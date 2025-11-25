Havazás Magyarországon: olyan hír érkezett, ami sokaknak csalódás lesz

És csak esik, és esik, és esik.. Szánkók helyett gumicsizma kell, néhol már közel 20 mm esett”

– írja a portál Facebookon.

Az ország nyugati részének majdnem egészében, illetve Budapest környéként sárga riasztás van érvényben heves esőzés miatt, de egyébként Dél-Magyarország egyes területeinek kivételével gyakorlatilag mindenhol esik az eső.

Az esős időszak várhatóan holnap délutánra mérséklődik majd a weboldal előrejelzése szerint.

