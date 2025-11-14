  • Megjelenítés
Újabb nagybank jelentett be 15 milliós személyi kölcsönt
Újabb nagybank jelentett be 15 milliós személyi kölcsönt

Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél - hívta fel a figyelmet a Bankmonitor.  

Ezúttal az UniCredit Banknál emelkedik meg a személyi hitel maximális összege. A pénzintézetnél november 15-től már 15 millió forintot is igényelhetnek az érdeklődők. Jelenleg legfeljebb 12 millió forintot tudnának felvenni az érdeklődők a banktól a legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli kölcsönből – írja a Bankmonitor.

A bank elvárja az igénylőtől, hogy legalább nettó 600 ezer forintos fizetéssel rendelkezzen abban az esetben, ha 12 millió forintnál magasabb összeget szeretne felvenni. A banknál eddig is kaphattak 15 millió forintot azok az érdeklődők, akik olyan cégnél dolgoznak, amellyel külön megállapodása van a pénzintézetnek. Holnaptól azonban már

bárki számára elérhetővé válhat a kérdéses hitelösszeg.

Több bank lépett már

A múltban a bankok sorra jelentették be, hogy megemelik a maximális kölcsönösszeg nagyságát. Jelenleg az alábbi bankoknál lehet akár 15 millió forint összegű személyi kölcsönt igényelni:

