  • Megjelenítés
Havazás Magyarországon: olyan hír érkezett, ami sokaknak csalódás lesz
Gazdaság

Havazás Magyarországon: olyan hír érkezett, ami sokaknak csalódás lesz

Portfolio
Szánkók helyett gumicsizma kell, a mai nap folyamán heves esőzésekre lehet számítani Magyarországon, országos szintű havazás egyelőre nem várható – olvasható az Időkép összefoglalójában.

És csak esik, és esik, és esik.. Szánkók helyett gumicsizma kell, néhol már közel 20 mm esett”

– írja a portál Facebookon.

Az ország nyugati részének majdnem egészében, illetve Budapest környéként sárga riasztás van érvényben heves esőzés miatt, de egyébként Dél-Magyarország egyes területeinek kivételével gyakorlatilag mindenhol esik az eső.

Az esős időszak várhatóan holnap délutánra mérséklődik majd a weboldal előrejelzése szerint.

Még több Gazdaság

Tovább menetel a forint

Fontos bejelentést tett a Spar Ausztria

Kína 3-4 Paksi Atomerőművet húz fel addig, amíg Magyarország egyet

Kapcsolódó cikkünk

Országos havazás érkezik

Itt a friss hótérkép - Holnap reggelig még több hó jöhet!

Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon

Kezdődik a havazás Magyarországon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Brutális felmondási hullám készül Magyarországon, de ennek hatalmas pofon lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility