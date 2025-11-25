Súlyos vádak a Deutsche Bank ellen: egy volt alkalmazott robbantotta ki a botrányt

Az Európai Központi Bank (EKB) rákérdezett a Deutsche Banknál, hogy a pénzintézet valóban

alulértékelte-e a mérlegében szereplő kockázatokat, és ezzel félrevezető képet adott-e pénzügyi erejéről

– mondták a Financial Timesnak az ügyet ismerő források. A felügyelet egy volt munkatárs, Dario Schiraldi bejelentéseit vizsgálja, aki a bank "nettósítási" gyakorlatait kifogásolja, és polgári pert is indított korábbi munkáltatójával szemben.

A nettósítás során egy intézmény bizonyos egymással szembemenő követeléseket és kötelezettségeket összevon, és csak a különbséget (nettó pozíciót) mutatja ki vagy veszi a tőkekövetelmény-számításnál figyelembe. A túlzott nettósítás elrejtheti a valódi kockázatot a felügyelet elől, kevésbé tűnhet sérülékenynek a bank, mint amilyen valójában, illetve a tőkekövetelmény (mennyi saját tőkének kell fedeznie a kockázatokat) mesterségesen alacsonyabb lehet.

Az elmúlt hónapokban az EKB megkereséseket küldött a Deutsche Banknak a nettósítás kapcsán, a tőkeszabályok és a fedezetkezelés értékelésének részeként. Egy, a folyamatot ismerő személy szerint ezek a megkeresések több hitelintézetnél végzett szokásos felülvizsgálat részét képezték. Azóta az EKB elkezdte áttekinteni Schiraldi múlt hónapban a központi bankhoz eljuttatott levelében foglalt állításokat is. A források szerint a felügyelet még nem döntött arról, indít-e formális eljárást a bejelentés nyomán.

Schiraldi szerint a Deutsche Bank mérlegét "agresszív nettósítási és mérlegen kívüli elszámolási technikák" torzították "jelentős mértékben".

Állítása alapján a nettósítás használata felduzzasztotta a bank tőke- és tőkeáttételi mutatóit, és "félrevezető képet festett a bank pénzügyi szilárdságáról a szabályozók és a piacok felé". A levél szerint ez a gyakorlat "több mint 200 milliárd euróval" csökkentette a bank 2024-es pénzügyi kimutatásaiban szereplő tőkeáttételi kitettségeket. A Deutsche Bank teljes kitettsége szeptember végén 1300 milliárd euró volt, Common Equity Tier 1 (CET1) mutatója szeptember végén 14,5 százalék volt, meghaladva a bank belső célértékét és a minimális szabályozói szintet is.

A Deutsche Bank közölte: "

A nettósítást a vonatkozó számviteli standardoknak megfelelően, és az iparági gyakorlattal összhangban alkalmazzuk.

Az EKB nem kívánta kommentálni az ügyet a brit lapnak. A Financial Times cikke szerint Schiraldi és a Deutsche Bank között a fentiektől függetlenük több peres ügy is folyamatban van, ezekről a Portfolio is beszámolt:

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock