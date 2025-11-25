Megugrott a bankok profitja Amerikában, de bizonyos hiteleknél túl sok a bedőlés

Az amerikai bankszektor nyeresége 2025 harmadik negyedévében 13,5%-kal 79,3 milliárd dollárra emelkedett - írja a Reuters.

A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság (FDIC) közölte, hogy az előző negyedévhez képest regisztrált 13,5%-os profitnövekedés főként a nem kamatjellegű bevételek bővülésének és az alacsonyabb céltartalékoknak köszönhető. A második negyedévben magasabb céltartalék-képzést jelentettek ennél, főként a Capital One és a Discover Financial összeolvadásának lezárása miatt.

A felügyelet szerint a bankszektor összességében továbbra is egészséges, ugyanakkor egyes hiteltípusoknál történelmileg magas a késedelmes állomány.

Különösen a kereskedelmi ingatlan-, az autó- és a hitelkártyahiteleknél látható ez a nyomás.

A 250 milliárd dollárnál nagyobb eszközállományú bankoknál a nem saját használatú kereskedelmi ingatlanhitelek késedelmi rátája 4,18% volt. Ez a tavalyi 4,99%-os csúcsról csökkenést jelent, de még mindig jóval a járvány előtti, 0,59%-os átlag felett maradt.

Az összesített késedelmi ráta 1,49%-on stagnált a teljes hitelállományhoz viszonyítva, ami továbbra is a járvány előtti, 1,94%-os átlag alatt van.

"A bankszektor továbbra is erős tőke- és likviditási helyzetben van, ami támogatja a hitelezést és véd a potenciális veszteségekkel szemben" – mondta előre elkészített nyilatkozatában Travis Hill, az FDIC megbízott elnöke.

A betétállomány zsinórban az ötödik negyedévben bővült. Ezt 88,6 milliárd dollárnyi új nem biztosított betét támogatta, ami 1,1%-os növekedés az előző negyedévhez képest.

A "problémás" bankok – vagyis az alacsony felügyeleti besorolású intézmények – száma kettővel, 57-re mérséklődött, miközben az országban működő bankok teljes száma 42-vel csökkent felvásárlások vagy összeolvadások miatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images