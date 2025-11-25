Minden ötödik dolgozójától megválik az egykor Magyarországot is megjárt bank

Az ABN Amro 2028-ig 5200 teljes munkaidős állást szüntet meg, hogy csökkentse költségeit és alapvető üzletágaira összpontosítson - írja a Reuters.

A teljes munkaerő-állomány

több mint egyötödének megfelelő csökkentés minden üzletágat érint.

Ide tartoznak a nemrég megszerzett Hauck Aufhäuser Lampe és NIBC Bank egységei is – mondta a Reutersnek Marguerite Bérard vezérigazgató.

A bank tőkepiaci napja előtt kiadott közlemény hatására az ABN Amro részvényei a nyitásban több mint 4%-ot emelkedtek.

A csoport bejelentette az Alfam nevű személyi hitelüzletág eladását is a hazai versenytárs Rabobanknak, és közölte, hogy a vállalati banki üzletágban a kockázattal súlyozott eszközök állományát a következő három évben 10 milliárd euróval mérsékli. Az Alfam értékesítése várhatóan 5 bázisponttal javítja az ABN Amro elsődleges alapvető tőke (CET1) mutatóját annak ellenére, hogy mintegy 100 millió eurós könyv szerinti veszteséggel számolnak.

A 2028-ig szóló terv részeként a bank legalább 12%-os sajáttőke-arányos megtérülést céloz, a megtermelt nyereség akár 100%-át is a részvényeseknek kívánja kifizetni.

További cél a 10 milliárd eurót meghaladó bevétel és a 13,75% feletti CET1-ráta.

Az ABN Amro piaci értéke mintegy 16 milliárd euró, a hitelintézet az elmúlt két évben az európai bankrészvények ralijának egyik legnagyobb nyertese volt. A korábban magas, de azóta mérséklődő kamatszint és a továbbra is erős eredmények miatt az euróövezeti bankok jelentős tőkét halmoztak fel egy, a konszolidációra érett szektorban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Octavian Lazar