyobb értéke maga a közösség.Irodánkba leginkább azok a szabadúszók, egyéni vállalkozók, egy-két fős cégek dolgozói érkeznek, akik munkájukat tekintve bárhonnan dolgozhatnának, hiszen mindössze stabil WiFi-re és nyugodt környezetre van szükségük. A hazai ügyfelek többségben vannak, de májustól szeptemberig nagyon magas a külföldi coworkerek aránya is. Általában 70 százalék magyar és 30 százalék külföldi, de a nyári szezonban akár fele-fele is lehet az arány - mondta el

A Kaptár Budapest irodája

Szakmától függetlenül a coworking leginkább a szabadúszók, startupok és KKV-k által kedvelt, ami pedig a szakmát illeti szoftverfejlesztők, fordítók, könyvelők, üzletfejlesztők, designerek, marketingesek, mérnökök egyaránt megtalálhatók a bérlők között.Az utóbbi időben megszaporodott azon nagyobb cégek képviselőinek aránya, akik multinacionális környezetből érkeznek, és dolgozóiknak egyfajta béren felüli juttatásként igyekeznek biztosítani a belvárosi közösségi környezetet. A fő bázist azonban továbbra is a startupperek adják, akik a cég növekedésével egyre több munkaállomást bérelnek. A cégek átlagos létszáma 3 és 20 fő között van, az ennél nagyobbra bővülő cégek már jellemzően saját irodával rendelkeznek.A coworking modell egyre inkább terjed az országban, így a bérlői kör is emelkedik. A kis cégek mellett pedig a nagyobb cégek is felismerték a kooperáció lehetőségét, így szívesen használják a coworking irodák tárgyalóit, rendezvénytermeit különböző tréningek, találkozók, konferenciák megszervezéséhez.Mostanra nem ritka, hogy egyes coworking irodák 75-80 százalékos kapacitáskihasználtsággal működnek, annak ellenére, hogy a kínálat Budapesten is egyre nagyobb. Míg 2009-ben még csak egyetlen iroda létezett Magyarországon, mostanra mintegy 30, amiből 20 Budapesten, további 10 a többi városban található. Míg világszinten 2007-ben még csak 75 ilyen típusú iroda működött, addig mostanra 13 800-ra emelkedett a számuk, ahol mintegy 1,2 millió ember dolgozik. Egyes becslések szerint 2020-ra a munkaerő 40 százalékát szabadúszók, egyéni vállalkozók és független tanácsadók fogják adni, aminek következtében tovább nőhet a coworking irodák népszerűsége.