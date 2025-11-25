  • Megjelenítés
A 60-40 arányú befektetési portfólió a múlté: ez az eszközosztály lehet a privátbanki szegmens új kedvence
Befektetés

A 60-40 arányú befektetési portfólió a múlté: ez az eszközosztály lehet a privátbanki szegmens új kedvence

Világszerte látványosan nő az alternatív eszközök – különösen a magántőke, a magánhitelezés és az infrastruktúra-befektetések – súlya a portfóliókban, a magyar privátbanki szektorban ez azonban még ismeretlen területnek számít. Pintér András, az Apelso Capital befektetési igazgatója szerint itthon is strukturális fordulat jöhet: az intézményi világban már évtizedek óta meghatározó private markets termékek a hazai befektetők számára is elérhetők lesznek. A szakértő a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy a globális trendek – a tőzsdére lépések visszaesésétől a banki hitelezés részarányának visszaszorulásáig – hosszú távon is az alternatív eszközosztályok térnyerését vetítik előre.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

Tanulmányok szerint, az elmúlt évtizedben a magántőke befektetések eszközállománya több mint megduplázódott, miközben a köz- és részvénypiacok növekedése kevésbé volt dinamikus. Mi áll ezek mögött a folyamatok mögött?

Elöljáróban érdemes tisztázni, hogy mit is értünk alternatív eszközosztály alatt: lényegében mindent, ami nem kötvény, tőzsdei részvény vagy készpénz. Ide tartoznak a magánpiaci (private markets) típusú megoldások – tehát a magántőke (private equity) és a magánhitel (private credit) –, emellett a fedezeti alapok (hedge fundok) világa, a kockázati tőke, valamint különféle reáleszköz-befektetések, például ingatlan- vagy infrastrukturális beruházások. 

A nagy iparági trend jelenleg az, hogy ez a világ, amelynek mindig is megvoltak a saját, a nyilvános piactól elkülönülő szereplői, funkciói és módszertana, egyre markánsabban tör utat magának a globális befektetési piacon, és elkezd összeolvadni a hagyományos vagyonkezelési szektorral.

VAL_00985
Pintér András, fotó: Berecz Valter

Hogyan reagált ezekre a piac?

Még több Befektetés

Ádáz küzdelem zajlik a befektetők pénzéért, váratlan helyre zúdultak a súlyos milliárdok

Itt vannak a Nyomda legfrissebb számai

Brutális célár érkezett az aranyra!

A kínálati oldalon rendkívül erős piacformáló hatás érvényesül, az iparág aktívan dolgozik azon, hogy ezek az eszközosztályok szélesebb körben hozzáférhetők legyenek. Ez többek között azt jelenti, hogy a hagyományosan nagyon magas minimum belépési küszöböket egyre inkább csökkentik, illetve az illikvid, zártvégű struktúrák helyett elindultak az úgynevezett semi-liquid konstrukciók irányába. Korábban tipikusan 500 ezer dollár vagy ugyanennyi euró volt a minimum befektetési összeg, ma már vannak olyan termékek, amelyek 10 ezer eurótól elérhetők. Emellett megjelentek vegyes ETF-ek is, amelyek nyilvános és magán eszközöket kombinálnak. 

A keresleti oldal ugyancsak releváns tényező. A befektetők egyre aktívabban keresik az alternatív eszközöket két fő okból. Egyrészt a részvénypiacok magas értékeltsége és a jövőbeli hozamok körüli bizonytalanság, másrészt az, hogy a kötvények és részvények közötti korreláció az elmúlt 3–4 évben pozitívvá vált. Ez jelentős változás a korábbi évtizedekhez képest, amikor a két eszközosztály jellemzően negatív korrelációt mutatott, így jól kiegészítették egymást egy diverzifikált portfólióban.  

A mostani helyzetben viszont a hagyományos 60% kötvény – 40% részvény portfólió már nem feltétlenül nyújt olyan jellegű egyensúlyt, mint korábban. Ebből következően egyre hangsúlyosabb igény jelenik meg olyan eszközök iránt, amelyek alacsonyabb korrelációt mutatnak a közpiacokkal – tipikusan az alternatív eszközök.

A vagyonkezelési szektor meghatározó szereplőinek előrejelzése szerint így a klasszikus 60–40 portfólió helyét egyre inkább egy 50–30–20 jellegű struktúra veheti át, ahol ezek már szerves, harmadik pillérként jelennek meg. 

Mennyiben függ ez össze azzal a folyamattal, hogy a vállalatok egyre ritkábban lépnek tőzsdére, és inkább a magántőke forrásokat részesítik előnyben, főleg az olyan “jövőállónak” ítélt szektorokban, mint a mesterséges intelligencia, a digitalizáció vagy az egészségügy?

A magántőke esetében valóban az a meghatározó hosszú távú trend, hogy a vállalatok egyre később lépnek tőzsdére. A tőzsdei jelenlét költséges és erősen szabályozott, magas transzparenciakövetelményekkel jár, ezért önmagában nem feltétlenül vonzó cél, illetve mára rendkívül fejletté és tőkeerőssé vált a tőzsdén kívüli finanszírozási ökoszisztéma. A cégek számára valós alternatívává vált, hogy ne csak a korai, hanem a középső és késői növekedési fázisok finanszírozását is magántőke vagy magánhitelezési forrásokból oldják meg. 

A magántőke másik kritikus aspektusa, hogy gyakran hajlamosak vagyunk a gazdaság egészét a tőzsdével azonosítani, pedig a valóság ennél sokkal összetettebb. Megdöbbentő, de stabilan visszaigazolt adat, hogy az évi 100 millió dollár feletti árbevétellel rendelkező vállalatoknak mindössze 10–15%-a tőzsdei, míg 80–85%-a tőzsdén kívül működik. Ezek között persze számos családi vállalkozás és nem magántőkéből finanszírozott cég található, de a lényeg az, hogy a globális gazdasági hozzáadott érték jelentős része a magánpiaci szektorban keletkezik. 

A folyamat a tőkepiacok szerkezetében is látványos: az amerikai tőzsdén jegyzett cégek száma a korábbi körülbelül kilencezerről ötezerre csökkent, ami a visszavonulások és kivásárlások (public-to-private tranzakciók) elterjedését is jól mutatja. 

Milyen főbb trendeket látnak a magánhitelezés (private credit) és az infrastruktúra kapcsán?

A magánhitelezési szegmensben a fő strukturális trend az, hogy a vállalati hitelezés súlypontja egyre inkább eltolódik a bankszektortól a nem banki finanszírozók felé. A 2008–2009-es válság után a bankokra kivetett szigorúbb tőkekövetelmények, prudenciális szabályok és visszafogottabb kockázatvállalási keretek jelentősen csökkentették a banki hitelezési kapacitást. Ezzel párhuzamosan erősödött a bankon kívüli finanszírozási szektor, amelybe beletartoznak biztosítók, illetve más intézményi szereplők is, és az egyik legdinamikusabban növekvő alágazat a magánhitelezés.  

Ma már az amerikai vállalati hitelezésnek mindössze hozzávetőleg 20%-át adják a bankok, míg 80%-a bankszektoron kívüli szereplőktől származik. Ez lényegében egy új, önálló, hatalmas piacot teremtett: rugalmasabb, kevésbé szabályozott, gyorsabban reagáló finanszírozási forrásokkal. 

Az infrastruktúra esetében a globális megatrend még egyértelműbb: a következő évtizedekben minden régióban óriási infrastrukturális beruházási igény halmozódott fel. Az Egyesült Államokban, Kínában, Európában hatalmas szükség van úthálózatok, hidak, kikötők, repülőterek, vasúti rendszerek fejlesztésére. A becslések akár 80–100 ezer milliárd  dolláros összesített beruházási igényről beszélnek a következő másfél évtizedben. Az államok viszont – a jelentős eladósodottság miatt – ezt önerőből nem tudják finanszírozni. Így egyre nagyobb teret nyernek a magánpiaci tőke- és hitelcsatornák, illetve ezek kombinációi. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Financial Times szerint tavaly a magántőke-iparágba érkező tőke volumene évtizedek óta először csökkent, az elemzők szerint pedig idén is kevesebb forrás érkezhet a szektorba. Ebben a kihívásokkal teli helyzetben miért érheti meg a magánpiacok felé fordulni a befektetőknek?

A legfontosabb, amit mindenképpen hangsúlyozni szeretnék, hogy nem célom úgy beállítani ezt az eszközosztályt, mintha valamiféle új csodaszer lenne. Éppen ellenkezőleg: ez egy olyan új eszközosztály, amely komoly lehetőségeket kínál, ugyanakkor kockázatokkal és kihívásokkal is együtt jár. A lehetőségekről beszéltem, ezek valóban léteznek, de nem szabad azt sugallni, hogy ez a terület kockázatmentes vagy garantált sikerre épülő befektetési forma lenne. 

Fontos beszélni arról is, amire utal: ez a szektor kifejezetten ciklusérzékeny. Ahogyan az idézett anyagban is szerepel, a friss tőkebeáramlás 2023–2024-ben mérséklődött a korábbi évekhez képest, ami jól mutatja, hogy a növekedés üteme lassult. Ennek fő oka, hogy ezek a piacok rendkívül erős hátszelet kaptak a hosszú éveken át tartó zéró kamatkörnyezetből – abból a globális környezetből, amelyben a megelőző 6–8 évben működött a világ. 

A magántőke és a magánhitelezési tevékenység nagyban profitált a kockázatkereső, alacsony kamatkörnyezetből, amikor azonban a kamatszint hirtelen és érdemben megemelkedett Amerikában és másutt is, ezeknek a piacoknak alkalmazkodniuk kellett. 

A magasabb kamatkörnyezet több kihívást is hozott: egyrészt a korábban extrém módon felfúvódott értékeltségek fenntarthatósága kérdésessé vált a magántőke szektorban, hiszen a nullakamat-korszakban megvalósított befektetések esetében sokszor nem egyértelmű, hogy ezekből milyen exit lehetőségek és milyen áron érhetők el.  

Másrészt a magánhitelezés piacán is komoly dilemmák jelentek meg: egyre több elemzés foglalkozik azzal, hogy a magasabb kamatterhek miatt vannak olyan vállalatok, amelyek nehezen tudják kitermelni a megnövekedett finanszírozási költségeket. Ez egy valós kockázat, amelyet az iparág is érzékel. 

Mindezek tehát nem pusztán elméleti aggályok, hanem a szektor természetes velejárói: egyrészt a ciklusérzékenység, másrészt a sajátos kockázati profil. Minden befektetőnek ezek tudatában kell megközelítenie ezt az eszközosztályt, és a kockázat–hozam viszonyt ezek fényében mérlegelni. 

A tapasztalataik szerint hogyan alakul a magyarországi kereslet az alternatív befektetési eszközökre? Vannak előzetes felméréseik arról, hogy a privátbanki ügyfelek hány százaléka lenne nyitott ilyen lehetőségekre?

Számos felmérés készült – nagy nemzetközi vagyonkezelők régiós vizsgálatai is –, amelyek azt mutatják, hogy a vagyonos privátbanki ügyfelek 70–80%-a tervezi az alternatív eszközosztályok jelenleg gyakorlatilag minimális allokációjának növelését a következő három év során. 

Fontos kiemelni, hogy a régióban – és Magyarországon különösen – ez az eszköztár jelenleg szinte nem létezik. Például a Portfolio privátbanki felmérésében is az látszik, hogy az alternatív eszközök részaránya mindössze 1% körül van a magyar privátbanki portfóliókban. Magyarország e tekintetben nem lóg ki negatívan a régióból, hiszen hasonló arányokat látni más közép-európai országokban is. Ehhez képest Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban attól függően, hogy intézményi befektetőkről vagy privátbanki ügyfelekről beszélünk, ez az arány 5-20% között mozog.  

A különböző felmérések – például a BlackRock régiós kutatása – jellemzően azt mutatják, hogy a válaszadók többsége szeretné növelni az alternatív allokációját, valahol az említett 5–20%-os sáv irányába.

Mi magunk is úgy gondoljuk, hogy nem az a cél, hogy radikálisan átrajzoljuk a portfóliókat, hanem az, hogy a klasszikus 60–40 struktúrát fokozatosan elmozdítsuk – például először 58–38–4 irányába, lépésről lépésre haladva. 

Hogy áll ehhez a régiós privátbanki szféra, fel vannak készülve a megnövekedett igények teljesítésére?

A visszajelzés egyértelmű volt: mindenki hisz benne, mindenki látja a jelentőségét és szeretné integrálni a portfóliókba. A legnagyobb akadályt – a válaszadók mintegy 72%-a szerint – az jelentette eddig, hogy egyszerűen nem állt rendelkezésre megfelelő termékkör. A belépési minimumok túl magasak voltak, a konstrukciók jellemzően 10–12 éves zártvégű formában működtek, a jogi struktúrák bonyolultak voltak, nem lehetett TBSZ-re helyezni őket, így az adózási környezet sem volt kedvező. Összességében allokációs szempontból megvolt a szándék, de hiányzott a termék. 

A globális vagyonkezelői iparág most gyakorlatilag ezt a hiányt kezdi el betölteni: elkezdi ezeket az alternatív eszközöket olyan formátumba csomagolni, amely jól fogyasztható a privátbanki ügyfélkör számára. 

Az Apelso Capital az említett hiányra válaszult két új befektetési alappal bővíti kínálatát: az Apelso Private Markets Selection Alapok Alapjával és az Apelso Everest Hedge Fund Alapba Fektető Alappal. Mindkét ún. alapok alapja struktúrával működik, miért választották ezt a formát a gyakorlatban?

Úgy gondoljuk, hogy a globális magánpiaci stratégiát magyar szinten nem lehet önállóan jól csinálni: a globális piacokon való hatékony jelenlétet valójában csak egy nagy, nemzetközi szereplővel – a mi esetünkben a BlackRock-kal – való partnerség teszi lehetővé. A hedge fundok területén pedig egy több szempontból is hazai gyökerű londoni vagyonkezelővel, az MPP&E Capital-lel dolgozunk együtt.  

A termékeink struktúrájával az volt a cél, hogy megtaláljuk azokat a kiemelkedő vagyonkezelő partnereket, akiknek a mögöttes alapjaiba be tudunk fektetni. A mi szerepünk alapkezelőként két fő területen jelenik meg: egyrészt mi építjük fel és választjuk ki ezeket a partneri együttműködéseket, másrészt pedig olyan termékstruktúrát hozunk létre, amely lebontja az alternatív eszközökre jellemző belépési korlátokat. 

Fontos látni, hogy a hagyományos vagyonkezelői világ – a klasszikus részvény- és kötvényalapokkal – viszonylag szűk teljesítmény-szórást mutat. Természetesen van különbség a jó és kevésbé jó vagyonkezelők között, de ez a különbség történelmileg nem túl jelentős. Ha az elmúlt 10 évet nézzük, a hozamrangsor felső negyedébe tartozó globális részvénypiaci vagyonkezelők nagyjából 10% körüli éves teljesítményt értek el, míg az alsó negyed környékén 8% körül alakult a hozam. Van eltérés, de ez 1–2 százalékpont nagyságrendű, a kötvénypiacon pedig még kevesebb. 

Ehhez képest az alternatív eszközosztályok esetében a jó és a gyengébb teljesítményű szereplők közötti különbség az évesített hozam tekintetében akár 15–20 százalékpont is lehet, a megfelelő partnerek kiválasztása így talán mindennél fontosabb. A magánpiacok világában a deal flow és a befektetési lehetőségekhez való hozzáférés az egyik legkritikusabb tényező, ezért fontos, hogy ezen a téren olyan nagy hatókörrel, szakmai háttérrel, kapcsolatrendszerrel és reputációval rendelkező céggel dolgozunk, mint a világ legnagyobb vagyonkezelőjének számító BlackRock. 

A gyakorlati oldalról nézve, mennyi a belépési korlát az új alapok esetében, milyen időtartammal érdemes számolni, és mekkora a várható hozamszint?

Fontos volt számunkra, hogy ne a megszokott 100–500 ezer euró vagy dollár legyen a minimális befektetés, hanem például 10 ezer euró a private markets alap esetében, és 25 ezer dollár a hedge fundos termékünknél. Így ezek az eszközök már illeszkednek egy átlagos, 200–300 millió forintos magyar privátbanki ügyfél vagyonkezelési realitásaihoz. 

Ezek a termékek természetüknél fogva magas kockázatú befektetések, amihez illeszkedően magasabb hozamelvárások és megfelelően hosszú ajánlott befektetési időtáv társul. A hivatalos dokumentációinkban a Private Markets alap esetében 7 éves, míg a hedge fund alapnál minimum 3 éves befektetési időtávot javaslunk. Ez jól tükrözi, hogy ezt az eszközosztályt tartós, hosszú távú portfólióelemnek érdemes tekinteni.

VAL_02111

Ez azért is fontos, mert ezek nem olyan befektetések, amelyekben érdemes rövid távon „ugrálni”. Sokkal inkább egy olyan 3–5–8%-os teljes portfólión belüli súlyról érdemes beszélni, amelyet a befektető félretesz az összportfólión belül, nem likviditási célokra használja, hanem hagyja, hogy 5–7 éves időtávon kifusson. A megfelelő eredmények eléréséhez az időhorizont és a türelem kulcsfontosságú. 

A kockázati szintből fakadóan ezekben az eszközosztályokban jellemzően kétszámjegyű hozamelvárások fogalmazódnak meg. Mi akkor lennénk elégedettek – és a mögöttes szolgáltatók is –, ha a befektetések hosszabb távon 10% feletti devizás hozamot tudnának biztosítani. Ez az a nagyságrend, amely a vállalt kockázattal arányosnak tekinthető, és amely egy nehezebb részvénypiaci környezetben vagy alacsonyabb kötvénypiaci hozamkörnyezetben vonzó hozam–kockázat profilt jelenthet a befektetők számára. 

Kiknek ajánlják elsősorban ezeket az alapokat, hol érhetik el az új termékeket az érdeklődők?

A termékek elsődleges célközönsége egyértelműen a hazai privátbanki ügyfélkör. Már a konstrukció kialakításakor is ezt tartottuk szem előtt, ezért nem vittük le teljesen nullára a minimális belépési összeget.

A 10 ezer eurós, illetve 25 ezer dolláros belépési szintek – nagyjából 4–8 millió forintos nagyságrendben – szimbolikus funkciót is betöltenek: azt jelzik, hogy ezek az összegek akkor illeszkednek felelősen a portfólióba, ha egy ügyfél rendelkezik akkora vagyonmérettel, amelynél ez a 4–8 millió forint megfelelő mértékű (jellemzően 2–3%-os) súlyt képvisel.

Mindkét alap magyar bejegyzésű, hazai befektetési alapként működik, várhatóan december elejétől indul a folyamatos forgalmazásuk. A termékek értékesítése a nagy hazai befektetési szolgáltatókkal, illetve a banki hátterű privátbanki forgalmazókkal kötött megállapodásokon keresztül történik majd. A célunk az, hogy a jövő évre – az induláskor már meglévő egy forgalmazó mellett – további 3–5 nagy hazai privátbanki forgalmazó kínálatában is elérhetők legyenek ezek az alapok.

A cikk megjelenését az Apelso Capital támogatta.

Címlapkép forrása: Berecz Valter

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Szétverik a csodagyógyszer gyártóját, nagyon rossz híreket közölt a cég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility