Rendkívüli leépítésre készül az egyik nagybank a Wall Streeten
A Goldman Sachs áprilisban kisebb létszámleépítést tervez az alulteljesítő munkatársak körében. Erről a Reuters értesült egy, az ügyet jól ismerő forrástól. Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! 
Az elbocsátások ugyanakkor nem képezik részét a bank szokásos éves értékelési folyamatának. Ezt a gyakorlatot házon belül "stratégiai erőforrás-felülvizsgálatnak" nevezik. Ennek keretében a pénzintézet hagyományosan a munkavállalói állomány 1-3 százalékát építi le.

A rendszeres és következetes létszámgazdálkodás egy tőzsdén jegyzett vállalatnál teljesen megszokott. Folyamatosan értékeljük a teljesítményt és a tehetségeket minden üzletágban

– közölte a Goldman Sachs szóvivője.

Ez a lépés jól illeszkedik a szélesebb körű Wall Street-i trendbe. A nagyvállalatok egyre határozottabban csökkentik a létszámukat és egyszerűsítik a működésüket, amit részben a mesterséges intelligencia rohamos térnyerése is elősegít. A Morgan Stanley például márciusban mintegy 2500 alkalmazottat bocsátott el. Ez a teljes munkaerő-állományának nagyjából 3 százalékát jelentette, és a leépítés az összes üzletágat érintette. Az HSBC a hírek szerint szintén egy nagy leépítési hullámra készül, erről a Bloomberg számolt be.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

