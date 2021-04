A nehezített pálya ellenére is van növekedés a kkv-szektorban

22 milliárd forintos korrigált adózás utáni eredményt ért el az MKB Bank a 2020-as üzleti évben. A hitelállomány közel 20 százalékkal nőtt, ami elsősorban annak köszönhető, hogy tavaly tavasszal valamennyi krízishitel-terméket gyorsan elérhetővé tették ügyfeleik számára – mondta a Portfolio-nak Ginzer Ildikó, a pénzintézet vezérigazgató-helyettese. A szakember a nehéz helyzetbe került kkv-knak azt javasolja, hogy keressék a bankjukat, találjanak együtt megoldást a felmerült helyzetre: minden méretű vállalkozás megtalálhatja azt a segítséget, amire szüksége lehet.

Az elmúlt hónapok a gazdaság minden szegmensét, így a bankrendszert is komoly kihívások elé állították. Mik a gyakorlati tapasztalatok, hogy nézett ki a 2020-as év az MKB szempontjából?

Összességében elmondható, hogy az MKB Csoport sikeresen zárta a 2020-as évet, pozitív adózás utáni eredményt értünk el, ez 22 milliárd forintos korrigált adózás utáni eredményt jelentett. Jelentősen bővült a bank mérlegfőösszege, ez is azt erősíti, hogy egy tradicionálisan erős vállalati portfólióval, illetve egy szintén erős, affluens prémium ügyfélkörrel rendelkezünk. Ezek a pozitív eredmények azt is jelentették, hogy tovább erősödött a Bank – elmúlt évek során sikeresen felépített és megszilárdított – tőkehelyzete.

Amit mindenképp kiemelnék, az a rendkívül intenzív hiteloldali bővülés: közel 20 százalékkal nőtt a bank hitelállománya, ez magában foglalja a vállalati és a lakossági oldalt is. A hiteloldali erősödésben jelentős szerepet játszottak a bevezetett krízistermékek, gazdaságvédelmi intézkedések is. Ha működési oldalról nézzük, talán az egyik legfontosabb aspektus egy évvel ezelőtt az volt, hogy a pandémia okozta megváltozott körülményekre a mindennapi operációval jól és gyorsan tudjunk reagálni. Ebben szektorális összehasonlításban is jól teljesítettünk. Néhány nap alatt tudtunk közel 1200 munkavállalót otthoni munkavégzésre „átállítani”, igaz, már évekkel korábban elkezdtük megteremteni a bankban az ehhez szükséges informatikai, szervezetfejlesztési eszközöket. Rendkívül bizonytalan helyzet volt, egyikünk sem találkozott még ilyennel, de néhány nap alatt sikerült megvalósítani az átállást, anélkül, hogy ez zavarokat okozott volna a mindennapi működésünkben.

A rugalmas munkavégzésnek már voltak nálunk kialakított hagyományai, korábban is volt lehetőség home office-ra, ezt kellett kiszélesíteni, intenzívebbé tenni. Az MKB Bank néhány évvel ezelőtt felvázolt egy saját digitalizációs utat, és meghatároztuk, hogy mik azok a területek, szolgáltatások, amelyekben szeretnénk a digitalizációban élen járni, szeretnénk az ügyfelek számára is jól érzékelhető, jó minőségű, új szolgáltatásokat bevezetni. Ezt az utat 2020-ban is folytattuk, és a pandémia ezt még fel is gyorsította. Ennek keretében vezettük be a digitális fióki sorban állást, hogy az ügyfeleknek ne kelljen a fiókban várakozniuk, tudjanak időpontot foglalni online, ezzel is csökkentve a személyes kontaktusok számát és idejét.

Bevezettük a videóbank szolgáltatást, aminek az a lényege, hogy nem veszik el a személyes kapcsolat, ugyanúgy banki ügyintézők vannak az online kapcsolat másik oldalán,

de mégsem kell személyesen megjelenni a bankfiókban ahhoz, hogy bizonyos ügyköröket el tudjanak intézni az ügyfelek. Azt se felejtsük el, hogy a pandémia előtti hónapokban az Azonnali Fizetési Rendszer jelentős előrelépés volt a bankszektorban, és ebbe a digitális fejlesztési sorba illeszkedik az online személyi kölcsön is, amit szintén 2020-ban vezettünk be. Ez azt jelentette, hogy az MKB Bank adott ügyfelei hozzávetőleg 6 perc alatt teljesen online módon tudtak személyi kölcsönhöz jutni a mobilapplikáción keresztül, a nap 24 órájában.

Ezt kiegészítette számos más elem is, az ATM-hálózat teljes cseréje modern, korszerű gépparkra vagy az Apple Pay bevezetése. 2020 számos extra kihívással nehezített év volt, és még így is sokkal több feladatot meg tudtunk valósítani, mint amit tavaly év elején gondoltunk, ehhez – bizonyos szempontokból - a pandémia is hozzájárult.

Minek tulajdonítható, hogy jelentős növekedést tapasztaltak a hiteleknél? Milyen a felosztás a lakossági és a vállalati hitelek arányában?

Tavaly tavasszal, amikor megjelentek a gazdaságvédelmi hiteltermékek, célul tűztük ki magunknak, hogy az elsők legyünk a piacon a bankok között, akik valamennyi terméket elérhetővé tesznek az ügyfelek számára. Ezek a krízistermékek konkrétan az NHP Hajrá, illetve a Növekedési Kötvényprogram, az Exim Bank termékei, a Széchenyi-program termékei, illetve az MFB által nyújtott hitelprogramok. Ezek valamennyi vállalati méretben jól lefedték a pandémia miatt fellépő olyan igényeket, mint például a forgóeszköz-finanszírozás vagy a növekedési és beruházási célok igényei. Ezek valóban kedvező konstrukciók, amelyek szükségesek voltak abban a helyzetben, és látszott az ügyféloldali érdeklődésekből - a mikrovállalkozásoktól a nagyvállalatokig -, hogy van irántuk kereslet.

Ezt a növekedést segítette egyrészt az, hogy tradicionális vállalati bankként van egy régóta épülő, mély rálátásunk arra, hogy mi történik a hazai piacon, a hazai vállalkozásokkal. Úgy gondolom, hogy van egy gyors reakcióképességünk is: gyorsan tudunk reagálni, itt, helyben Magyarországon hozzuk a döntéseket - legyenek azok a termékek bevezetésével kapcsolatos stratégiai döntések vagy az egyedi ügyletekkel kapcsolatos finanszírozási kérdések. Talán az erős helyismeretnek és ennek a rugalmas döntéshozatalnak köszönhető az, hogy gyorsak tudtunk és tudunk lenni. Ez a gyorsaság pedig kifizetődőnek bizonyult, és találkozott a tavaly tavaszi periódus után egyre élénkülő kereslettel. Ez vezethetett oda, hogy egy kiemelt hiteloldali növekedést tudtunk elérni.

Lakossági hiteloldalon három kulcstermék volt, ami meghatározta az évet. A jelzáloghiteleknél azt lehetett látni, hogy a tavaszi visszaesés után az ingatlanpiaci kereslet ismét megélénkült, sőt, ha megnézzük 2021 elejét, rekordokat jelentő hónapok is előfordultak. A Babaváró hitel is nagy népszerűségnek örvendett 2020-ban is, illetve népszerűek az újonnan bevezetett családtámogatási konstrukciók, otthonfelújítási konstrukciók a hagyományos, fedezetlen személyi hitelek mellett. Egy erős hiteltermék-mix pedig jól ki tudja szolgálni ezeket az igényeket.Érdemes kiemelni a hiteltörlesztési moratórium bevezetését. Szükséges és hasznos volt tavaly az intézkedés, de tény, hogy a tavaly tavaszi bevezetése óta szektorszinten is csökkent a moratórium alá tartozó vállalkozások száma és a hitelek volumene, vagyis a vállalkozások – amelyek ezt megtehették – felelősen döntve elkezdték fizetni a hiteleiket.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a moratórium lejárta után az ügyfelek megváltozott futamidővel fognak találkozni, hiszen a futamidő nem a csak moratóriumban töltött időszakkal lehet azonos, hanem – a hitelkonstrukciótól függően - akár hosszabb is lehet. Az ügyfeleknek hasznos és szükséges előre készülni arra, hogy a futamidő változhat és arra is, hogy júliustól újra fizetendő lesz az adósságszolgálat. Azt javaslom, hogy a vállalkozások nagyon tudatosan, körültekintően tervezzenek előre: nézzék meg, hogy ez miként hat a likviditásukra az év második felétől, és ha úgy látják, hogy valamilyen addicionális segítségre, vagy a meglévő hitelkonstrukciók átalakítására van szükségük, akkor bátran keressék bankjukat.

Hogyan teljesített az MKB Bank a gazdaságvédelmi hiteltermékekben?

Az NHP kapcsán mind az MKB Bank és lízingfinanszírozási üzletágunk, az MKB-Euroleasing is erős hitelkereslettel találkozott. Ezek a termékek nemcsak a bankban elérhetők, hanem a lízingcégben is. Az NHP az egyik legszélesebb körben elérhető, jól tervezhető, kedvezményes finanszírozási lehetőség. Használható például forgóeszköz-finanszírozásra, beruházási hitelcélokra is, gyakorlatilag szektorális korlátozások nélkül. Tervezhető, hiszen a kamatterhe előre meghatározott, rejtett költségek nélküli, transzparens hiteltermékről van szó.

Az MKB-Euroleasing nagyságrendileg 7000 ügyletet finanszírozott NHP Hajrá forrásból a tavaly áprilisi indulás óta, összességében 30 milliárd forintot meghaladó az az állomány, amivel segítették a hazai vállalkozások eszközbeszerzéseit, itt mezőgazdasági, építőipari gépek, kishaszonjárművek kerültek finanszírozásra, összességében több ezer darab.

Ha pedig a teljes MKB Pénzügyi Csoportot nézzük, az NHP Hajrá indulása óta itt is elmondható, hogy több, mint 180 milliárd forint értékben kötöttünk szerződést hazai kis-és középvállalatokkal.

A legújabban bevezetett termék az MFB Pontok hálózatán az MFB-s gyorskölcsön volt, ami néhány hete elérhető. Az MKB-nak 2017 óta van MFB Pont hálózata, 32 helyen szolgáljuk ki ezzel az ügyfeleket. Ez valóban egy gyorskölcsön. Azoknál az ügyfeleknél működik hatékonyan, akiknek kisebb összegű, 10 millió forintig igénybe vehető segítségre van szükségük, rövid idő alatt. Az MFB Pontokon tavaly nagy népszerűségnek örvendett a GINOP 3.8.5 program, ami technológiai korszerűsítést célzott, ebben is több 10 milliárdos volument sikerült nyújtanunk. Ez a keret ráadásul most újra megnyílik, és elérhető válik a vállalkozások számára.

A Széchenyi-termékek összegszerűségéből adódóan – elsősorban a mikro- és kisvállalatoknál és kisebb középvállalatoknál működnek a legjobban, de nagyobb vállalkozások által is igénybe vehető és kedvezményes konstrukciójú termékek, amennyiben a finanszírozás igényelt összege a termék feltételeibe belefér.

Előzőeken túl az EXIM és MFB egyéb termékei - a néhány milliós összegtől a több milliárd forintig - is elérhetőek az MKB-nál, így minden vállalkozás megtalálhatja azt a terméket, amire szüksége van.

Sok kisvállalkozást, fontos szektorokat keményen érintettek az elmúlt hónapok, soha nem látott finanszírozási nehézségekkel néztek, néznek szembe. Mennyire igényelték a finanszírozást és a tanácsadást az elmúlt hónapokban a kkv-k?

Az MKB Bank több mint 70 éves története egy tradicionálisan erős vállalati bank története, mindig is jelentős szerepet vállaltunk a hazai kkv-k finanszírozásában.

Biztosan állítom, hogy van növekedési potenciál a hazai kkv-szektorban, figyelembe véve a nemzetgazdaságban betöltött szerepét. Az elmúlt egy évben a pandémia jelentette extra kihívások miatt nekünk is meg kellett találni azokat a módokat, hogy hogyan tudunk az ügyfelekhez közelebb kerülni, hogy jobban értsük az igényeiket, a várakozásaikat. Egészen új módszereket használtunk erre, tavaly többször végeztünk kérdőíves felméréseket a vállalati ügyfélkörünkben, kkv-knál és nagyvállalatoknál egyaránt. Arra voltunk kíváncsiak, hogyan hatott rájuk a pandémia, mi az, ami a számokon túl látszik, hogyan hatott ez a működésükre és a várakozásaikra.

Egy nagyobb tavaszi visszaesés után azt láttuk, hogy a nyár vége, ősz eleje optimistább álláspontot hozott.

Az ilyen, akár rendszeres kérdőíves felméréssel, szorosabb kapcsolattartással reagálni is jobban tudunk a vállalkozások kihívásaira, jobban értjük, hogy milyen termékekre van szükségük a cégeknek, jobban értjük, hogy a hazai vállalkozások összességében hogyan élnek ebben helyzetben, és a bankszektor hogyan tud nekik segíteni.

Gyorsan hozzá kell tennem, hogy az ügyfelek oldaláról is fokozott érdeklődést tapasztalatunk és tapasztalunk. Az a fajta szakértői, tanácsadói funkció, ami mellett mindig kiálltunk, amit a saját vállalati értékesítő kollégáinktól is elvárunk, azt jelenti, hogy egy ilyen procedúra, egy ilyen tanácsadás során jobban meg tudják találni a vállalkozások, hogy pontosan mi is az, amivel nekik leginkább segíteni tudunk, melyek azok a hiteltermékek, szolgáltatások, amik az adott helyzethez, problémakörhöz vagy fejlesztési, növekedési elvárásokhoz a leginkább passzolnak. Az elmúlt évtizedekben arra törekedtünk, hogy ezt a tanácsadói szerepet tudjuk erősíteni.

A kkv-knak azt tudom javasolni, hogy keressék a bankjukat, használják a tanácsadóknál meglévő tudást és tapasztalatot,

hiszen együtt mindig könnyebb megoldást találni egy a felmerült helyzetre vagy igényre.

A jelek szerint a digitalizáció és a vállalati fókusz tovább folytatódik, de mik lesznek még a következő hónapok prioritásai?

Mindenféleképpen folytatni szeretnénk azt a digitalizációs utat, amit elkezdtünk. Sok fejlesztés megvalósult 2020-ban, de bőven jut még feladat 2021-re is. A másik prioritás, hogy felkészüljünk a következő időszakra, a gazdaság újra indítására, segítsük a kkv-kat, hogy amennyire lehet, zökkenőmentes legyen számukra a következő időszak. Mindezt alapvetően úgy, hogy a továbbra is rendelkezésre álló gazdaságvédelmi termékekkel, vagy saját forrású hiteleinkkel segítsük a szektor megerősödését, növekedését.

Ugyanakkor azt érezzük, hogy a pandémia közelebb hozott minket az ügyfelekhez, és a következő időszakban is figyelnünk kell arra, hogy ez a szoros kapcsolat megmaradjon, hogy azokat az eszközöket, amiket a 2020-as helyzet alakíttatott ki velünk, meg tudjuk tartani a jövőben is. Minél jobban értjük az ügyfeleinket, annál jobban fogunk tudni reagálni az igényeikre, és ez összességében annál jobban segíti a kkv-szektor fejlődését, növekedését

