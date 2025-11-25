  • Megjelenítés
Olyan történt az olajjal, amit bő két éve nem láttunk
Az iráni nyersolaj tengeri tárolása két és fél éves csúcsra emelkedett, miközben Kína kereslete csökkent, de az OPEC-tag exportja továbbra is magas szinten maradt - közölte a Bloomberg.

A Kpler hajózási adatszolgáltató cég adatai szerint

jelenleg körülbelül 52 millió hordó iráni olaj van úszó tárolókban, ami 2023 májusa óta a legmagasabb érték.

Ennek nagyjából fele Malajzia partjainál található. Ez a mennyiség közel kétszerese az egy hónappal ezelőttinek, és jelentősen meghaladja a januári 5-10 millió hordós szintet.

A felhalmozódás következtében az olyan olajfajták, mint az Iran Light árengedménye kiszélesedett, és akár 8 dolláros hordónkénti diszkontot is elért az ICE Brent árához képest a piaci szereplők szerint. Ez jelentős növekedés az augusztusi körülbelül 4 dolláros árkülönbséghez képest.

A globális olajpiac jelenleg telítve van nyersolajjal, mivel az OPEC+ lazít a kínálati korlátozásokon, miközben más termelők is folyamatosan növelik a kitermelést.

Az iráni készletek növekedése további nyomást gyakorolhat az árakra

- a Brent olaj jegyzése, amely a globális referenciaérték, idén már több mint 15%-kal csökkent. A szankciók ellenére az iráni export hét éve nem látott ütemben zajlik.

Kína az iráni nyersolaj fő felvevője, ezen belül is a magánfinomítók - az úgynevezett teapotok - a vezető importőrök. Jelenleg azonban ezek a feldolgozók kimerítették a külföldi szállítmányok fogadásához szükséges hivatalos kvótáikat, ami csökkentette keresletüket az iráni olaj iránt.

Emellett az Egyesült Államok által nemrégiben bevezetett szankciók egyes kulcsfontosságú kínai terminálokra, mint például a Rizhao kikötőre - amely az iráni nyersolaj egyik fő belépési pontja - akadályozták a rakományok kirakodását, ami arra kényszerített egyes hajókat, hogy alternatív kikötőkbe irányítsák át szállítmányaikat.

Címlapkép forrása: Shutterstock

