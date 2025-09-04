  • Megjelenítés
Pókos Gergely: a fenntarthatóbb jövőért tenni nem 100 méteres síkfutás, hanem maratonfutás
Pókos Gergely: a fenntarthatóbb jövőért tenni nem 100 méteres síkfutás, hanem maratonfutás

Elkezdődött a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia. A fenntarthatóság, bár a nemzetközi gazdasági- és politikai kihívások sokasodnak, továbbra is kiemelt figyelmet kap az Európai Unióban, így Magyarországon is. A beruházások, az energiahatékonyság növelése, illetve az energiafelhasználási szokásokat alapjaiban átrendező energiaátmenet rendkívül költséges folyamat, amelyek finanszírozása nem csak uniós és állami hatáskör, hanem a bankszektor számára is komoly feladat, ugyanakkor hatalmas lehetőség is. A bankok szerepéről, az OTP Bank fenntarthatósági céljairól és az edukáció korlátairól Pókos Gergely, a bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója tartott előadást.

"A fenntarthatóságért tenni nem egy 100 méteres síkfutás, hanem maratonfutás. Nem csak akkor kell vele foglalkozni, amikor mindenkit ez érdekel, hanem különösen akkor, amikor egy kicsit mintha lekerülne a napirendről" - fogalmazott Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián. Hozzátette, hogy attól függetlenül, hogy a téma esetleg kevésbé van jelen a napi sajtóban, a környezetünk továbbra is melegszik, változik a klíma, és tennünk kell azért, hogy fenntartható jövőt alkossunk.

Bár a helyzet nem kilátástalan, szembe kell nézni azzal, hogy 2025-ben a korábban meghatározott 1,5 fokos felmelegedési szint gyakorlatilag elérhetetlenné kezd válni. Az ENSZ éves Emissions Gap Report jelentése alapján a realitás inkább a 2-3 fokos felmelegedés közötti sáv. Ugyanakkor fontos látni, hogy a jelenlegi erőfeszítéseknek is van hatása, hiszen ezek az értékek az elmúlt években csökkentek a korábbi előrejelzésekhez képest.

Ebben a bankoknak, főként finanszírozói tevékenységükön keresztül komoly szerepe volt és lesz is.

Az OTP Bank konkrét vállalásokat tett a fenntarthatóság területén. A legfontosabb eszköz a zöld hitelezés, vagyis olyan projektek és beruházások finanszírozása, amelyek fenntartható célokat szolgálnak. A bank ambiciózus célt tűzött ki: 2025 végére 1500 milliárd forintnyi zöld hitelállományt kívánnak felépíteni a csoportban, amit minden bizonnyal el is fognak érni. A zöldhitel portfólió elsősorban megújuló energiatermeléshez, ingatlanberuházásokhoz és elektromobilitáshoz kapcsolódó beruházásokból áll össze, bár ez utóbbi területen a fejlődés lassabb a vártnál, míg az energiatermelés gyorsabban alakul át.

A bank erőfeszítéseit nemzetközi elismerés is övezi: a Global Finance 2024-ben globális díjat ítélt az OTP-nek a fenntarthatósági transzparencia területén. Fontos azonban kiemelni, hogy a transzparencia, az átláthatóság és az őszinteség nem ugyanaz.

Az információ nem egyenlő az igazsággal"

– idézte Yuval Noah Harari történészt, írót, rámutatva, hogy a puszta adatközlés nem feltétlenül jelent valós tudást vagy megértést.

Az OTP konkrét célkitűzéseket is megfogalmazott a finanszírozott kibocsátások csökkentésére. 2023-ban a bank finanszírozásának szénintenzitása 219 gramm/euró volt, amit 2030-ra 154 grammra, vagyis mintegy 30%-kal kívánnak csökkenteni. A végső cél, összhangban az általános elvárásokkal, hogy 2050-re ez az érték nettó nullára csökkenjen.

A bank teljes finanszírozott üvegházhatású gázkibocsátása közel 25 millió tonna szén-dioxid ekvivalens volt, ami megfelel egy közepes európai ország, például Horvátország éves kibocsátásának.

A kibocsátásszámításnak azonban vannak komoly korlátai is. A teljes finanszírozott kibocsátásból csak mintegy 8 millió tonna az, amit relatíve pontosan látnak és biztos számításokat tudnak végezni. A nagyobb rész szuverén kitettséghez, illetve vállalati Scope 3 kibocsátáshoz kapcsolódik, amelyek számítása sokkal spekulatívabb. Ezért a fókusznak azokon a területeken kell lennie, amelyek közelebb vannak a bankhoz, és amelyeket közvetlenebbül tud befolyásolni.

Az OTP három fő területen lát lehetőséget jelentős hatás elérésére: a zöld hitelezés és az átmenet finanszírozása (különösen az energiarendszerek, közlekedési rendszerek és ingatlanállomány megújítása terén); a nagy kibocsátók kezelése, ahol a helyettesíthetőség a kulcskérdés; valamint az ügyfelek edukációja. Ez utóbbiban az OTP mobilbank applikációban elérhető karbonlábnyom-számító is kiemelt szerepet kap, de figyelmeztetett, hogy

az edukáció szerepét nem szabad túlbecsülni.

Összefoglalva, Pókos Gergely arra biztatott, hogy folytassák a "maratont" a fenntarthatóság területén, ne bizonytalanítsa el őket, ha a téma időnként háttérbe szorul a napi politikában vagy a sajtóban. Legyenek kritikusak a jelentésekkel és számokkal kapcsolatban, és törekedjenek arra, hogy ne csak transzparensen, hanem őszintén is tudjanak beszélni erről a témáról. "Ami gazdaságilag fenntartható, az tud később környezetileg is fenntartható lenni" - zárta gondolatait.

