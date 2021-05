Sikerült eddig elkerülni a bedőléseket, de nem látszik, mekkora a baj a bankoknál

Szalai Péter, KPMG Cikk mentése Megosztás

A COVID-19 nyomán kialakuló válság a bankokat sokkal jobb állapotban érte, mint a 2008-as krízis. Tőkeellátottságuk a legjobb minőségű tőkeelemeket nézve is 15% körül volt az EU-ban, szemben a 2009-es 9 százalékkal. Likvid eszközeik aránya is jóval az elvárt felett volt, Magyarországon például a likviditásfedezeti ráta 150% volt (100 az elvárt), ami azóta is tovább emelkedett. A szektor és a felügyeletek összehangoltan és gyorsan cselekedtek - írja elemzésében Szalai Péter, a KPMG igazgatója.