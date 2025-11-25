Alumni közösség és célzott karriertámogatás kéz a kézben: a Corvinus válasza a piac elvárásaira

A Budapesti Corvinus Egyetem az elmúlt években egyre határozottabban mozdult el a nemzetköziesedés irányába, és ennek részeként az alumni hálózat építése és a karriertámogatás is új lendületet kapott. Gyarmati Anna, az egyetem Alumni vezetője a Portfolio-nak elmondta, hogy az elmúlt egy évben strukturáltabban, tervezettebben fejlesztik a korábban is létező alumni programot. Az elmúlt egy évben lendületes, eseményközpontú közösséget építettek, tovább erősítették a már meglévő Corvinus-identitást és kiemelt céljuk az alulról jövő kezdeményezések támogatása. Az új social media platformoknak és a kiugróan nagy érdeklődéssel zajló alumni eseményeknek köszönhetően látványosan intenzívebbé vált a volt hallgatók kapcsolata az egyetemmel.
Az alumni kapcsolatok egy életre szólnak: az a munkánk célja és legfontosabb mérőszáma, hogy a Corvinuson végzettek egy aktív, inspiráló és nemzetközi szinten is összetartó közösséget alkossanak, ahol a szakmai kapcsolatok és az emberi történetek egyaránt számítanak
– fogalmazott.
Dr. Farkas-Hussey Noémi, a Karriertámogatási Központ vezetője kiemelte, hogy fő feladatuk a diákok támogatása abban, hogy el tudjanak helyezkedni nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi munkaerőpiacon is.
Ennek érdekében az egyik legfőbb célunk, hogy egy olyan hálózati rendszert alakítsunk ki – nem csupán magyar, hanem nemzetközi cégekkel is –, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók hosszútávú, legalább hat hónapos szakmai gyakorlatukat teljesíthessék, és a gyakorlat lejártával később akár el is helyezkedhessenek az adott cégnél
– mondta a Portfolio-nak. A két terület szorosan együttműködik, hiszen az alumni hálózat tagjai jelentős szerepet játszanak a karriertámogatásban, gyakornoki pozíciók biztosításában, és mentorálásban. Ezt bizonyította egy nemrégiben megrendezett sikeres zürichi alumni találkozó is, amely után több volt hallgató olyan lelkessé vált, hogy jelezték, szívesen segédkeznének egy helyi Corvinus közösség megalapításában. A rendezvény alkalmat adott arra is, hogy a Karriertámogatási Központ kapcsolatba lépjen a külföldön dolgozó, egykori corvinusos HR‑szakemberekkel, akik később gyakornoki helyek és álláslehetőségek felkutatásában is segíthetik a jelenleg még aktív hallgatókat. Az egyetem integrált alumni modellt alkalmaz, amely főként az USA-ban és Ázsiában elterjedt forma.
Ennek lényege, hogy az alumni tevékenység aktívan be van építve az egyetem szervezeti működésébe, jellemzően a marketing vagy kommunikációs részleghez kapcsolódva.
A hallgatók már tanulmányaik során rendszeresen találkoznak alumni tagokkal, akik részt vesznek előadásokon, kutatásokban, esetversenyek zsűrijében – vagyis olyan hallgatói versenyek során, ahol csapatok egy valós vagy valósághű üzleti/ szervezeti problémát kapnak, rövid idő alatt megoldási javaslatot dolgoznak ki, majd azt szakmai zsűri előtt prezentálják –, és mentorálásban, ami különböző módokon valósul meg az egyetemen. A karrierfesztivál alkalmával például "Alumni Café" formájában 20 perces gyors beszélgetésekre van lehetőség, de a különböző tanszékek és szakok is indítanak mentorálási programokat, ahol az adott szakon végzett alumnikat kapcsolják össze a jelenlegi hallgatókkal. A kezdeményezés nem új, a Vállalati és Intézményi kapcsolatok részleg is évek óta sikeresen indít mentorprogramokat vállalati partnerekkel.
Önismerettől az állásinterjúig – karriertámogatás diplomázás előtt
A diploma előtt álló hallgatóknál az önismeret és a pályaorientáció kerül fókuszba, amelyben a Karriertámogatási Központ tanácsadói mellett a Hallgatói Wellbeing és Közösség Központ pszichológusai, valamint a Tehetségmenedzsment Központ Navigátor platformja és mentorai is támaszt nyújtanak.
A Karriertámogatási Központ személyes karrierkonzultációkat és csoportos programokat kínál,
amely során a hallgatók leggyakrabban az alapokban kérnek segítséget, például az önéletrajzíráshoz vagy az állásinterjúra való felkészüléshez. A másod- és harmadéves hallgatók gyakran kérnek segítséget a karrierirány meghatározásához, valamint a legmegfelelőbb gyakornoki pozíció megtalálásához.
A diploma után már konkrétabb kérdésekkel fordulnak a központhoz, például hogy hogyan lehet előrelépni, fizetésemelést kérni, szakosodni vagy pályát váltani. A nemzetközi hallgatók számára külön szolgáltatásokat is nyújtanak: megismertetik velük a magyar munkaerőpiacot (Demystifying the Hungarian Labour market), és tervezik egy "Know Your Rights" típusú program elindítását, amely tájékoztatná őket jogaikról az európai munkaerőpiacon.
A munkaerőpiaci trendekkel kapcsolatban Dr. Farkas-Hussey Noémi kiemelte, hogy egyre nagyobb szükség van az agilitásra, a digitális ismeretekre, a vezetői képességekre és a változásmenedzsment képességére.
Egyre inkább úgy látjuk, hogy a tendencia az, hogy a cégek olyan embereket keresnek, akik átláthatóan, komprehenzív módon kezelik a munkájukat és multidiszciplináris tudással rendelkeznek
– fogalmazott a Portfolio-nak. Hozzátette, hogy az egyetem is igyekszik lépést tartani ezekkel a változásokkal, és nem csupán üzleti ismereteket, hanem kommunikációs, nemzetközi kapcsolati és gazdaságmenedzsment tudást is szerezhetnek a diákok.
A jövőbeli tervekkel kapcsolatban mindkét vezető a szisztematikusabb működést és a technológiai háttér fejlesztését emelte ki. Gyarmati Anna elmondta, hogy most a közel húszezer alumnit számláló adatbázis kezelésének jobb infrastruktúráján dolgoznak, amely az eddiginél sokkal személyre szabottabb kommunikációt tesz majd lehetővé a különböző életszakaszban lévő tagokkal. Emellett szeretnék bővíteni az alumni kedvezmények körét – például 30% tandíjkedvezményt adni az angol nyelvű mesterképzésekre –, és fenntartani a nemzetközi kapcsolatépítő rendezvények sorát az alumnik számára. Zürich után hamarosan Münchenben is szerveznek öregdiák-találkozót, tavasszal pedig több európai nagyvárosban is lesz folytatás.
A cikk megjelenését a Budapesti Corvinus Egyetem támogatta.
Címlapkép forrása: Portfolio
