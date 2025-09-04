Pókos Gergely: a fenntarthatóbb jövőért tenni nem 100 méteres síkfutás, hanem maratonfutás

"A fenntarthatóságért tenni nem egy 100 méteres síkfutás, hanem maratonfutás. Nem csak akkor kell vele foglalkozni, amikor mindenkit ez érdekel, hanem különösen akkor, amikor egy kicsit mintha lekerülne a napirendről" - fogalmazott Pókos Gergely, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóság ügyvezető igazgatója a Portfolio Sustainable World 2025 konferencián. Hozzátette, hogy attól függetlenül, hogy a téma esetleg kevésbé van jelen a napi sajtóban, a környezetünk továbbra is melegszik, változik a klíma, és tennünk kell azért, hogy fenntartható jövőt alkossunk.
Bár a helyzet nem kilátástalan, szembe kell nézni azzal, hogy 2025-ben a korábban meghatározott 1,5 fokos felmelegedési szint gyakorlatilag elérhetetlenné kezd válni. Az ENSZ éves Emissions Gap Report jelentése alapján a realitás inkább a 2-3 fokos felmelegedés közötti sáv. Ugyanakkor fontos látni, hogy a jelenlegi erőfeszítéseknek is van hatása, hiszen ezek az értékek az elmúlt években csökkentek a korábbi előrejelzésekhez képest.
Ebben a bankoknak, főként finanszírozói tevékenységükön keresztül komoly szerepe volt és lesz is.
Az OTP Bank konkrét vállalásokat tett a fenntarthatóság területén. A legfontosabb eszköz a zöld hitelezés, vagyis olyan projektek és beruházások finanszírozása, amelyek fenntartható célokat szolgálnak. A bank ambiciózus célt tűzött ki: 2025 végére 1500 milliárd forintnyi zöld hitelállományt kívánnak felépíteni a csoportban, amit minden bizonnyal el is fognak érni. A zöldhitel portfólió elsősorban megújuló energiatermeléshez, ingatlanberuházásokhoz és elektromobilitáshoz kapcsolódó beruházásokból áll össze, bár ez utóbbi területen a fejlődés lassabb a vártnál, míg az energiatermelés gyorsabban alakul át.
A bank erőfeszítéseit nemzetközi elismerés is övezi: a Global Finance 2024-ben globális díjat ítélt az OTP-nek a fenntarthatósági transzparencia területén. Fontos azonban kiemelni, hogy a transzparencia, az átláthatóság és az őszinteség nem ugyanaz.
Az információ nem egyenlő az igazsággal"
– idézte Yuval Noah Harari történészt, írót, rámutatva, hogy a puszta adatközlés nem feltétlenül jelent valós tudást vagy megértést.
Az OTP konkrét célkitűzéseket is megfogalmazott a finanszírozott kibocsátások csökkentésére. 2023-ban a bank finanszírozásának szénintenzitása 219 gramm/euró volt, amit 2030-ra 154 grammra, vagyis mintegy 30%-kal kívánnak csökkenteni. A végső cél, összhangban az általános elvárásokkal, hogy 2050-re ez az érték nettó nullára csökkenjen.
A bank teljes finanszírozott üvegházhatású gázkibocsátása közel 25 millió tonna szén-dioxid ekvivalens volt, ami megfelel egy közepes európai ország, például Horvátország éves kibocsátásának.
A kibocsátásszámításnak azonban vannak komoly korlátai is. A teljes finanszírozott kibocsátásból csak mintegy 8 millió tonna az, amit relatíve pontosan látnak és biztos számításokat tudnak végezni. A nagyobb rész szuverén kitettséghez, illetve vállalati Scope 3 kibocsátáshoz kapcsolódik, amelyek számítása sokkal spekulatívabb. Ezért a fókusznak azokon a területeken kell lennie, amelyek közelebb vannak a bankhoz, és amelyeket közvetlenebbül tud befolyásolni.
Az OTP három fő területen lát lehetőséget jelentős hatás elérésére: a zöld hitelezés és az átmenet finanszírozása (különösen az energiarendszerek, közlekedési rendszerek és ingatlanállomány megújítása terén); a nagy kibocsátók kezelése, ahol a helyettesíthetőség a kulcskérdés; valamint az ügyfelek edukációja. Ez utóbbiban az OTP mobilbank applikációban elérhető karbonlábnyom-számító is kiemelt szerepet kap, de figyelmeztetett, hogy
az edukáció szerepét nem szabad túlbecsülni.
Összefoglalva, Pókos Gergely arra biztatott, hogy folytassák a "maratont" a fenntarthatóság területén, ne bizonytalanítsa el őket, ha a téma időnként háttérbe szorul a napi politikában vagy a sajtóban. Legyenek kritikusak a jelentésekkel és számokkal kapcsolatban, és törekedjenek arra, hogy ne csak transzparensen, hanem őszintén is tudjanak beszélni erről a témáról. "Ami gazdaságilag fenntartható, az tud később környezetileg is fenntartható lenni" - zárta gondolatait.
Címlapkép forrása: Portfolio
Otthon Start: kiderült, milyen lakásokat keresnek a hitelfelvevők
Az ingatlan.com osztotta meg részletesen az adatait.
Ítélet született: egyelőre marad a vitatott adatcsere-rendszer az EU és az USA között
Döntött a Törvényszék.
Teljesen megváltozott az oroszok taktikája: ezzel minden borulhat Ukrajnában
Katonai szakértő beszélt erről.
Otthon Start: ekkora lakáskeresletet még a legtapasztaltabb ingatlanközvetítők se láttak
Történelmi rekordot állított be a Duna House lakáspiaci keresletindexe.
Zuhan a Porsche árfolyama - Kikerül a DAX indexből
Visszasorolják az MDAX-ba.
Úgy tűnik, a fél világ félreértette Trump legfrissebb vámfenyegetéseit
Lehet, hogy egyáltalán nem az EU-ra gondolt, amikor újabb korlátozásokat lengetett be.
Légy Te az év pénzügyi vezetője! Már csak egy hétig lehet nevezni a CFO of the year 2025 díjra
Idén is díjazzuk a vállalatok legjobb pénzügyi-gazdasági vezetőit.
Új malac a karámban? - Francia kockázatok Európában
Franciaországban ismét nő a politikai kockázat: a kormányfő bizalmi szavazást kért maga ellen, miközben 43,8 milliárd eurós megszorító csomag készül. A francia-német kötvényhozam-spread 8
Kell-e új nevet adni az évszakoknak a klímaváltozás miatt?
Az évszakok rendjét, amelyet a modernitás és a globalizáció uniformizált, az antropocén éghajlati változásai fokozatosan felülírják.
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?
Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel
Fenntartási jelentés: a KFI projektek láthatatlan aknái az EPTK-ban
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Fenntartási jelentés a KFI pályázatoknál: így kerüld el az EPTK buktatóit
Akinek KFI projektje van, nem dőlhet hátra: itt az idő a fenntartási jelentések világával szembenézni.
Az ChatGPT is Redditezik - Az AI ugyanonnan tájékozódik, ahonnan mi
Az AI csak rendszerezi és újracsomagolja azt a kollektív zajt, amit mi nap mint nap a netre hordunk, kicsit ijesztő is nézni, milyen forrásokból dolgozik.... The post Az ChatGPT is Redditezik - Az A
Az UniCreditnél is kedvező kamat mellett érhető el az Otthon Start hitel
Szeptember elsejétől az UniCredit Banknál is elérhető a kedvező kamatozású Otthon Start hitel. A bank kamatkedvezménnyel, jóváírással és díjelengedéssel is várja az érdeklődőket. Az Uni
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Összefognak az új világrend erős emberei − Mi lesz ebből, ki állitja meg őket?
Erősödőben Kína bűvköre.
Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése
Az extrém áringadozások háttere egyáltalán nem egyértelmű.
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Elindult az Otthon Start.