A JP Morgan szerint itt az ideje kínai részvényeket venni

A JP Morgan stratégái felülsúlyozásra javították Kína részvénypiaci besorolását, arra hivatkozva, hogy a jövő évi jelentős hozam esélye már meghaladja a számottevő veszteségek kockázatát.

Kína az idei felülteljesítésének nagy részét visszaadta, ami vonzó beszállási pontot teremt

– írták Rajiv Batra és társai a szerdán közzétett elemzésükben.

Jövőre több támogató tényező érkezhet, például a mesterséges intelligencia elterjedése, fogyasztásélénkítő lépések és vállalatirányítási reformok.

A pozitív irányváltás a kínai részvények korrekciója után érkezett: az árak az egy hónappal ezelőtt látott többéves csúcsokról lejjebb kerültek. Az MSCI China index a folyó negyedévben 6,2%-ot esett, miközben a szélesebb MSCI Ázsia–csendes-óceáni index 1,3%-kal emelkedett.

Batra és kollégái április elején javasolták a kínai részvények vásárlását. Azóta az MSCI China mutató mintegy 33%-kal erősödött, szemben az ázsiai referenciamutató 37%-os emelkedésével.

Az elemzés szerint a kínai piac még mindig a 2020 végén kezdődött lefelé tartó ciklusból való kilábalás korai szakaszában jár. Az értékeltségek továbbra is elfogadhatók, a pozícionáltság pedig visszafogott.

A JP Morgan optimizmusa szembemegy a Morgan Stanley álláspontjával, amely szerint az eszközosztály jövőre konszolidációs fázisba léphet a bizonytalan vállalati profitkilátások és a magas értékeltségek miatt.

A JPMorgan stratégái úgy vélik, hogy a Kínával szembeni derűlátás, a döntéshozói támogatás, a bőséges likviditás, a vállalatirányítási reformok és az AI-kitettségű részvények együttesen kedvező kilátásokat teremtenek.

Szerintük az ázsiai részvények jövőre mérsékeltől kiemelkedőig terjedő hozamot érhetnek el.

Előrejelzésük szerint az MSCI Ázsia ex‑Japán index 2025-ben 1 025 pontra emelkedhet, ami nagyjából 15%-os növekedés a szerdai zárószinthez képest. A bank Kínát, Hongkongot, Dél‑Koreát és Indiát felülsúlyozza, Tajvannal szemben semleges, Délkelet‑Ázsiát pedig alulsúlyozza.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

