Van egy ország, ami a rekordárakból hasznot húz és megadóztatja az aranyat
Van egy ország, ami a rekordárakból hasznot húz és megadóztatja az aranyat

Zimbabwe a szárnyaló aranyárakra reagálva megemeli az aranybányászati jogdíjakat: ha az unciánkénti jegyzés 2501 dollár fölé emelkedik, a kitermelők már 10%-ot fizetnek - írta meg a Reuters. A kormány a bevételek növelését és a hazai ipar támogatását várja a lépéstől.

A 2026-os költségvetési javaslat szerint az aranybányászoknak a magas nemzetközi árak mellett nagyobb arányban kell hozzájárulniuk az államháztartáshoz. Az új szabály alapján

10%-os bányajáradékot vetnek ki minden olyan időszakra, amikor az arany világpiaci ára az unciánkénti 2 501 dollárt meghaladja.

A lépést Mthuli Ncube pénzügyminiszter „méltányos hozzájárulásnak” nevezte a fellendülő nyersanyagpiaci időszakokban.

Biztosítani kell, hogy a bányászati szektor a magas árak idején is igazságos módon járuljon hozzá a költségvetéshez, és megszűnjenek az eltérések a különböző bányászati kategóriák között

- mondta.

Az arany ára október 20-án rekordot döntött, 4 381 dollár/uncia felett, és bár azóta mintegy 5%-ot korrigált, továbbra is 4 000 dollár fölött mozog a jegyzés.

32lQXACv
Az idei év egyik legjobb befektetése.

Zimbabwe gazdasága jelentős mértékben támaszkodik az arany- és dohányexportból származó devizabevételekre. Az ország legnagyobb aranykitermelői között van a Kuvimba Mining House, a Padenga, a Caledonia Mining Corporation és a Rio Zim.

