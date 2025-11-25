Stagnált a német gazdaság

A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) megerősítette a korábban közzétett adatokat, miszerint a bruttó hazai termék (GDP) nem változott 2025 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint.
Az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,3%-os növekedést regisztráltak.
A beruházások terén pozitív fejlemények mutatkoztak: a gépekbe és berendezésekbe történő bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,1%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, amit a személygépkocsik új kereskedelmi regisztrációinak kedvező alakulása is tükröz. Ezzel szemben az építőipari beruházások 0,5%-kal csökkentek.
A végső fogyasztási kiadások összességében stagnáltak a harmadik negyedévben. A háztartások fogyasztási kiadásai 2023 negyedik negyedéve óta először csökkentek (-0,3%), részben az élelmiszerekre, vendéglátásra és szállásszolgáltatásokra fordított alacsonyabb kiadások miatt. A kormányzati fogyasztás viszont 0,8%-kal emelkedett.
A külkereskedelem negatívan járult hozzá a gazdasági teljesítményhez. Az áruk és szolgáltatások exportja 0,7%-kal csökkent az előző negyedévhez képest, ezen belül az áruk kivitele csak enyhén (-0,1%), míg a szolgáltatások exportja jelentősen (-2,6%) visszaesett. Az import összességében stagnált, az áruk behozatala 0,9%-kal nőtt, míg a szolgáltatásoké 1,9%-kal csökkent.
A bruttó hozzáadott érték ágazatonként eltérően alakult. A feldolgozóiparban 0,9%-os csökkenés volt tapasztalható, bár a gyógyszeripari termékek és elektromos berendezések gyártása növekedett. Az építőiparban folytatódott a visszaesés (-0,6%). A szolgáltatási ágazatokban viszont többnyire növekedést regisztráltak, különösen az információ és kommunikáció (+0,8%), valamint a kereskedelem, szállítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (+0,7%) területén.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ádáz küzdelem zajlik a befektetők pénzéért, váratlan helyre zúdultak a súlyos milliárdok
Ez már a tőzsdei korrekció előszele?
A Karib-térségbe utazott az amerikai hadsereg vezérkari főnöke
Egy hadihajó fedélzetén.
Itt az új influenza variáns, ami kikerüli az oltásokat: súlyos járvány jöhet
Veszélyesek a kilátások.
Megszűnik egy európai légitársaság
33 év után.
Nagy változás jön a háziorvosoknál
Például fogyasztószereket is felírhatnak.
Kitudódott: leépítésbe kezdett az Apple
Sokakat érint.
Drágább lesz idén a karácsonyfa: mutatjuk az árakat
De ellátási gondok nem lesznek.
Elhúzódó háborúra készül Románia - Felkészül a hadsereg
Fel kell gyorsítani a román védelmi ipar újjáélesztését.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!