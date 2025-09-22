Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology

A Banking Technology konferencia immár egy évtizede szolgál a bankszektor, az IT-ipar és a fintech cégek meghatározó szellemi műhelyeként. Az idei rendezvény különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen az AI-forradalom hatásait járja körül, amely várhatóan gyökeresen átalakítja a bankok működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiáit. Előadóink lesznek:
A résztvevők első kézből értesülhetnek arról, hogy mely banki területeken lehet számítani az AI térnyerésére, hogyan segíthet a költségcsökkentésben és a hatékonyabb működésben. Emellett szó lesz a hazai bankok digitális átalakulásáról, a legújabb pénzforgalmi trendekről, valamint a kiberbiztonság és a csalások elleni védekezés aktuális kérdéseiről is.
A konferencia egyedülálló lehetőséget kínál a networking-re is, hiszen a bankszektor vezető szakemberei, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-cégek képviselői mind jelen lesznek, hogy megosszák gondolataikat és tapasztalataikat a bankszektort érintő kulcsfontosságú üzleti és informatikai kérdésekben.
A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:
- A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása, különös tekintettel a fintechek, neobankok és digitális inkumbensek szerepére
- Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
- Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
- Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a Qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
- A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
- Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre
- A digitális állam és a digitális bankolás kapcsolata
A Banking Technology 2025 konferencia tehát nemcsak a jubileumi tizedik alkalom miatt lesz különleges, hanem azért is, mert a pénzügyi szektor jövőjét meghatározó legfontosabb trendeket és kihívásokat tárgyalja majd. A résztvevők számára ez kiváló alkalom lesz arra, hogy naprakész információkhoz jussanak, inspirálódjanak, és új kapcsolatokat építsenek ki az iparág meghatározó szereplőivel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kritikus helyzet az acéliparban
Hamarosan léphet az EU.
A forint máris letörte a 390-es szintet, de meddig tarthat a lendület?
Két fontos tényező miatt cibálhatják meg a devizapiacokat.
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
A banki AI-fejlesztések és a fintech verseny lesz a fókuszban.
Kiszálltak Buffették a hazánkban is aktív kínai óriásból
2008-ban kezdtek befektetni, most véget ért egy korszak.
Óriási dolgot tehet a Covid-vakcina gyártója!
Ez mindent megváltoztathat.
Ingyen adja a szigetelőanyagot a Masterplast - Új program indul
Az MVM-mel kötött 18 milliárd forintos szerződésnek köszönhetően.
Olyan heti sorozat indult el, amit 2000 óta ritkán látni – most dőlhet el a forint és a piacok sorsa
Mindezt csak tetézi, hogy kedden az MNB is kimondja ítéletét.
Boldog születésnapot, 6,5%-os alapkamat! Meddig marad az MNB szigora?
Egy éve nem változott a kamat.
Az AI nyertesei és vesztesei: Magyarország hátulról az ötödik
A mesterséges intelligencia rohamos terjedése alapjaiban formálja át a gazdasági növekedésről szóló várakozásokat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy az AI milyen csatornákon keresztül járulhat ho
Végre egy komoly grafikon
Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szeretünk benne és amit sokszor fejlődése korlátának tekintünk. Közép-Európa sajá
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A társasági adó egy érdekes állatfaj
Az elmúlt héten élénk párbeszéd és találgatás indult az esetleges TAO-emelésről, ezért megkérdeztük Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát - lentebb a válaszai. The po
Rekordroham: 152 ezer háztartás rohanhat az Otthon Start hitelért a következő fél évben
A GKI friss felmérése szerint a lakosság 8,2%-a készül igénybe venni az új támogatott hitelt. De kik tervezik igényelni a kedvező lakáshitel programot? Milyen rekordok dőltek már meg az első
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valamelyest. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók..
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a medencébe kerül, a reggelinél pedig pontosan annyit főznek, amennyit val
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Semmi sem állítja meg a forint dicsőséges menetelését?
Lehet még erősebb a hazai fizetőeszköz?
Szinte naponta hagyják abba a tejtermelést a kis tehenészetek
2800-3000 gazdaság maradt a tízezres nagyságrendből.
Megjött az év egyik legjobban várt döntése – Mit várhatnak ettől a befektetők?
Jöhet a kamatcsökkentési ciklus?