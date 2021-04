A következő hetekben dőlhet el a moratórium sorsa, amely közel 2000 milliárd forint problémás hitelt fed el az MNB szerint

A témával kiemelten foglalkozunk április 29-ei Lakossági Hitelkockázatok & Behajtás Meetupunkon. Regisztráció itt!

Milyen hatással volt a lakossági ügyfelek fizetőképességére a koronavírus-válság Magyarországon?

Ez az a kérdés, amire nagyon sokan próbálnak jelenleg is választ találni. Egyelőre nem tudjuk pontosan, ugyanis a moratórium – miközben sokaknak nagy segítséget jelent – egyben el is takarja azt, ha valakinek fizetési nehézségei lennének.

Friss becslésünk szerint a teljes fennálló lakossági hitelállomány nagyjából 10 százaléka, a jelzáloghitelek 9 százaléka esetében beszélhetünk jelentősen megemelkedett hitelkockázatról.

Fontos kiemelni, hogy ezen adósok közül nem fog mindenki ténylegesen késedelembe esni, de esetükben számíthatunk arra, hogy az adósságszolgálat teljesítése nehézségekbe ütközik majd a moratórium lejártát követően.

Mi a helyzet a vállalati ügyfélkör fizetőképességét tekintve a koronavírus-válság közepette? Mely szegmensekben nagyobb a baj, hol stabil a vállalati adósságszolgálat?

A vállalati szegmensben a hitelállomány 12 százalékát fedik le azok a sérülékeny cégek, ahol potenciálisan problémákra számítunk.

Három szempont alapján vizsgálódtunk: a cég tevékenysége mennyire érzékeny a koronavírus gazdasági hatásaira, a vállalat mérlege mennyire volt kifeszített a járvány megjelenése előtt, valamint hogy a cég részt vesz-e a moratóriumban. A legsérülékenyebb cégek, nem meglepetés, a járványhelyzet által leginkább érintett ágazatokból kerülnek ki, mint amilyen a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat.

A fizetőképességnél jelentkező problémákból mennyit fedhet el a törlesztési moratórium, amely jelen állás szerint június végén véget is érhet? Összességében milyen hatással volt eddig a moratórium a lakossági és a vállalati hitelezésre?

A moratórium alatt az adósok nem eshetnek késedelembe az adósságszolgálattal, így a probléma jelentős részét elfedi a program. A probléma nagyságrendjére természetesen lehet becsléseket és előrejelzéseket tenni az egyéb elérhető információk alapján, ahogy mi is tettük, és ahogy a bankok is teszik, ezt el is várjuk tőlük.

A program hatása igen jelentős volt mind a vállalati, mind a háztartási hitelezésben. 2020-ban a hazai hitelállomány jelentős mértékben bővült, nemzetközi összehasonlításban is, amiben a moratórium törlesztéseket visszafogó hatásának érdemi szerepe volt. Kérdőíves felmérésünk alapján, a moratórium hatására felszabaduló összeget a vállalati adósok elsősorban munkavállalóik bérének kifizetésére, illetve egyéb likviditás hiányos helyzetük orvoslására használták fel, míg a háztartási adósok meghatározó hányada alapvető megélhetési célokra fordította. Ahol a járvány gazdasági hatásai átmenetinek bizonyulnak, ott a moratórium sok nehézségtől menti meg az adósokat. Természetesen, akiknél tartósak a problémák, ott a moratórium sem jelent megoldást.

A magyar már most is a világ egyik leghosszabb időre szóló moratóriuma. Hogyan lenne célszerű kivezetni? Egy egy lépéses kivezetés nem okozhat sokkot az adósoknak és általában véve a gazdaságnak?

A moratórium sikeres és népszerű válságkezelő intézkedésnek tekinthető: 2021 januárjában is még mintegy 1,3 millió háztartási ügyfél és közel 40 ezer vállalkozás élt a törlesztési szünet lehetőségével. A moratórium azonban átmeneti likviditási sokkot tud kezelni, tartós fizetési nehézségre nem megoldás, abban más eszközök, kiemelten banki átstrukturálások tudnak segíteni és rugalmasan kezelni a problémát. Emellett azt is látjuk, hogy sokaknak most sem okozna egyáltalán gondot kilépni a moratóriumból. Ők azonban nem feltétlenül tekinthetők potyautasnak, hiszen a járvány miatt elképesztő mértékű bizonytalanság uralkodott az elmúlt egy évben.

A törlesztési szünet minden adós esetében jelentős segítséget nyújtott a gazdasági visszaesés fékezésében: az MNB legfrissebb kérdőíves felmérése szerint sokan belföldi fogyasztásra, a vállalkozások pedig munkabérre, szállítói tartozásokra költötték a megmaradó összeget. Bár a sikeres oltási program hatására mára látszik az alagút vége, a fokozatos kilábalás még épp hogy elkezdődött, így bizonytalan, hogy a moratórium júniusi lezárásáig pontosan milyen állapotba kerül a gazdaság.

Ennek megfelelően a moratórium jövőjéről is a következő hetek adatainak függvényében lesz szükséges a részletszabályokra is kiterjedő döntést hozni.

Azt azonban most is kijelenthetjük, hogy egy olyan biztos megoldásra van szükség, amely a pénzügyi stabilitási célokkal és a bankszektor hitelezési kapacitásának fenntartásával is összhangban van.

A címlapkép forrása: Getty Images.