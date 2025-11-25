Stagnált a német gazdaság

A Német Szövetségi Statisztikai Hivatal (Destatis) megerősítette a korábban közzétett adatokat, miszerint a bruttó hazai termék (GDP) nem változott 2025 harmadik negyedévében az előző negyedévhez képest, a szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint.

Az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,3%-os növekedést regisztráltak.

A beruházások terén pozitív fejlemények mutatkoztak: a gépekbe és berendezésekbe történő bruttó állóeszköz-felhalmozás 1,1%-kal nőtt az előző negyedévhez képest, amit a személygépkocsik új kereskedelmi regisztrációinak kedvező alakulása is tükröz. Ezzel szemben az építőipari beruházások 0,5%-kal csökkentek.

A végső fogyasztási kiadások összességében stagnáltak a harmadik negyedévben. A háztartások fogyasztási kiadásai 2023 negyedik negyedéve óta először csökkentek (-0,3%), részben az élelmiszerekre, vendéglátásra és szállásszolgáltatásokra fordított alacsonyabb kiadások miatt. A kormányzati fogyasztás viszont 0,8%-kal emelkedett.

A külkereskedelem negatívan járult hozzá a gazdasági teljesítményhez. Az áruk és szolgáltatások exportja 0,7%-kal csökkent az előző negyedévhez képest, ezen belül az áruk kivitele csak enyhén (-0,1%), míg a szolgáltatások exportja jelentősen (-2,6%) visszaesett. Az import összességében stagnált, az áruk behozatala 0,9%-kal nőtt, míg a szolgáltatásoké 1,9%-kal csökkent.

A bruttó hozzáadott érték ágazatonként eltérően alakult. A feldolgozóiparban 0,9%-os csökkenés volt tapasztalható, bár a gyógyszeripari termékek és elektromos berendezések gyártása növekedett. Az építőiparban folytatódott a visszaesés (-0,6%). A szolgáltatási ágazatokban viszont többnyire növekedést regisztráltak, különösen az információ és kommunikáció (+0,8%), valamint a kereskedelem, szállítás, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (+0,7%) területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images