Súlyos vádak a Deutsche Bank ellen: egy volt alkalmazott robbantotta ki a botrányt

Az Európai Központi Bank (EKB) rákérdezett a Deutsche Banknál, hogy a pénzintézet valóban
alulértékelte-e a mérlegében szereplő kockázatokat, és ezzel félrevezető képet adott-e pénzügyi erejéről
– mondták a Financial Timesnak az ügyet ismerő források. A felügyelet egy volt munkatárs, Dario Schiraldi bejelentéseit vizsgálja, aki a bank "nettósítási" gyakorlatait kifogásolja, és polgári pert is indított korábbi munkáltatójával szemben.
A nettósítás során egy intézmény bizonyos egymással szembemenő követeléseket és kötelezettségeket összevon, és csak a különbséget (nettó pozíciót) mutatja ki vagy veszi a tőkekövetelmény-számításnál figyelembe. A túlzott nettósítás elrejtheti a valódi kockázatot a felügyelet elől, kevésbé tűnhet sérülékenynek a bank, mint amilyen valójában, illetve a tőkekövetelmény (mennyi saját tőkének kell fedeznie a kockázatokat) mesterségesen alacsonyabb lehet.
Az elmúlt hónapokban az EKB megkereséseket küldött a Deutsche Banknak a nettósítás kapcsán, a tőkeszabályok és a fedezetkezelés értékelésének részeként. Egy, a folyamatot ismerő személy szerint ezek a megkeresések több hitelintézetnél végzett szokásos felülvizsgálat részét képezték. Azóta az EKB elkezdte áttekinteni Schiraldi múlt hónapban a központi bankhoz eljuttatott levelében foglalt állításokat is. A források szerint a felügyelet még nem döntött arról, indít-e formális eljárást a bejelentés nyomán.
Schiraldi szerint a Deutsche Bank mérlegét "agresszív nettósítási és mérlegen kívüli elszámolási technikák" torzították "jelentős mértékben".
Állítása alapján a nettósítás használata felduzzasztotta a bank tőke- és tőkeáttételi mutatóit, és "félrevezető képet festett a bank pénzügyi szilárdságáról a szabályozók és a piacok felé". A levél szerint ez a gyakorlat "több mint 200 milliárd euróval" csökkentette a bank 2024-es pénzügyi kimutatásaiban szereplő tőkeáttételi kitettségeket. A Deutsche Bank teljes kitettsége szeptember végén 1300 milliárd euró volt, Common Equity Tier 1 (CET1) mutatója szeptember végén 14,5 százalék volt, meghaladva a bank belső célértékét és a minimális szabályozói szintet is.
A Deutsche Bank közölte: "
A nettósítást a vonatkozó számviteli standardoknak megfelelően, és az iparági gyakorlattal összhangban alkalmazzuk.
Az EKB nem kívánta kommentálni az ügyet a brit lapnak. A Financial Times cikke szerint Schiraldi és a Deutsche Bank között a fentiektől függetlenük több peres ügy is folyamatban van, ezekről a Portfolio is beszámolt:
Címlapkép forrása: Shutterstock
Havazás Magyarországon: olyan hír érkezett, ami sokaknak csalódás lesz
Erre lehet számítani.
Olyan történt az olajjal, amit bő két éve nem láttunk
Mi áll a háttérben?
Visa: háromszor nagyobb eséllyel válik csalás célpontjává, aki bedől az AI-tartalomnak
A hatás túlmutat a pénzügyi veszteségen.
Stagnált a német gazdaság
Az export gyengélkedése fékezte az országot.
Titkos tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban: a Pentagon az orosz és az ukrán féllel is leül
Egyelőre nem tudni, Moszkva és Kijev között is lesz-e megbeszélés.
Ádáz küzdelem zajlik a befektetők pénzéért, váratlan helyre zúdultak a súlyos milliárdok
Ez már a tőzsdei korrekció előszele?
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.