A forint máris letörte a 390-es szintet, de meddig tarthat a lendület?

Az ázsiai kereskedési időszakban visszafogottabb volt a devizapiaci mozgás a múlt heti volatilis időszak után, amikor számos jegybank, köztük a Fed, a Bank of England (BoE) és a Bank of Japan (BOJ) is kamatdöntést hozott.
A jen 0,2%-kal gyengült 148,26-ra a dollárral szemben, részben elveszítve pénteki nyereségét, amelyet a BOJ szigorúbb hangvétele okozott, ami egy közeljövőbeli kamatemelés lehetőségét vetítette előre.
A font eközben kéthetes mélypontra, 1,3453 dollárig süllyedt.
A brit államadósság növekedése és a BoE kamatdöntése hozta az intenzívebb gyengülést, amely rávilágított a növekedés és infláció közötti egyensúlyozás nehézségeire.
A szélesebb piacon a dollár folytatta múlt heti erősödését a Fed kamatcsökkentését követő kezdeti esés után, és enyhén emelkedett a devizakosárral szemben 97,78-ra.
Az euró 0,15%-kal gyengült 1,1731 dollárra.
A héten számos Fed-tisztviselő, köztük Jerome Powell elnök is beszédet tart, a befektetők pedig szorosan figyelik majd a gazdaságról és a Fed függetlenségéről alkotott véleményüket. A nyilatkozatdömping már a hétvégén elkezdődött, Stephen Miran új Fed-kormányzó, aki Donald Trump elnök emberének tartanak, már pénteken független döntéshozóként próbálta pozícionálni magát. Amire azért is volt szüksége, mert a szeptemberi ülésen nagyobb, 50 bázispontos kamatcsökkentés mellett szavazott. Miran hétfőn részletesen kifejti álláspontját egy beszédben.
A jüan enyhén erősödött 7,1136-ra a dollárral szemben, amit az enyhülő kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek és Kína döntése támogatott, hogy változatlanul hagyja irányadó hitelkamatait.
Erősödéssel kezdi a forint a napot, az euróhoz képest az árfolyam már az eddig fontos támaszként funkcionáló 390-es szint alatt van, pedig hajnalban 390,75 fölött is járt a kurzus. Leginkább az EUR/USD devizapár változásait követte le a magyar deviza, de közben az elmúlt időszak erősödésében a carry trade vonzereje is erősen szerepet játszott, ami a héten még lendületben tarthatja a forintot.
A dollárhoz képest is volt egy mérsékeltebb gyengülés a reggeli órák előtt, 333 közelébe ment a kurzus, ahonnan aztán visszakorrigált 332,2-ig, ami lényegében a nyitószint.
Igazán sok piacmozgató nem érkezik ma: magyar szempontból a legfontosabb, hogy a júliusi államháztartási adatok részleteivel jelentkezik a Nemzetgazdasági Minisztérium, ami a deficit alakulásáról ad majd részletesebb képet. Délután az USA-ból érkezik a chicagói Fed-index, utána pedig az euróövezeti fogyasztói bizalomról kapunk majd képet.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
